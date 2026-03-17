Bombos de las copas Libertadores y Sudamericana 2026: los posibles rivales de los equipos argentinos

Los grupos de las copas Sudamericana y Libertadores 2026 se darán a conocer este jueves a las 20 (horario argentino) en el sorteo que se llevará a cabo en la casa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay. Habrá seis equipos argentinos en cada certamen: en la Libertadores se destaca el regreso de Boca, y en la Sudamericana estarán River, Racing y San Lorenzo, entre otros.

En ambos torneos, los 32 participantes estarán distribuidos en cuatro bombos diferentes de acuerdo al ranking de la Conmebol de diciembre de 2025. Todos los integrantes del primer pelotón encabezarán las zonas A, B, C, D, E, F, G y H, y se enfrentarán a un oponente de cada uno del resto de los copones con una excepción: no puede haber dos equipos de un mismo país en el mismo grupo, salvo que uno de ellos provenga de las Fases Previas.

Los sorteos de los grupos de las copas Libertadores y Sudamericana se realizarán en la casa de la Conmebol NORBERTO DUARTE - AFP

El formato de ambos torneos, más allá de que tendrán una etapa de grupos en la que cada equipo jugará seis partidos, no será idéntico. En la Libertadores, los líderes y escoltas de cada una de las ocho zonas avanzarán a octavos de final, mientras que los terceros se clasificarán a los 16vos de final de la Sudamericana ante los que finalicen segundos en la primera ronda. Los punteros de ese certamen avanzarán directamente a octavos y aguardarán por un rival proveniente de playoffs.

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Boca evitará a los gigantes brasileños en la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 ALEJANDRO PAGNI - AFP

Argentinos Juniors fue el único argentino que participó de las fases previas, pero no logró clasificarse tras perder con Barcelona de Ecuador. Gracias a esto, no habrá cruces entre instituciones de este país en la instancia inicial. En la etapa de grupos, Boca, que integra el Bombo 1, evitará a gigantes como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol y Nacional de Montevideo, entre otros.

Estudiantes y Lanús no se cruzarán con Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Rosario Central, con Ángel Di María como capitán y figura, no se verá las caras con Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Por último, los debutantes Platense e Independiente Rivadavia solo evitarán a Universidad Central, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Ángel Di María disputará la Copa Libertadores con Rosario Central por primera vez Juan Jose Garcia - Fotobaires

Bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali. Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre. Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenta, Independiente Petrolero y Macará.

Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenta, Independiente Petrolero y Macará. Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Juventud Las Piedras, Botafogo, Carabobo y O’Higgins.

Al igual que en la Libertadores, los clubes argentinos no podrán cruzarse entre sí. River y Racing evitarán en la primera ronda a Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali. San Lorenzo y Tigre no se verán las caras con Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama ni Cienciano. Y Barracas Central y Deportivo Riestra no podrán enfrentarse a Alianza Atlético, Recoleta, Juventud Las Piedras, Botafogo, Carabobo y O’Higgins.