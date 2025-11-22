Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Sudamericana, tras el título de Lanús

La final de la vigésima cuarta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes se definió por penales, tras el 0 a 0 en tiempo reglamentario
Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025. El Granate, con Nahuel Losada como gran figura, derrotó por penales a Atlético Mineiro y se quedó con el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. En el tiempo reglamentario del encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, empataron 0 a 0.
El festejo quedó en manos del equipo argentino. Contra viento y marea, a pesar del enorme poderío económico de Brasil. Frente al último subcampeón de la Copa Libertadores, que tiene un plantel valuado en casi 100 millones de euros, ante los apenas 30 que suman los 31 integrantes de la Primera División de Lanús. Con garra, entusiasmo y confianza, era posible. Así lo había anticipado Rodrigo Castillo, el ‘9′ titular de Mauricio Pellegrino: "Se les puede ganar a los equipos brasileños (...) Son rivales distintos, juegan diferente a lo que es el fútbol argentino. Te toca adaptarte, pero creo que es posible ganarles", aseguró a pocos días de la final.
El trámite del encuentro fue parejo, trabado. Incluso Mineiro tuvo las chances más claras a lo largo de los 120′ reglamentarios, incluyendo los 30′ innecesarios del tiempo suplementario. Losada agigantó su figura desde el comienzo, con salvadas memorables entre las que vale la pena destacar un mano a mano contra Igor Gomes a los 111′. El ex Belgrano, que la luchó durante años para asentarse en Primera, no estaba dispuesto a dejar que el Galo quiebre el cero.
¡¡ENORME NAHUEL!! ¡¡LOSADA Y UNA TAPADA FENOMENAL PARA SALVAR A LANÚS VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL TIEMPO EXTRA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025
📺 Mirá la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana en #DisneyPlus Plan pic.twitter.com/I1qJkWfTBb
En la tanda de penales, los más jóvenes fueron los que no sintieron la presión por el lado del Granate. Dylan Aquino, de 20, y Franco Watson, de 23, ejecutaron sus remates con tranquilidad y precisión. En contrapartida, los experimentados -a excepción de Carlos Izquierdoz- Walter Bou, de 32, y Lautaro Acosta, de 37, desperdiciaron sus chances con disparos olvidables, visiblemente nerviosos: al delantero centro se lo atajó Everson y el extremo la tiró a las nubes. Losada, por su parte, atajó tres: a Hulk, a Biel y a Vitor Hugo. Y gracias a eso, Lanús ganó la Copa Sudamericana por segunda vez en la historia.
El camino de Lanús hacia la final
- Fecha 1 del Grupo G: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).
- Fecha 2 del Grupo G: Victoria 3 a 0 vs. Melgar (Perú).
- Fecha 3 del Grupo G: Empate 0 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).
- Fecha 4 del Grupo G: Victoria 1 a 0 vs. Melgar (Perú).
- Fecha 5 del Grupo G: Victoria 1 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).
- Fecha 6 del Grupo G: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).
- Ida de los octavos de final: Derrota 1 a 0 vs. Central Córdoba (Argentina).
- Vuelta de los octavos de final: Victoria 1 a 0 y 4 a 2 en los penales vs. Central Córdoba (Argentina).
- Ida de los cuartos de final: Victoria 1 a 0 vs. Fluminense (Brasil).
- Vuelta de los cuartos de final: Empate 1 a 1 vs. Fluminense (Brasil).
- Ida de las semifinales: Empate 2 a 2 vs. Universidad de Chile.
- Vuelta de las semifinales: Victoria 1 a 0 vs. Universidad de Chile.
- Final: Empate 0 a 0 y victoria 5 a 4 en los penales vs. Atlético Mineiro (Brasil).
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca (Argentina), Independiente (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Lanús (Argentina) - Dos títulos cada uno.
- River (Argentina), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing (Argentina) - Uno cada uno.
