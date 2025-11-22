Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Sudamericana, tras el título de Lanús

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025. El Granate, con Nahuel Losada como gran figura, derrotó por penales a Atlético Mineiro y se quedó con el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. En el tiempo reglamentario del encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, empataron 0 a 0.

El festejo quedó en manos del equipo argentino. Contra viento y marea, a pesar del enorme poderío económico de Brasil. Frente al último subcampeón de la Copa Libertadores, que tiene un plantel valuado en casi 100 millones de euros, ante los apenas 30 que suman los 31 integrantes de la Primera División de Lanús. Con garra, entusiasmo y confianza, era posible. Así lo había anticipado Rodrigo Castillo, el ‘9′ titular de Mauricio Pellegrino: "Se les puede ganar a los equipos brasileños (...) Son rivales distintos, juegan diferente a lo que es el fútbol argentino. Te toca adaptarte, pero creo que es posible ganarles", aseguró a pocos días de la final.

El festejo de los jugadores de Lanús tras ganar la Copa Sudamericano 2025 ante Atlético Mineiro Buda Mendes - Getty Images South America

El trámite del encuentro fue parejo, trabado. Incluso Mineiro tuvo las chances más claras a lo largo de los 120′ reglamentarios, incluyendo los 30′ innecesarios del tiempo suplementario. Losada agigantó su figura desde el comienzo, con salvadas memorables entre las que vale la pena destacar un mano a mano contra Igor Gomes a los 111′. El ex Belgrano, que la luchó durante años para asentarse en Primera, no estaba dispuesto a dejar que el Galo quiebre el cero.

En la tanda de penales, los más jóvenes fueron los que no sintieron la presión por el lado del Granate. Dylan Aquino, de 20, y Franco Watson, de 23, ejecutaron sus remates con tranquilidad y precisión. En contrapartida, los experimentados -a excepción de Carlos Izquierdoz- Walter Bou, de 32, y Lautaro Acosta, de 37, desperdiciaron sus chances con disparos olvidables, visiblemente nerviosos: al delantero centro se lo atajó Everson y el extremo la tiró a las nubes. Losada, por su parte, atajó tres: a Hulk, a Biel y a Vitor Hugo. Y gracias a eso, Lanús ganó la Copa Sudamericana por segunda vez en la historia.

El camino de Lanús hacia la final

Fecha 1 del Grupo G : Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).

: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela). Fecha 2 del Grupo G : Victoria 3 a 0 vs. Melgar (Perú).

: Victoria 3 a 0 vs. Melgar (Perú). Fecha 3 del Grupo G : Empate 0 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).

: Empate 0 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil). Fecha 4 del Grupo G : Victoria 1 a 0 vs. Melgar (Perú).

: Victoria 1 a 0 vs. Melgar (Perú). Fecha 5 del Grupo G : Victoria 1 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).

: Victoria 1 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil). Fecha 6 del Grupo G : Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).

: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela). Ida de los octavos de final : Derrota 1 a 0 vs. Central Córdoba (Argentina).

: Derrota 1 a 0 vs. Central Córdoba (Argentina). Vuelta de los octavos de final : Victoria 1 a 0 y 4 a 2 en los penales vs. Central Córdoba (Argentina).

: Victoria 1 a 0 y 4 a 2 en los penales vs. Central Córdoba (Argentina). Ida de los cuartos de final : Victoria 1 a 0 vs. Fluminense (Brasil).

: Victoria 1 a 0 vs. Fluminense (Brasil). Vuelta de los cuartos de final : Empate 1 a 1 vs. Fluminense (Brasil).

: Empate 1 a 1 vs. Fluminense (Brasil). Ida de las semifinales : Empate 2 a 2 vs. Universidad de Chile.

: Empate 2 a 2 vs. Universidad de Chile. Vuelta de las semifinales : Victoria 1 a 0 vs. Universidad de Chile.

: Victoria 1 a 0 vs. Universidad de Chile. Final: Empate 0 a 0 y victoria 5 a 4 en los penales vs. Atlético Mineiro (Brasil).

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana