Así quedó la tabla histórica de campeones de la Recopa Sudamericana, tras el título de Lanús

Lanús hizo historia: derrotó 3 a 2 a Flamengo en el Maracaná y, tras la victoria por la mínima diferencia en La Fortaleza, se quedó con la Recopa Sudamericana 2026. Los goles del Granate fueron convertidos por Rodrigo Castillo, el paraguayo José Canale y el juvenil Dylan Aquino. Para el Mengão, en tanto, los dos tantos fueron de penal y los anotaron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el brasileño Jorginho.

Hambre, corazón, valentía. Una noche que quedará en el recuerdo del fútbol continental. Ante el poderío de los clubes brasileños, contra todo pronóstico y para la eternidad. Lo de Lanús fue magistral. Cortó con la ilusión de los hinchas de Flamengo que se sabían superiores. Al menos en cuanto a la jerarquía del plantel, que tiene un valor de mercado que supera por más de €180.000.000 al del club argentino.

Alma, corazón y vida: así jugó Lanús ante Flamengo, en el triunfo más importante de su historia Silvia Izquierdo� - AP�

Una consagración heroica. El local se adueñó de la posesión de la pelota desde el comienzo, pero la lluvia torrencial que azotó Río de Janeiro no le permitió sacar a relucir su mejor versión de juego asociado, aquella que lo llevó a ganar la Libertadores del año pasado. Lanús, por su parte, entendió a la perfección lo que tenía que hacer: defender con alma y vida y aprovechar cada oportunidad de gol.

Los goles fueron el fiel reflejo de eso. Festejó gracias a un gol de Castillo desde poco más adelante de la mitad de la cancha, tras un tropiezo de Agustín Rossi al ir a buscar un pase corto de Ayrton Lucas. Luego puso el 2 a 2 parcial con un cabezazo letal de Canale a falta de tres minutos para que finalice el tiempo suplementario. Por último, Aquino presionó y forzó el error a los 122′, con todo el ‘Fla’ lanzado en ataque, para luego gambetear al arquero y a Jorginho y definir para sentenciar el 3 a 2.

Dylan Aquino en andas tras el golazo que sentenció un triunfo inolvidable para Lanús Silvia Izquierdo� - AP�

Luego, llegó lo más esperado, la vuelta olímpica en un estadio histórico. “Queríamos dar la vuelta en el Maracaná. Hoy hicimos historia”, aseguró el capitán Carlos Izquierdoz al término del encuentro. En tanto Canale, héroe en el tramo final y una muralla durante los 120 minutos, sostuvo: “No nos achicamos ante nadie”, y confesó que de chico soñaba “con hacer un gol así en el Maracaná”.

Resumen Flamengo 2 - 3 Lanús

Tabla de campeones de la Recopa Sudamericana

El trofeo se disputa desde 1989 y tuvo un impasse entre 1999 y 2002. El más ganador es Boca Juniors con cuatro estrellas, la última en 2008 al derrotar a Arsenal de Sarandí. Anteriormente se consagró en 1990, 2005 y 2006. Su clásico rival, River, tiene tres coronaciones en 2015, 2016 y 2019. Por ellos, más los títulos de Independiente, Vélez, Defensa y Justicia y Racing, la Argentina suma 11 copas y está detrás de Brasil, poseedor de 13.

Boca Juniors - Cuatro títulos

River Plate - Tres

San Pablo, Internacional, Gremio, Olimpia y Liga de Quito - Dos

Independiente, Vélez, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Nacional, Defensa y Justicia, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Santos, Colo Colo, Cienciano, Nacional, Independiente del Valle, Fluminense, Racing y Lanús - Uno

Tabla de campeones de la Recopa Sudamericana por países