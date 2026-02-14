Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Harry Kane (Bayern Múnich) pelea por quedarse con el galardón al igual que Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), el último ganador
La Bota de Oro es un prestigioso premio individual que se entrega todas las temporadas y cuantifica los goles de cada futbolista a lo largo del año, con mayor o menor cantidad de puntos según la “dificultad” para convertirlos, es decir, según la liga en la que se anotan. Sin embargo, las estadísticas tienen en cuenta solo las ligas europeas, por lo que Lionel Messi (Inter Miami) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr), como otros, no entran en la pelea por el galardón.
La otorga el conglomerado European Sports Media, conformado por 14 medios de comunicación del Viejo Continente. Se otorgan dos unidades por cada anotación en los cinco torneos locales más importantes: Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, Serie A de Italia y Ligue 1 de Francia- y 1,5 o 1 por cada tanto en el resto de las campeonatos locales.
La tabla se conforma con las actuaciones de julio a junio del año posterior, es decir, durante la temporada europea. Actualmente, cuando aún faltan cuatro meses para conocer al ganador, el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) se mantiene en lo más alto de la clasificación con 52 puntos gracias a sus 26 goles. Sus principales perseguidores son el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), actual poseedor del premio, y el noruego Erling Haaland (Manchester City), con 46 y 44 respectivamente.
Más atrás aparecen varios de poco renombre en comparación de los ya mencionados. Inmediatamente después de las estrellas está el brasileño Igor Thiago (Brentford) con 34, y dos futbolistas con 30: el griego Vangelis Pavlidis (Benfica) y el kosovar Vedat Muriqi (Mallorca). Luego aparece el colombiano Luis Suárez (Sporting Lisboa), con 28.5.
El primer argentino en la lista y, a su vez, el único en el Top 30, es Lautaro Martínez (Inter de Milán), que se ubica después de Suárez con 28 unidades al igual que el serbio Darko Lemajic (RFS). Más atrás y completando el Top 10 aparecen cuatro jugadores, todos con 27 puntos: el japonés Ayase Ueda (Feyenoord), el danés August Priske (Djurgardens), el noruego Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) y el marfileño Ibrahim Diabaté (GAIS).
Así está la lucha por la Bota de Oro 2025-2026
- Harry Kane (Bayern Múnich) - 52 puntos
- Kylian Mbappé (Real Madrid) - 46
- Erling Haaland (Manchester City) - 44
- Igor Thiago (Brentford) - 34
- Vangelis Pavlidis (Benfica) y Vedat Muriqi (Mallorca) - 30
- Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 28.5
- Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Darko Lemajic (RFS) - 28 cada uno
- Ayase Ueda (Feyenoord), August Priske (Djurgardens), Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) e Ibrahim Diabate (GAIS) - 27
- Klaemint Olsen (NSÍ Runavík), Mason Greenwood (Olympique de Marsella), Luis Díaz (Bayern Múnich) y Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City) - 26
- Kasper Hogh (Bodo Glimt) y Nahir Besara (Hammarby) 25.5
Máximos ganadores de la Bota de Oro
- Lionel Messi (Argentina) - Seis premios.
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - Cuatro.
- Robert Lewandowski (Polonia), Luis Suárez (Uruguay), Diego Forlán (Uruguay), Thierry Henry (Francia), Mário Jardel (Brasil), Ally McCoist (Escocia), Fernando Gomes (Portugal), Dudu Georgescu (Rumania), Eusebio (Portugal) y Gerd Müller (Alemania) - Dos cada uno.
