Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

La Bota de Oro es un prestigioso premio individual que se entrega todas las temporadas y cuantifica los goles de cada futbolista a lo largo del año, con mayor o menor cantidad de puntos según la “dificultad” para convertirlos, es decir, según la liga en la que se anotan. Sin embargo, las estadísticas tienen en cuenta solo las ligas europeas, por lo que Lionel Messi (Inter Miami) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr), como otros, no entran en la pelea por el galardón.

La otorga el conglomerado European Sports Media, conformado por 14 medios de comunicación del Viejo Continente. Se otorgan dos unidades por cada anotación en los cinco torneos locales más importantes: Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, Serie A de Italia y Ligue 1 de Francia- y 1,5 o 1 por cada tanto en el resto de las campeonatos locales.

Kylian Mbappé ganó la última Bota de Oro y está en el Top 3 de la actual temporada ANDER GILLENEA - AFP

La tabla se conforma con las actuaciones de julio a junio del año posterior, es decir, durante la temporada europea. Actualmente, cuando aún faltan seis meses para conocer al ganador, el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) y el noruego Erling Haaland (Manchester City) se mantienen en lo más alto de la clasificación con 38 puntos cada uno gracias a sus 19 goles. Su principal perseguidor es el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), actual poseedor del premio, con 36 unidades.

Más atrás aparecen varios jugadores de poco renombre a comparación de los ya mencionados. Inmediatamente después de las estrellas está el serbio Darko Lemajic (RFS de Letonia) y el brasileño Igor Thiago (Brentford) con 28 cada uno, y los siguen cuatro futbolistas con 27: el japonés Ayase Ueda (Feyenoord), el danés August Priske (Djurgardens de Suecia), el noruego Daniel Karlsbakk (Sarpsborg de Noruega) y el marfileño Ibrahim Diabate (Gais de Suecia).

Luego aparece el feroés Klaemint Olsen (NSÍ Runavík de Islas Feroe), con 26 puntos, y más atrás el griego Vangelis Pavlidis (Benfica), el danés Kasper Hogh (Bodø/Glimt de Noruega) y el sueco Nahir Besara (Hammarby de Suecia), con 25.5 cada uno. Los únicos argentinos en el Top 50 son Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Joaquín Panichelli (RC Estrasburgo), quienes suman 10 goles en la Serie A y la Ligue 1, respectivamente.

Lautaro Martínez es uno de los dos argentinos en el Top 50 de la lucha por la Bota de Oro 2025-2026 Luca Bruno - AP

Así está la lucha por la Bota de Oro 2025-2026

Harry Kane (Bayern Múnich) y Erling Haaland (Manchester City) - 38 puntos cada uno.

Kylian Mbappé (Real Madrid) - 36.

Darko Lemajic (RFS de Letonia) e Igor Thiago (Brentford) - 28 cada uno.

Ayase Ueda (Feyenoord), August Priske (Djurgardens de Suecia), Daniel Karlsbakk (Sarpsborg de Noruega) e Ibrahim Diabate (Gais de Suecia) - 27 cada uno.

Klaemint Olsen (NSÍ Runavík de Islas Feroe) - 26.

Máximos ganadores de la Bota de Oro