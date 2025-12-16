Así quedó la tabla de ganadores históricos de FIFA The Best, tras la premiación de Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé fue condecorado este martes con el premio The Best de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) como el mejor jugador de la última temporada gracias a lo hecho principalmente en PSG y, también, en la selección de Francia, y recibió la distinción por primera vez en su carrera.

El delantero, que brilló en la obtención de la Triple Corona de su equipo con la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League y que meses atrás había sido condecorado con el Balón de Oro de la revista France Football; recibió la estatuilla en la ceremonia que tuvo lugar en Doha, Qatar, en la antesala de la final de la Copa Intercontinental 2025 que su equipo disputará frente a Flamengo.

¡Tenemos ganador! 🔝



Ousmane Dembélé es el nuevo dueño del Premio #TheBest al Jugador de la FIFA 2025. 🏆 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

El ex-Barcelona compitió con otras figuras que tuvieron un gran año como Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain), Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern Múnich), Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid), Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain), Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea), Pedri (España y Barcelona), Raphinha (Brasil y Barcelona), Mohamed Salah (Egipto y Liverpool), Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain) y Lamine Yamal (España y Barcelona).

Para la presente edición del galardón se tuvo en cuenta lo hecho entre 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. La votación se cerró el 28 de noviembre con las elecciones de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas y femeninas cuyas federaciones son miembros de la FIFA; periodistas e hinchas.

Ousmane Dembélé también ganó el último Balón de Oro de la revista France Football FRANCK FIFE� - AFP�

Dembélé ingresó a la tabla de ganadores y está en el tercer puesto junto al croata Luka Modric y el brasileño Vinicius Jr., ganadores en 2018 y 2024, respectivamente. El máximo ganador es Lionel Messi con tres estatuillas (2019, 2022 y 2023) seguido Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski con dos cada una. El portugués la recibió consecutivamente en 2016 y 2017, las dos primeras ediciones; mientrsa que el polaco fue condocorado en 2020 y 2021.

Todos los ganadores de The Best al mejor jugador

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal).

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal).

2018: Luka Modric (Croacia).

2019: Lionel Messi (Argentina).

2020: Robert Lewandowski (Polonia).

2021: Robert Lewandowski (Polonia).

2022: Lionel Messi (Argentina).

2023: Lionel Messi (Argentina).

2024: Vinicius Jr. (Brasil).

2025: Ousmane Dembélé (Francia).

Tabla de ganadores de The Best al mejor jugador

Lionel Messi (Argentina) - 3

Cristiano Ronaldo (Portugal) / Robert Lewandowski (Polonia) - 2

Luka Modric (Croacia) / Vinicius Jr. (Brasil) / Ousmane Dembélé (Francia) - 1

Lionel Messi es el máximo ganador del premio The Best con tres estatuillas FRANCK FIFE - AFP

Todos los ganadores en The Best 2025

Mejor jugador: Ousmane Dembélé (PSG y selección de Francia).

Ousmane Dembélé (PSG y selección de Francia). Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (Barcelona y selección de España).

Aitana Bonmatí (Barcelona y selección de España). Mejor entrenador masculino: Luis Enrique (PSG).

Luis Enrique (PSG). Mejor entrenadora femenina: Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

Sarina Wiegman (selección de Inglaterra). Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City - selección de Italia).

Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City - selección de Italia). Mejor arquera: Hannah Hampton (Chelsea).

Hannah Hampton (Chelsea). Premio Puskás (mejor gol convertido por un futbolista):

Premio Marta (mejor gol convertido por una futbolista):

Premio Fair Play: Andreas Harlass-Neuking, médico del club alemán SSV Jahn Regensburg.

Andreas Harlass-Neuking, médico del club alemán SSV Jahn Regensburg. Mejor afición: Zakho SC de Irán.