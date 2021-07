Brasil, tras la derrota con Argentina: cómo reaccionaron los hinchas al abrazo de Neymar con Messi y los más criticados del plantel

Como ya se contó desde el inicio, el interés de los brasileños por la Copa América, que la mayoría prefería no recibir debido a la crisis sanitaria que vive el país, fue de menor a mayor. En realidad, pasó de poco más de cero a picos de “tensión mundialista”, cuando la Argentina de Lionel Messi se confirmó como adversario en la final y, claro, durante el inolvidable duelo del Maracaná.

La premisa de estirar la agonía de 28 años de “os irmaos” estaba clara entre los torcedores de la Verdeamarela. Por su parte, el grupo de jugadores dirigido por Tite no podía dejar pasar la oportunidad de colgarse una nueva estrella en su casa, por historia, por presente y por Neymar, que solo obtuvo con la absoluta de Brasil una Copa de las Confederaciones, en 2013. “Perder me lastima, me duele. Ayer fui a darle un abrazo al mejor jugador que yo vi, mi amigo y hermano, Messi”, escribió el 10 brasileño en sus redes sociales. “Le dije ‘hijo de p... , me ganaste’. ¡Este tipo es lo máximo! Respeto mucho lo que hizo por el fútbol, y sobre todo por mí. ¡ODIO PERDER! Pero disfrutá del título, el fútbol esperaba por este momento. ¡Felicitaciones, hermano! Hdp”, concluyó.

Además del abrazo eterno con Messi y del llanto en campo, el crack surgido en Santos también charló y se divirtió junto al 10 argentino y Leandro Paredes, su compañero en París Saint-Germain, minutos después del partido. La mayoría de los aficionados brasileños, lejos de criticar o repudiar esa confraternización tras la derrota, aprobó la actitud de su futbolista más talentoso. “Vos no tenés noción de lo importante que es tu gesto para nosotros, felicitaciones”, decía una de las respuestas a la publicación de Neymar. “Por eso es que Messi y vos son genios, felicitaciones por la postura y la humildad”, argumentaba otro simpatizante.

Frustración y lamentos: los hinchas brasileños pasaron de no prestarle atención al torneo, a sufrir una caída ante el eterno rival en su propia casa Pedro Vilela - Getty Images South America

Horas antes de la final en el Maracaná, Neymar insultó a los brasileños que iban a alentar a la Argentina. “Respeto su opinión, pero váyanse al carajo”, escribió. Tras el título de los de Scaloni, los señalados “traidores” aparecieron con toda su fuerza. “¡Gracias eternas, Argentina! ¡Gracias, Messi! Gracias por habernos evitado esta escena” y “Despertarse y ver que Messi es campeón de América es una gran noticia. Muy merecido por todo lo que ese tipo hizo por el fútbol. No perdió Brasil, perdió Neymar y esta selección de cobardes, y su ídolo Bolsonaro” eran algunos de los comentarios que se repetían, de esos que unían la admiración por el fenómeno argentino de Barcelona y el repudio contra el presidente.

Gratidão eterna! Obrigado Messi! Obrigado Argentina! pic.twitter.com/88OyquhMUC — Alexandre P Vaz da Silva 52 (@AlexandrePVazd3) July 11, 2021

Por otro lado, a pesar de ser minoría, un grupo de hinchas brasileños se hizo escuchar al pedir la renuncia del técnico Tite. Quienes critican al extrenador de Corinthians entienden que su seleccionado perdió vuelo desde la Copa América obtenida en 2019 hasta acá. Es verdad que les molesta haber caído en casa, contra su máximo rival, y eso les dolerá por un buen tiempo aunque intenten camuflarlo; pero lo que realmente les preocupa es la Copa del Mundo de Qatar del próximo año, porque el sueño del hexacampeonato pareció alejarse un poco más en la noche del Maracaná.

LINDO DIA!



Acordar e ver Messi campeão é uma ótima notícia. Merecido por tudo o que esse cara já fez pelo futebol.



Quem perdeu não foi o Brasil: foi Neymar e a seleção de covardes e seu ídolo Bolsonaro.#Argentina #Brasil #Neymar #MessiCampeon pic.twitter.com/4qDtOQigsR — Santos Manoel (@manellbh) July 11, 2021

Está claro que para el cuerpo técnico comandado por el DT gaúcho esta Copa América fue una oportunidad de rotar el equipo en competencia. Los nombres y las posiciones cambiaron mucho de un partido a otro, sobre todo en la fase de grupos. Entre tantas pruebas, algunas salieron bien y otras no tanto.

Sin consuelo: el lamento de Neymar Buda Mendes - Getty Images South America

No quedan dudas que Tite cuenta con tres arqueros de excelencia, como lo son Ederson, Alisson y Weverton. En la zona defensiva, Renan Lodi, que entró por lesión de Alex Sandro, quedó en evidencia con el gol de Ángel Di María, haciendo gala de su fama de “saber ir, pero no volver”, una debilidad que le valió una buena cantidad de minutos en el banco de suplentes de Diego Simeone en Atlético de Madrid. El lateral, ex-Athletico Paranaense, fue uno de los más castigados por la prensa y los hinchas tras su grave error en el Maracaná, a pesar de haber rendido decentemente en los partidos anteriores.

La decepción de los pocos miles de hinchas brasileños que pudieron entrar en el Maracaná para ver la final de la Copa América 2021 ante la Argentina Alexandre Schneider - Getty Images South America

En la rotación que propuso Brasil durante todo el torneo subcontinental, Richarlison fue uno de los “intocables”; sin embargo, el centrodelantero es observado de reojo por la torcida brasileña. A pesar de no dar ninguna pelota por perdida y de dejarse la piel en cada partido, el jugador de Everton, de Inglaterra, no demostró la habilidad suficiente como para ser el referente del ataque de la Canarinha. Inclusive, no estuvo ni un poco fino en la definición cuando se le presentaron las oportunidades ante Emiliano Martínez. Otro de los que quedó en deuda fue Everton “Cebolinha”, quien no estuvo ni cerca del rendimiento que mostró en la Copa América 2019. En la final ante Argentina, fue uno de los peores de Brasil en cancha.

Neymar se saca la medalla recibida por el segundo puesto luego de perder la final con Argentina Andre Penner - AP

Más allá del dolor por haber perdido el título en el clásico ante Argentina, la derrota que más le pesa al elenco de Tite es la de haber dejado pasar la oportunidad de reconquistar a millones de torcedores que, por falta de identificación con un seleccionado que no se adapta al gusto brasileño, volverán a mirar hacia dentro; hacia sus equipos, sus ligas y, más allá de lo arrollador que pueda ser el paso por las Eliminatorias Sudamericanas, volverán a tomarle un crucial examen en Qatar, donde el hexacampeonato será la materia pendiente.