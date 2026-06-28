Brasil vs. Japón por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Brasil y Japón en la jornada 4 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Brasil y Japón correspondiente a la jornada 4 del Mundial 2026 se disputará este lunes 29 de junio a las 14.00 h en el Houston Stadium, ubicado en Houston, Texas.
El presente de ambos seleccionados
Brasil llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber obtenido una contundente victoria por 3-0 frente a Escocia en su última presentación. Por su parte, Japón buscará recuperar terreno tras igualar 1-1 en su duelo anterior contra el seleccionado de Suecia.
Estadísticas del cruce
Ambos equipos llegan a esta instancia con realidades futbolísticas distintas tras sus últimos encuentros. Mientras que el conjunto sudamericano demostró solidez defensiva y contundencia ofensiva, el equipo asiático ha mantenido una paridad competitiva que los obliga a sumar de a tres para mejorar su posición en la tabla de la cuarta fecha.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del torneo. Una victoria permitiría a los protagonistas consolidarse en la parte alta de la clasificación, mientras que una derrota complicaría el camino hacia la siguiente fase en un Mundial que no otorga margen de error.
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