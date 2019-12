Burdisso ofreció no continuar y ahora la decisión queda en Ameal y Riquelme

Nicolás Burdisso tiene un año más de contrato con Boca, pero le comunicó a Jorge Ameal que pone a disposición de la nueva comisión directiva su cargo de director deportivo. Crédito: Patricio Pidal / AFV

Comienza una serie de días decisivos para el futuro de Boca. El club deberá resolver buena parte de los interrogantes que hoy todavía tiene. Sin novedades respecto al entrenador de la primera división ni a las altas y bajas del plantel que se conformará para 2020, sí se supo que Nicolás Burdisso puso su cargo de director deportivo a disposición de la nueva comisión directiva, que encabeza Jorge Ameal.

"Burdisso se comunicó, puso su cargo a disposición y ha sido un caballero. Habló con Ameal", dijo este viernes Mario Pergolini, el nuevo vicepresidente primero, en declaraciones a AM 990. Así, el puesto queda a merced de lo que decidan Ameal y, sobre todo, Juan Román Riquelme, quien dirigirá el departamento de fútbol. Pero es de suponer que las nuevas autoridades aceptarán una renuncia del director deportivo, compañero de Riquelme en las conquistas de la Copa Libertadores en 2000 y 2001.

Arriba, a la izquierda, Burdisso; al lado, Rolando Schiavi, y dos jugadores más a la derecha, Román Riquelme, en la formación que ganó la Copa Libertadores en el año 2001; hoy dirigente, el entonces número 10 hizo salir de Boca a Schiavi (entrenador de la reserva) y estaría por desplazar a Burdisso. Fuente: Reuters - Crédito: Haruyoshi Yamaguchi

Con respecto al futuro entrenador, Pergolini no confirmó el arribo de Miguel Ángel Russo, con quien hay charlas de la dirigencia, pero aún no un acuerdo. "Somos conscientes de que tenemos que cuidar la economía del club. No podemos ofrecer lo que no podremos pagar", dijo el empresario de medios. En rigor, todo depende de lo que Boca acepte gastar en el mercado de pases. Ese presupuesto, que aún no está cerrado, incluye al nuevo cuerpo técnico, el que encabezaría Russo. El dinero será clave también para definir el futuro de Carlos Tevez (habrá una conversación entre el atacante, Riquelme y Ameal) y el de Daniele De Rossi, el italiano que llegó desde Roma en parte por su amistad con Burdisso.

Los billetes también serán importantes para saber si Boca podrá o no contratar a su sueño de verano, el peruano Paolo Guerrero, por más que el goleador de Inter, de Porto Alegre, dijera este viernes que su deseo es continuar en Brasil.