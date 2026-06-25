Cabo Verde vs. Arabia Saudí por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudí correspondiente al grupo H se disputará este viernes 26 de junio a las 21.00 h en el Houston Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas.

El presente de ambos equipos

Cabo Verde llega a este compromiso tras igualar 2-2 frente a Uruguay en su última presentación, buscando mejorar su rendimiento en el grupo. Por su parte, Arabia Saudí atraviesa un momento complejo luego de caer por 4-0 ante España en la jornada anterior, resultado que los obliga a sumar puntos en este cierre de la fase inicial.

Estadísticas del grupo

Ambos conjuntos buscarán capitalizar este encuentro para definir su futuro en la competición. Mientras que los africanos intentarán mantener la solidez ofensiva demostrada ante el elenco sudamericano, el equipo asiático deberá ajustar su estructura defensiva tras los cuatro goles recibidos en el compromiso frente a España.

Lo que está en juego

El resultado en Houston será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en el grupo H. Un triunfo es vital para mantener vivas las posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del Mundial 2026, considerando la paridad y la necesidad de puntos en esta tercera fecha del certamen.