Marruecos vs. Haití, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo C se disputará a las 19 horas en el Atlanta Stadium; todos los detalles del encuentro
Cómo es el nuevo formato del Mundial 2026
Por primera vez participan 48 selecciones nacionales. Los equipos están repartidos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.
Clasifican a la fase eliminatoria los dos mejores de cada zona y también los ocho mejores terceros, lo que amplía significativamente las posibilidades de avanzar de ronda.
Cuántas Copas del Mundo se jugaron a lo largo de la historia
El Mundial de 2026 corresponde a la edición número 23 del torneo organizado por la FIFA. La primera Copa del Mundo se disputó en Uruguay en 1930 y desde entonces el certamen se convirtió en el evento futbolístico más importante del planeta.
A lo largo de casi un siglo, la competencia reunió a algunas de las mayores figuras de la historia del deporte y dejó momentos inolvidables para varias generaciones de hinchas.
Hora, TV y dónde ver online Marruecos vs. Haití
El partido entre Marruecos y Haití podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports+, Paramount+, desde las 19 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Marruecos y Haití.
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