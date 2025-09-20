Cambeses le da la razón a Costas: el show de atajadas que hizo ganar al Racing de emergencia

A las puertas de los partidos más trascendentales del año, Racing afrontó la visita a Huracán con micro desafíos que también pueden derivar en potenciar el objetivo macro de ir por la gloria. Para varios de los jugadores que eligió Gustavo Costas en el Ducó, donde dispuso un equipo con mayoría de habituales relevos, tener rendimientos de alto vuelo implicaría la ilusión de posicionarse más alto en la consideración de cara a los tres duelos que marcarán el termómetro del semestre: la revancha con Vélez, por los cuartos de final de la Copa Libertadores; el clásico ante Independiente, por el Clausura; y el cruce con River –el 2 de octubre– para dirimir el pase a las semifinales de la Copa Argentina.

Antes de ganarle en Liniers al Fortín y potenciar el anhelo de meterse entre los cuatro mejores de la Libertadores luego de 28 años, la Academia había quebrado la sequía a nivel doméstico al imponerse a San Lorenzo, clásico que significó el punto de inflexión en el arco, debido al ingreso como titular de Facundo Cambeses por Gabriel Arias. Tanto en aquella jornada sin tanta exigencia como en el primer partido copero contra Vélez, en el que tuvo un par de atajadas importantes, el ex Banfield había causado una buena impresión.

Para ratificar esas sensaciones positivas, el arquero de Racing tuvo intervenciones descollantes frente a Huracán (en el que también jugó), tanto por responder con reflejos y velocidad de piernas ante situaciones muy propicias para el Globo, como también por salir a cortar con éxito en algunos centros a sus dominios. Sin Arias, ausente por un cuadro de faringitis (a priori podía ingresar como parte de la rotación), el nuevo guardameta titular dio la razón a la sensible decisión que tomó Costas este mes.

FACUNDO CAMBESES... ¡LA FIGURA DEL PARTIDO!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ODpACZr7si — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

Sin embargo, que la figura de Cambeses haya trascendido por encima de los demás también expone los problemas que tuvo el muleto académico para defenderse en Parque de los Patricios. Más allá de los méritos de Huracán, cuyo público pasó del cantito “movete, Globo, movete” a envalentonarse con la reacción del equipo, Racing se puso en ventaja, a los 22 minutos, con un potente remate de Duván Vergara desde fuera del área. Esa conquista fue originada de un lateral a favor del local en el que Tomás Guidara jugó de forma errónea hacia adentro y la pelota fue anticipada por Agustín García Basso para encontrar al colombiano. Eso modificó la tónica del encuentro.

Huracán empezó a hacer circular la pelota con mayor velocidad y verticalidad y volcó sus intentos a la espalda de Santiago Quirós, el juvenil que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y padeció cada avance de Juan Bisanz. El ex delantero de Banfield, asistido por Leonardo Sequeira en la zona crítica de la defensa de la Academia, se topó con Cambeses y sólo por eso no pudo anotar en un mano a mano. El arquero tuvo una tapada fenomenal, antes del cierre de la primera mitad, y encima inició un contraataque que no pudo sentenciar Luciano Vietto, con un remate que se fue a las nubes.

¡EL PARTIDO DE LOS ARQUEROS! Ahora Cambeses le negó el gol a Bisanz.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/m3VpqE7lmX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

En la segunda mitad, Racing directamente casi no pisó el área de Hernán Galíndez, testigo de cómo Cambeses incrementaba las intervenciones de su show, en el que incluyó una atajada con las piernas para evitar que un cabezazo a quemarropa de Alanís terminara en gol. La Academia ya había mutado de la linea de cuatro defensores del inicio a una de cinco, pero sus problemas continuaban. Marco Di Césare, pese a algún cierre, mantiene su nivel bajo respecto al año pasado. Quirós no hizo pie hasta ser reemplazado por Franco Pardo, cerca del final.

Lo mejor de Huracán - Racing

Bruno Zuculini fue de mayor a menor, visiblemente cansado, al igual que ocurrió con el debutante Alan Forneris, quien mostró criterio para distribuir pero luego salió extenuado. Y si de sumar o perder chances para lo que viene se trata, sorprendió la flojísima tarea de Gastón Martirena, que se equivocó permanentemente con la pelota. Vergara, pese al gol, volvió a oscilar entre algunos buenos arranques y decisiones fallidas, mientras que Balboa tuvo una noche para el olvido.

Huracán tuvo la pelota y el dominio territorial, pero cada minuto que pasó jugó en contra de su claridad y, también, de la paciencia de los hinchas: sobre el cierre insultaron al plantel. La condena desde las tribunas fue mayor en tiempo de descuento, cuando Matías Zaracho –de buen ingreso, como ante Vélez–selló el 2-0 tras capturar el rebote de un mano a mano que Galíndez le había tapado a Torres. Racing se llevó demasiado y por momentos sufrió el partido, pero acumuló su tercera victoria al hilo (con la valla invicta) y eleva el espíritu en vistas a su gran sueño: la Libertadores.