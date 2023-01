Carlo Ancelotti: el inesperado dueño de las críticas fulminantes luego del baile de Barcelona a Real Madrid

escuchar

Real Madrid se vio ahogado este domingo por un tsunami azulgrana en la final de la Supercopa de España. Barcelona le ganó por 3-1 con una lección de fútbol que desnudó las carencias blancas especialmente en la defensa. “Supermeneo” tituló este lunes en su portada el diario Marca, poniendo de relieve la impotencia merengue ante el dominio del rival en el estadio King Fahd de Riad.

El equipo azulgrana llevó la iniciativa durante los 90 minutos ante un Real Madrid inoperante. ”Xavi ha encontrado la fórmula y se la ha dado el mediocampo, la sala de máquinas, en un fútbol que parece querer solo jugar en las áreas, con mucha prisa”, señaló este lunes en su columna el director del diario Mundo Deportivo, Santi Nolla. Busquets, Frenkie de Jong, Pedri y Gavi marcaron el ritmo del encuentro, especialmente el último, convertido en el héroe de su equipo con su gol y sus dos asistencias.

Un saludo de Carlo Ancelotti, que nunca pierde la templanza Hussein Malla - AP

Fiel a su estilo de toque, Barcelona supo dar velocidad a la circulación del balón para profundizar y no perderse en grandes rondós intrascendentes ante un Real Madrid, cuya defensa volvió a hacer agua. Los errores de Antonio Rüdiger y Dani Carvajal propiciaron dos de los tantos azulgranas. ”En el aspecto defensivo tenemos que mejorar”, reiteró el técnico merengue, Carlo Ancelotti, el dueño de las principales críticas. A los 63 años, con una trayectoria inmaculada, jamás imaginó este escenario, apenas seis meses después de ganar una nueva Champions League. Y a poco de empezar una nueva aventura en el Mundial de Clubes.

Una indicación de Ancelotti para Kroos, otro de los apuntados Hussein Malla - AP

El italiano reconoció algunas fallas. “Lo que decide el partido son los errores que hemos hecho”, explicó. En el centro del campo, Toni Kroos, Luka Modric, y Camavinga tampoco tuvieron su mejor día, superados por sus rivales azulgranas. Con Modric y Kroos “fuera de forma y Casemiro liderando al Manchester, el Madrid ha perdido el corazón que le ha hecho latir en la última década. Los jóvenes que vienen no están apretando y urge recuperar la mejor versión de los dos veteranos”, escribió este lunes Antonio Romero, en el diario As.

Modric (37 años), que apenas surgió este domingo, parece estar pagando la factura del intenso Mundial jugado con la selección de Croacia, tercera en Qatar. ”El momento del equipo no es bueno, pero tenemos que aguantar porque este equipo tiene la calidad para volver y ser competitivo”, afirmó Ancelotti, que rechazaba que el equipo estuviera al borde del abismo.

”No es un momento crítico. Es un momento complicado, difícil como suele ocurrir en una temporada”, consideró. Pero en Riad, la goleada hubiera podido ser mayor de no mediar la buena actuación de Thibaut Courtois, que volvió a sostener al equipo con varias atajadas, según cita la agencia ANSA. Con dos derrotas en cuatro partidos desde que empezó el nuevo año, Real Madrid necesita reaccionar, y el primer paso puede ser este jueves en los octavos de final de la Copa del Rey contra Villarreal, que ya le ganó hace una semana en LaLiga.

Bajo la firma de Manuel Jabois, una columna del diario El País es lapidaria con el gigante blanco (y desde ya, con Ancelotti). El título es lapidario: “El Madrid no piensa”. Y sigue: “Los blancos son un equipo desgastado, fuera de punto y con problemas para lo más importante que hay en el fútbol: tener ideas, al menos una”.

Por su parte, Guillermo García Uzquiano, una referencia en el mundo de la TV, acepta la situación, pero advierte: “Me sorprendió la actitud del Madrid. Puede perder partidos, pero casi siempre los compite. Cuando se pierde, siempre se piensa en los que no están y se ponen en cuestión decisiones de la temporada que no se suelen mirar, como el tema de la cantera. Ancelotti viene de ganar LaLiga y la Champions, tiene crédito infinito en el Real Madrid. No creo que sea solo cuestión, sino del bajo nivel de algunos jugadores y de la carga física. Estamos viendo una visión muy baja de jugadores del Madrid”.

Las críticas empiezan en las redes sociales, siguen en las tribunas. Y más tarde, se mezclan entre las autoridades, que toman nota del descontento general. Real Madrid no suele perder de ese modo.

Otro de los grandes temas es que dirige a un equipo entrado en años. Nada de lo que no haya ocurrido en otro tiempo, cuando consiguió los más grandes logros. Sin embargo, ahora es un punto central: si se espía las formaciones de este domingo, Real Madrid tiene un promedio de edad de 28 años en el equipo titular, tres más que Barcelona. Y de todos ellos, entre tantos veteranos (Benzema, 35, Toni Kroos, 33, Modric, 37, Carvajal, 31...), solo baja la tendencia Vinicius, de 22 años, el titular más joven.

La figura del clásico fue Gavi, de Barcelona. Y tiene sólo 18 años...

LA NACION