Carlo Ancelotti elogió a Nico Paz, que se va para arriba en Real Madrid, pero no jugará el Mundial Sub 20: “Tiene proyección”

El juvenil argentino Nico Paz, de 18 años, nacido en Tenerife, se entrenó el lunes con el primer equipo de Real Madrid y recibió elogios por parte del entrenador italiano, Carlo Ancelotti. El mediocampista, que finalmente no será cedido para disputar el Mundial Sub 20 con el seleccionado argentino, fue promovido para entrenarse con el plantel principal del conjunto merengue, que este martes visitará a Real Sociedad por LaLiga española.

El entrenador Ancelotti fue consultado por el hijo del exdefensor argentino Pablo Paz en la conferencia de prensa y elogió su “proyección”. Exactamente, dijo: ”Tiene proyección para jugar en el primer equipo. Está muy bien. Lo está haciendo muy bien con (Álvaro) Arbeloa y las veces que fue utilizado por Raúl también lo ha hecho muy bien en el Castilla”, destacó el italiano.

Ancelotti hizo referencia a las actuaciones del hábil jugador en la primera filial de Real Madrid, conducida por el exdelantero Raúl González, y el juvenil que dirige el exdefensor Arbeloa. El mediocampista, de 18 años, solo fue una vez al banco de suplentes del primer equipo y ocurrió en enero de este año por la Copa del Rey.

Nicolás Paz mostró algo de su talento en el Sudamericano Sub 20 @Seleccion

Paz tampoco será cedido para jugar por el seleccionado argentino que dirige Javier Mascherano el Mundial Sub 20 que comenzará en el país el 20 de mayo, según se lo confirmó al jugador el Real Madrid, donde el nacido en Tenerife solía jugar en la filial Castilla, que está a punto de ascender a la segunda división en España.

Real Madrid adoptó la política de no ceder a ningún integrante de su plantel a los distintos seleccionados que jugarán el Mundial Sub 20. De esta manera el hijo del exdefensor del seleccionado argentino en el Mundial de Francia 1998 surgido en Newell’s Old Boys, el bahiense Pablo Paz, se sumó al uruguayo Alvaro Rodríguez y el brasileño Vinicius Tobías, que también fueron negados por la entidad merengue a sus respectivas selecciones.

Y se convirtió en la segunda baja confirmada del seleccionado argentino, ya que la semana pasada también fue negado el delantero de Manchester United, Alejandro Garnacho, en la misma jornada en la que el club inglés anunció simultáneamente que le renovaba el contrato por cinco años, hasta 2028.

Mientras tanto, tras estos dos fallidos intentos por contar con Paz y Garnacho que realizó Mascherano en su visita a Europa de la semana anterior, solamente queda en pie, aunque hasta el momento sin demasiadas chances, que Facundo Buonanotte, el ex Rosario Central de también 18 años que juega en el Brighton and Hove, pueda ser cedido por el club inglés. Serían tres bajas sensibles para afrontar esta Copa del Mundo juvenil en la que Argentina no iba a intervenir porque había quedado eliminada en el Sudamericano de Colombia, y finalmente lo hará por convertirse en organizador tras bajar la FIFA la sede de Indonesia por cuestiones políticas.

Paz es un moderno enganche, de esos que ya (casi) no existen, pero que se transforman con las necesidades actuales. Zurdo, con la pelota siempre pegada al pie y con mucha técnica, algo que se complementa a la perfección con la longitud de sus piernas (mide 1,85 metro) para mantener una capacidad de gambeta acompañada de un buen porte. Ahora sí, está cada día más cerca de sumar minutos en la Casa Blanca.

