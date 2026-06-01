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El video sorpresa que le hicieron a Ancelotti con un mensaje de sus nietos y que quebró al DT como pocas veces

El experimentado entrenador mostró una faceta desconocida al lagrimear con el testimonio de sus seres queridos; quedan pocos días para el inicio del Mundial 2026

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Carlo Ancelotti recibió el saludo de sus nietos y se emocionó
Carlo Ancelotti recibió el saludo de sus nietos y se emocionó

La selección de Brasil es una de las grandes candidatas a quedarse con la Copa del Mundo. Dicha competencia inicia el próximo 11 de junio y tiene a la Verdeamarela como integrante del Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.

Su entrenador Carlo Ancelotti, con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, fue sorprendido en un programa llamado Domingão com Huck, quien le preparó una sorpresa que tocó las fibras más íntimas del DT.

Carlo Ancelotti mostró su costado más sensible al hablar de su familia
Carlo Ancelotti mostró su costado más sensible al hablar de su familiaSilvia Izquierdo - AP

“Cuando hablo de mi familia me emociono”, aseguró el ex DT del Real Madrid, quien observó por una pantalla a sus nietos alentándolo para lo que será la experiencia mundialista.

“Abuelo, estamos todos con vos. Espero que ganemos la Copa del Mundo y le ganemos a España y a Francia. Vas a ganar el Mundial”, expresaron los dos nietos, quienes sorprendieron al entrenador y le dieron un espaldarazo emocional para lo que será esta competencia a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras el video emotivo, Ancelotti expresó su alegría por dirigir a Brasil, en lo que será un desafío especial para él ya que en toda su carrera dirigió a clubes. “Los brasileños comparten muchas características con los italianos. La importancia de la familia, especialmente para mi generación, es muy importante”, manifestó sobre las diferencias con su país de origen.

Ancelotti logró una cercanía con sus dirigidos en Brasil
Ancelotti logró una cercanía con sus dirigidos en BrasilMAURO PIMENTEL - AFP

“Los jugadores brasileños aman a su selección más que otros futbolistas. Muchos se muestran descontentos cuando tienen que viajar con sus equipos nacionales, pero nunca escuché a un brasileño quejarse de ir a la selección”, afirmó sobre las bondades y sentimientos de sus jugadores, que tendrán la misión de dejar la vara alta en un Mundial con 48 selecciones.

El pasado domingo, la selección de Brasil tuvo su primera prueba previa al Mundial con una goleada por 6-2 a Panamá. En este partido, el DT probó a la base que será titular durante la cita mundialista y se perfila para el debut contra Marruecos, el próximo sábado 13 de junio.

El fixture continúa el 19 de ese mes contra Haití y, finalmente, el último encuentro de fase grupos será ante Escocía.

La lista de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros

  • Alisson Becker (Liverpool).
  • Ederson (Fenerbahce).
  • Weverton (Gremio).

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo).
  • Bremer (Juventus).
  • Danilo (Flamengo).
  • Douglas Santos (Zenit).
  • Gabriel Magalhães (Arsenal).
  • Roger Ibáñez da Silva (Al Ahli)
  • Leo Pereira (Flamengo).
  • Marquinhos (PSG).
  • Wesley (Roma).

Mediocampistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle).
  • Casemiro (Manchester United).
  • Danilo (Botafogo).
  • Fabinho (Al-Ittihad).
  • Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros

  • Endrick (Lyon).
  • Gabriel Martinelli (Arsenal).
  • Igor Thiago (Brentford).
  • Luiz Henrique (Zenit).
  • Matheus Cunha (Manchester United).
  • Neymar Jr. (Santos).
  • Raphinha (Barcelona).
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid).
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