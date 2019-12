Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Boca

Carlos Tevez transita días de incertidumbre. A pocos días de las elecciones en Boca todavía no se sabe qué será de su futuro en el club. En ese marco, el delantero brindó una entrevista a ESPN en la que analizó sus días xeneizes y además contó una gran cantidad de anécdotas de su paso por el fútbol europeo. Y se enfocó en una enseñanza que le dejó Cristiano Ronaldo cuando compartieron vestuario en Manchester United. "Ahí aprendí a ser profesional en muchas cosas".

Se sabe que el astro portugués de 34 años es uno de los jugadores más disciplinados y competitivos en el mundo de fútbol. Así lo detalló el atacante de Boca. "Yo iba al club temprano, nos entrenábamos a las 9 y llegaba 7.30. Bueno, él ya estaba en el gimnasio. Entonces, ¿qué decís vos? Bueno, voy a llegar a las 7, a este lo cago. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, él de nuevo en el gimnasio. Voy a las 6.45. Llego y él ya estaba en el gimnasio, no lo podía cagar nunca, el tipo es un enfermo, siempre estaba antes que yo", reveló Tevez, que coincidió con CR7 en el Manchester United entre el 2007 al 2009 y ganaron una Champions League. "Yo aprendí a ser profesional en esas cosas", añadió.

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Por otro lado, la actualidad de Tevez en la Argentina es incierta. En medio de rumores que hablan de una posible salida de Boca a fin de año, el atacante se refirió a su relación con Juan Román Riquelme y aseguró que su deseo es retirarse con la camiseta azul y oro. "Si me llama Román o Nicolás Burdisso y me dicen que me tienen en cuenta, yo quiero estar. Quiero seguir jugando, me quiero retirar con esta camiseta", afirmó.

"Está muy bien que Riquelme se meta en la política. Yo no me voy a meter porque me parece que no sería justo de mi parte, estando dentro del club. Ojalá lo mío sea en Boca, porque nada me mueve más que eso. Aunque sea de cualquier cosa, hasta de utilero, quiero seguir en Boca. No hay otra cosa que me motive", indicó Tevez, que en las elecciones de 2015 se mostró caminando con Daniel Angelici cuando el actual presidente xeneize consiguió la reelección.

En algún tiempo, la relación entre Tevez y Riquelme (candidato en la lista que conforman Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini) fue tirante. "Lo que le tuve que decir a él en su momento y las críticas fueron algo que sentía en ese momento. Pero yo soy un agradecido a Román, no sólo por sus palabras sino por todo. Soy un agradecido porque él es el máximo ídolo de la historia del club", afirmó Tevez.

Otras frases destacadas de la entrevista

"Lo de Boca lo vivo como hincha, no me vengan a retirar. Lo quiero seguir intentando. Cuando diga que no puedo más, daré un paso al costado. Amo esta camiseta, no me veo en otro lado".

"No tengo enojo ni nada por la final en Madrid. He ganado y he perdido, pero no le cuento eso a mis hijos. No me cambia la aguja".

"No tuve la oportunidad de volver a hablar con Guille (Barros Schelotto). Cambió nuestra relación... En el último partido de La Bombonera, antes de irme a China, yo había tomado la decisión de dejar el club, pero todavía no había firmado. Lloré con mi familia y mi esposa me pidió que quería quedarse acá. Entonces le dije a Guillermo que si estaba armando el equipo contara conmigo. Finalmente me fui y no lo volví a llamar. Creo que ahí se quebró la relación con él. Pensé: 'Me voy un año, descanso, miro a Boca de afuera y vuelvo'. Necesitaba parar la pelota".

"Gallardo le dio mucha humildad a River, le puso los pies sobre la tierra a los jugadores y así ganaron tantas cosas. Entendió a la gente y ese es el secreto del éxito. Como técnico es un fenómeno. Hay que felicitarlo porque quedó en la historia de River".

"Lo de Messi es natural. Leo no necesita ir al gimnasio y entrenarse. Cristiano sí aprendió, se esforzó para ser quién es. Messi sorprende a sus propios compañeros. Frena en una baldosa cuando va a mil kilómetros por hora".