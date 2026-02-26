Un multicampeón de Europa viajó durante 20 horas para reencontrarse con Carlos Tévez: “Solo por vos”

Patrice Evra y Park Ji-sung, ambos exjugadores de Manchester United, se tomaron un vuelo hacia la Argentina para reencontrarse con Carlos Tévez, actual entrenador de Talleres de Córdoba y compañero de plantel en el club inglés entre los años 2007 y 2009. A pesar de provenir de culturas completamente diferentes, el trinomio gestó una amistad perdurable en el tiempo, tal es así que el senegalés -nacionalizado francés- y el surcoreano organizaron un viaje a la tierra natal del Apache para reencontrarse.

La visita, pactada entre los exfutbolistas, contó con varios anuncios de Evra en Instagram. El primero de ellos fue una foto de él, en el avión, dedicándole un mensaje a Tévez. “20 horas de vuelo solo por vos, hermano”, indicó el defensor.

Ya en suelo argentino, Evra abordó una camioneta junto a su equipo de trabajo, que maneja una cuenta especial en Instagram y Park Ji-sung, quien, por el contrario, es de un perfil sumamente bajo, sin exposición en redes sociales.

“Te estamos esperando en tu casa”, indicó Patrice en una historia donde filmó las adyacencias de La Bombonera y parte de Caminito en el barrio porteño de La Boca. La vinculación inmediata de Tévez con el Xeneize llevó a Evra y Park Ji-sung a conectarse con los orígenes de su amigo hasta el momento de encontrarse cara a cara como en los viejos tiempos en el Manchester United donde conquistaron la Champions League del año 2008 de la mano de Alex Ferguson contra el Chelsea.

Tras varias horas de vuelo y recorrida por Capital Federal, los dos exfutbolistas llegaron al punto de encuentro con Tévez, quien el día martes dirigió a Talleres, en Santiago del Estero, contra Central Córdoba y aprovechó el día libre para volar hacia Buenos Aires.

En la primera foto que se viralizó del trinomio se ve a Evra hablando, acaparando la atención, mientras Tévez, sentado en el medio y al costado de Park Ji-sung, sonríe por alguna historia de su etapa como futbolista. “Reunión”, tituló el exdefensor que compartió plantel en Manchester y Juventus con el Apache.

Además de la presencia de Tévez, también otros invitados permanecieron en la reunión y formaron parte de las fotos que se viralizaron en redes sociales. Uno de ellos fue Diego Tévez, hermano de Carlitos, quien integra su cuerpo técnico en Talleres de Córdoba. Con sonrisas, abrazos y muchas anécdotas, los exjugadores organizaron su itinerario para coincidir en Argentina y, de paso, disfrutar de unos días de vacaciones por estas latitudes.

Tévez logró seis títulos en su estadía en Manchester United. Dos Premier League, una Copa de la Liga y una Community Shield, en el plano nacional y la Champions League y el Mundial de Clubes, en lo internacional, le dieron una relevancia inusitada en un equipo plagado de estrellas como Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney.

En esos dos años, el argentino se ensambló con Evra y Park Ji-sung, a tal punto de estar juntos en las concentraciones y en las salidas extradeportivas. Luego, en 2009, Tévez cruzó de vereda, vistió la camiseta del Manchester City y se ganó el repudio de la hinchada de los Reds.