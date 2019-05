Carlos Tevez entró en la segunda parte y anotó uno de los seis penales de Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Carlos Tevez festejó en Mendoza su título número 27. Lo hizo luego de convertir uno de los seis penales con los que Boca derrotó en esa definición a Rosario Central. "Venimos de una mochila muy grande. Hoy nos podemos sacar un poco de ese peso", señaló el Apache al referirse a las últimas finales perdidas. "Dimos un paso muy grande. Esto es un desahogo. A las finales hay que ganarlas. En el segundo tiempo del partido fuimos muy superiores y la pelota no entraba. Cuando nos juntamos antes de la definición por penales nos dijimos que no había que perdonarlos", relató.

"Teníamos que ganarlo sufriendo", apuntó el capitán de Boca, quien también admitió que solo estaba para media hora de fútbol. "Hoy dimos un gran paso hacia adelante", agregó. Luego recordó cómo fue su procesión rumbo a la pelota para patear el penal: "Iba decidido a romperle el arco. No dejé que nada me sacara. He pateado mucho y también he errado mucho. Uno pelea con su cabeza todo el tiempo. Y es una pelea de la que partido a partido trato de salir. Hago todo lo posible para que a Boca le vaya bien", destacó Tevez en declaraciones a Fox Sports Premium.

Para Gustavo Alfaro, el entrenador de Boca, el título también fue un desahogo. Por un lado, se trata de su primer trofeo como DT xeneize. Y es, justo, en una final que se le había negado tres veces. "Es una satisfacción. Y también es Justicia por los muchachos. Merecíamos ganar así. Hay que acostumbrarse a sufrir estas cosas", valoró el ex entrenador de Arsenal y Huracán, entre otros equipos. "Quiero compartirlo con Guillermo Barros Schelotto. Jugamos este partido gracias a él", pidió. Y resaltó: "Necesitábamos esto. Estas son las cosas que marcan a un equipo. Además, en una copa esquiva para Boca. Ojalá que a partir de ahora se pueda construir un Boca sólido, granítico". Sobre el partido, Alfaro indicó: "De no haber sido por los palos, el travesaño y los foules tendríamos que haberlo definido mucho antes":

Esteban Andrada, el arquero de Boca, se vistió de héroe al taparle con una mano el penal a Fabián Rinaudo. Fue el único disparo que no terminó en gol; fue el penal que determinó el resultado final: "Había visto el video en la concentración, pero cambiaron todo. A veces los papelitos no sirven para nada. Por suerte, pudimos sacar adelante el partido. Este grupo se merecía una alegría. Ya no podíamos buscar más el gol. El segundo tiempo fue todo nuestro", señaló.

Julio Buffarini, como Tevez, también marcó un penal en la definición. "Hubo unos nervios bárbaros. Necesitábamos este título para confiar en nosotros y, también, por todo lo que viene"; dijo el cordobés. Y agregó: "Es un título más para el club. Ojalá que esto sea un punto de despegue para Boca".