Tevez destacó el compromiso del equipo

Carlos Tevez destacó la actuación de Boca, que venció 2 a 0 a Racing y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores por tercer año seguido.

"Tenía que salir el espiritu, Esto era más psicológico que otra cosa. Teniamos quie salir a buscar y a presionar", analizó el capitán xeneize. Y destacó: "Salio el Boca que queremos todos."

Acerca de la gran expectativa que vuelve a aparecer en escena sobre la chance de que otra vez Boca y River definan la Libertadores, el Apache fue claro: "Ni cuando perdimos contra Racing éramos los peores, ni ahora los mejores. Tenemos que buscar el equilibrio. Por como veo al grupo, éste es el Boca que queremos."

Además, explicó por qué no pateó el penal que le daría la clasificación a Boca. "Ayer (el martes) pateé tres, y los tres me los atajó Esteban (Andrada). Cuando me lo pidió Sebas, se lo di porque él ayer metió todos y estaba más confiado."

Luego, tuiteó un mensaje de amor a su esposa, Vanesa, a propósito de un nuevo aniversario de su boda.

