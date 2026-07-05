México vs. Inglaterra, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

México ganó el Grupo A con puntaje ideal (9) y sin recibir goles en contra. Triunfos ante Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0). Esto le permitió acceder a 16avos de final, instancia en la que dejó afuera a Ecuador, victoria 2 a 0. De este modo avanzó a los octavos de final y se medirá contra Inglaterra.

Luego de la victoria contra Ecuador, México buscará pasar a cuartos Natacha Pisarenko - AP

La selección inglesa ganó el Grupo L con 7 puntos. Victoria 4-2 a Croacia; empate 0-0 ante Ghana y triunfo 2-0 ante Panamá. En los 16avos comenzó perdiendo ante RD Congo, pero luego lo revirtió de manera merecida con dos tantos de Harry Kane y lo ganó 2 a 1. Este domingo jugará ante México. El que gane este cruce jugará contra Noruega, que ya eliminó a Brasil.