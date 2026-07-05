México vs. Inglaterra, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El cruce se disputa en el estadio Ciudad de México; el ganador jugará ante Noruega
Cómo llegaron hasta acá
México ganó el Grupo A con puntaje ideal (9) y sin recibir goles en contra. Triunfos ante Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0). Esto le permitió acceder a 16avos de final, instancia en la que dejó afuera a Ecuador, victoria 2 a 0. De este modo avanzó a los octavos de final y se medirá contra Inglaterra.
La selección inglesa ganó el Grupo L con 7 puntos. Victoria 4-2 a Croacia; empate 0-0 ante Ghana y triunfo 2-0 ante Panamá. En los 16avos comenzó perdiendo ante RD Congo, pero luego lo revirtió de manera merecida con dos tantos de Harry Kane y lo ganó 2 a 1. Este domingo jugará ante México. El que gane este cruce jugará contra Noruega, que ya eliminó a Brasil.
La entrada en calor
Los futbolistas de México e Inglaterra salieron al campo de juego del estadio ciudad de México para llevar a cabo los movimientos previos al encuentro de octavos de final del Mundial 2026. Finalmente, el partido comenzará a las 22.
Vuelve al Azteca 40 años después
El partido de todos los tiempos se jugó el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca. Exactamente, 114.580 personas lo contemplaron en vivo y millones en el mundo. Todavía hoy, eriza la piel.
La Argentina le ganó por 2 a 1 a Inglaterra, por los cuartos de final de México ‘86. La Mano de Dios, primero, el Gol del Siglo, después. Cuatro años después de la Guerra de Malvinas y un par de días antes de la vuelta olímpica más maravillosa. De la selección, de Diego Maradona. De toda una generación.
El conjunto británico enfrentará este domingo a un inspirado México, en el Azteca, con el deseo de ingresar en los cuartos de final del Mundial. Los ingleses, que regresan al templo del fútbol, van a revivir un fantasma de 40 años.
Terna australiana
El juez para este partido es Alireza Faghani, nacido en Irán, pero que representa a la federación australiana. El juez de 47 años estará acompañado por George Lakrindis y Andrew Lindsay. En el VAR, el marroquí Zakaria Brinsi.
Ya sucedió en esta copa
Es el tercera partido del mundial que tendrá una demora. El primero de todos fue Francia - Irak, que se jugó en Filadelfia. Una vez finalizado la primera parte, se postergó su reinició durante más de dos horas. Luego continuó con la goleada del subcampeón del mundo por 3 a 0. El otro duelo en el que sucedió algo similar también fue en el estadio Azteca. México y Ecuador jugaron por 16avos de final y el partido comenzó una hora más tarde, Luego fue triunfo mexicano por 2 a 0. Este domingo por la noche se repetirá lo que pasó en este último partido.
Partido demorado
Tras monitorear las condiciones climáticas, la FIFA ordenó resguardar a periodistas, personal de organización y aficionados que ya se encontraban en el estadio. Luego, el organismo anunció el retraso oficial del inicio del partido, por lo que el encuentro comenzará a las 22. La información se actualizará conforme la FIFA emita un comunicado sobre el desarrollo del encuentro. Otro de los motivos fue que los colectivos que trasladaron a las selecciones tuvieron un retraso en sus traslados al estadio, debido a las fuertes lluvias que azotaron la zona sur de la capital mexicana.
Equipos confirmados
Javier Aguirre, entrenador de México, eligió a los siguientes jugadores para medirse ante Inglaterra: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez y Gallardo; Moro, Lira y Romo; Alvarado, Jiménez y Quiñonez.
Thomas Tuchel, DT de la selección inglesa, se decidió por estos futbolistas para jugar ante uno de los anfitriones: Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi y O’Reilly; Anderson y Rice; Saka, Bellingham y Gordon; Kane.
Hora, TV y dónde ver online México - Inglaterra
El partido podrá verse EN VIVO por por DSports, Paramount+ y Flow (Canal 109), desde las 21 horas de Argentina. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
¡Bienvenidos!
Comenzamos la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre México e Inglaterra. El duelo se juega en el estadio Azteca, en la ciudad de México. El ganador de este cruce jugará contra Noruega, que eliminó a Brasil en una de las sorpresas del mundial.
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