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México vs. Inglaterra, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El cruce se disputa en el estadio Ciudad de México; el ganador jugará ante Noruega

Los jugadores mexicanos durante la entrada en calor
Los jugadores mexicanos durante la entrada en calorULISES RUIZ - AFP

Cómo llegaron hasta acá

México ganó el Grupo A con puntaje ideal (9) y sin recibir goles en contra. Triunfos ante Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0). Esto le permitió acceder a 16avos de final, instancia en la que dejó afuera a Ecuador, victoria 2 a 0. De este modo avanzó a los octavos de final y se medirá contra Inglaterra.

Luego de la victoria contra Ecuador, México buscará pasar a cuartos
Luego de la victoria contra Ecuador, México buscará pasar a cuartos Natacha Pisarenko - AP

La selección inglesa ganó el Grupo L con 7 puntos. Victoria 4-2 a Croacia; empate 0-0 ante Ghana y triunfo 2-0 ante Panamá. En los 16avos comenzó perdiendo ante RD Congo, pero luego lo revirtió de manera merecida con dos tantos de Harry Kane y lo ganó 2 a 1. Este domingo jugará ante México. El que gane este cruce jugará contra Noruega, que ya eliminó a Brasil.

Inglaterra quiere conquistar su segunda copa en la historia
Inglaterra quiere conquistar su segunda copa en la historiaButch Dill - FR111446 AP

La entrada en calor

Los futbolistas de México e Inglaterra salieron al campo de juego del estadio ciudad de México para llevar a cabo los movimientos previos al encuentro de octavos de final del Mundial 2026. Finalmente, el partido comenzará a las 22.

Vuelve al Azteca 40 años después

El partido de todos los tiempos se jugó el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca. Exactamente, 114.580 personas lo contemplaron en vivo y millones en el mundo. Todavía hoy, eriza la piel.

La Argentina le ganó por 2 a 1 a Inglaterra, por los cuartos de final de México ‘86. La Mano de Dios, primero, el Gol del Siglo, después. Cuatro años después de la Guerra de Malvinas y un par de días antes de la vuelta olímpica más maravillosa. De la selección, de Diego Maradona. De toda una generación.

Luego de la derrota ante Argentina en 1986, Inglaterra vuelve al Azteca
Luego de la derrota ante Argentina en 1986, Inglaterra vuelve al AztecaSTAFF - AFP

Terna australiana

El juez para este partido es Alireza Faghani, nacido en Irán, pero que representa a la federación australiana. El juez de 47 años estará acompañado por George Lakrindis y Andrew Lindsay. En el VAR, el marroquí Zakaria Brinsi.

Alireza Faghani, nació en Irán, pero se nacionalizó australiano
Alireza Faghani, nació en Irán, pero se nacionalizó australiano Jam Media - Getty Images South America

Ya sucedió en esta copa

Es el tercera partido del mundial que tendrá una demora. El primero de todos fue Francia - Irak, que se jugó en Filadelfia. Una vez finalizado la primera parte, se postergó su reinició durante más de dos horas. Luego continuó con la goleada del subcampeón del mundo por 3 a 0. El otro duelo en el que sucedió algo similar también fue en el estadio Azteca. México y Ecuador jugaron por 16avos de final y el partido comenzó una hora más tarde, Luego fue triunfo mexicano por 2 a 0. Este domingo por la noche se repetirá lo que pasó en este último partido.

En Filadelfia, el partido estuvo demorado durante dos horas
En Filadelfia, el partido estuvo demorado durante dos horasMAURO PIMENTEL - AFP

Partido demorado

Tras monitorear las condiciones climáticas, la FIFA ordenó resguardar a periodistas, personal de organización y aficionados que ya se encontraban en el estadio. Luego, el organismo anunció el retraso oficial del inicio del partido, por lo que el encuentro comenzará a las 22. La información se actualizará conforme la FIFA emita un comunicado sobre el desarrollo del encuentro. Otro de los motivos fue que los colectivos que trasladaron a las selecciones tuvieron un retraso en sus traslados al estadio, debido a las fuertes lluvias que azotaron la zona sur de la capital mexicana.

La gente llega al Azteca, el duelo está una hora demorado
La gente llega al Azteca, el duelo está una hora demoradoJames Manning - PA Wire DPA

Equipos confirmados

Javier Aguirre, entrenador de México, eligió a los siguientes jugadores para medirse ante Inglaterra: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez y Gallardo; Moro, Lira y Romo; Alvarado, Jiménez y Quiñonez.

México con equipo connfirmado
México con equipo connfirmadoYURI CORTEZ - AFP

Thomas Tuchel, DT de la selección inglesa, se decidió por estos futbolistas para jugar ante uno de los anfitriones: Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi y O’Reilly; Anderson y Rice; Saka, Bellingham y Gordon; Kane.

La selección inglesa y su 11 inicial
La selección inglesa y su 11 inicialJacob Kupferman - FR171784 AP

Hora, TV y dónde ver online México - Inglaterra

El partido podrá verse EN VIVO por por DSports, Paramount+ y Flow (Canal 109), desde las 21 horas de Argentina. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

¡Bienvenidos!

Comenzamos la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre México e Inglaterra. El duelo se juega en el estadio Azteca, en la ciudad de México. El ganador de este cruce jugará contra Noruega, que eliminó a Brasil en una de las sorpresas del mundial.

Por Andrés Fernández Ré
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