Central Córdoba, sin premio: 23 tiros remates y ningún gol, en la noche que José Devecchi le puso un candado al arco de Aldosivi

Una actuación colosal de José Devecchi, poco ayudado por sus compañeros en la cancha, fue la razón excluyente por la que Aldosivi se llevó una igualdad sin goles de Santiago del Estero, en un duelo que el local Central Córdoba mereció no solo ganar, sino que también debió golear.

El partido que cerró la decimonovena fecha del campeonato de la Liga Profesional fue un monólogo de 90 minutos con el protagonismo absoluto de los dirigidos por Sergio Rondina, que manejaron la pelota y crearon una veintena de situaciones claras de gol, algo llamativo en encuentros del fútbol argentino. Y si el técnico local no entendía que pasaba, cual era la razón por la que su equipo no podía convertir situaciones en las que sus delanteros y también volantes tenían el gol al alcance, mucho menos alcanzaban a comprenderlo los numerosos hinchas santiagueños que acudieron al estadio Madre de Ciudades. El Ferroviario totalizó 23 intentos al arco, 8 de ellos entre los tres palos. Pero se quedó en cero.

Cuando Devecchi estaba aparentemente vencido, un jugador local fallaba debajo del arco, o reventaba un poste mientras todo el mundo celebraba la conquista. Todos menos los de Aldosivi y, especialmente, Devecchi, que tiene una estadística notable: es el arquero con más atajadas registradas en este certamen.

Central Córdoba no pudo en el Norte con Aldosivi Télam

La realidad de Aldosivi es extraña, porque hace cuatro fechas que no pierde y solamente le convirtieron un gol en todas ellas, con dos triunfos incluidos, después del fallido debut de Palermo en Junín, cuando cayó por 3 a 0 ante Sarmiento. El “Titán” llegó a Mar del Plata para cerrar una media docena de derrotas consecutivas de su excompañero boquense, Fernando Gago, cambiando diametralmente el estilo vistoso que el actual técnico de Racing todavía no logra imprimirle al conjunto de Avellaneda por uno absolutamente conservador. Ayudado por la buena suerte, claro, porque de lo contrario no hay demasiadas explicaciones para que este partido no haya terminado sin una derrota por amplio margen.

Martínez, de Central Córdoba, busca quebrar la defensa del Tiburón; el Ferroviario dominó, pero no encontró el gol Télam

“En los últimos cuatro partidos nos convirtieron poco y seguir sumando a nosotros nos ayuda un montón”, dijo la figura de la cancha, que se aseguró el 10 en la calificación varios minutos antes del final. No hay mucho más. Central Córdoba sigue último en la tabla de posiciones y Aldosivi cierra la de los promedios. Hasta el año que viene al menos, sus destinos siguen siendo de primera división. En la noche del lunes, por distintos caminos, el cero acompañó a los dos.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2022

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2022. Colón ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2021 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 38 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2022 irán otros seis equipos: uno es Banfield (ganador de la Zona Complementación de Copa de la Liga Profesional) y los otros cinco saldrán de esa misma tabla general. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.