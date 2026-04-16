Así está la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Sudamericana 2026

River derrotó a Carabobo por la mínima diferencia y alcanzó la línea de los cuatro puntos en la tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Con este resultado, se trepó momentáneamente al primer puesto, a la espera del partido entre Bragantino y Blooming, que se enfrentarán este jueves a las 21.30 en el estadio Cicero de Souza Marques. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El único gol del encuentro lo convirtió Sebastián Driussi a los 66′. El delantero, que también anotó en el empate 1 a 1 con Blooming en la primera fecha, atraviesa un gran presente: hizo goles en los últimos tres partidos y llega en buena racha al Superclásico del domingo. Ante los venezolanos, aprovechó una gran jugada individual de Kendry Páez y definió con un remate fuerte desde afuera del área para abrir el marcador en el Monumental.

Sebastián Driussi y un festejo que le dio respiro a los hinchas de River, en medio de un flojo partido Manuel Cortina

El próximo compromiso de River en el plano internacional será el 30 de abril frente a Bragantino. Será como visitante en el estadio Cicero de Souza Marques. El conjunto brasileño se clasificó a esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. El único argentino del plantel es José Herrera, que llegó a Bragantino a principios de este año proveniente de Fortaleza.

Fixture del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1 (7–9 de abril)

Carabobo 1 - 0 Bragantino

Blooming 1 - 1 River

Fecha 2 (14–16 de abril)

Bragantino vs. Blooming

River 1 - 0 Carabobo

Fecha 3 (28–30 de abril)

Bragantino vs. River

Carabobo vs. Blooming

Fecha 4 (5–7 de mayo)

Blooming vs. Bragantino

Carabobo vs. River

Fecha 5 (19–21 de mayo)

River vs. Bragantino

Blooming vs. Carabobo

Fecha 6 (26–28 de mayo)

River vs. Blooming

Bragantino vs. Carabobo

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Lanús, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos.

Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Racing, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno.

El último campeón de la Copa Sudamericana fue Lanús, que en la final derrotó a Atlético Mineiro para imponerse luego, en la Recopa, al imponente Flamengo, campeón de la Libertadores 2025.