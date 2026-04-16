Así está la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Sudamericana 2026

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet derrotó por la mínima diferencia a Carabobo y consiguió su primera victoria en este certamen
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River derrotó a Carabobo por la mínima diferencia y alcanzó la línea de los cuatro puntos en la tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Con este resultado, se trepó momentáneamente al primer puesto, a la espera del partido entre Bragantino y Blooming, que se enfrentarán este jueves a las 21.30 en el estadio Cicero de Souza Marques. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
El único gol del encuentro lo convirtió Sebastián Driussi a los 66′. El delantero, que también anotó en el empate 1 a 1 con Blooming en la primera fecha, atraviesa un gran presente: hizo goles en los últimos tres partidos y llega en buena racha al Superclásico del domingo. Ante los venezolanos, aprovechó una gran jugada individual de Kendry Páez y definió con un remate fuerte desde afuera del área para abrir el marcador en el Monumental.
El próximo compromiso de River en el plano internacional será el 30 de abril frente a Bragantino. Será como visitante en el estadio Cicero de Souza Marques. El conjunto brasileño se clasificó a esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. El único argentino del plantel es José Herrera, que llegó a Bragantino a principios de este año proveniente de Fortaleza.
Fixture del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026
Fecha 1 (7–9 de abril)
- Carabobo 1 - 0 Bragantino
- Blooming 1 - 1 River
Fecha 2 (14–16 de abril)
- Bragantino vs. Blooming
- River 1 - 0 Carabobo
Fecha 3 (28–30 de abril)
- Bragantino vs. River
- Carabobo vs. Blooming
Fecha 4 (5–7 de mayo)
- Blooming vs. Bragantino
- Carabobo vs. River
Fecha 5 (19–21 de mayo)
- River vs. Bragantino
- Blooming vs. Carabobo
Fecha 6 (26–28 de mayo)
- River vs. Blooming
- Bragantino vs. Carabobo
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Lanús, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos.
- Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Racing, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno.
El último campeón de la Copa Sudamericana fue Lanús, que en la final derrotó a Atlético Mineiro para imponerse luego, en la Recopa, al imponente Flamengo, campeón de la Libertadores 2025.
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