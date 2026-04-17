San Lorenzo construyó con paciencia la victoria sobre Cuenca, renovó el idilio con los hinchas y es puntero

Una función de menor a mayor. Una actuación que no tuvo relució, pero resultó efectiva. Una victoria que recompone, que ayuda a reconstruir en tiempo de crisis. San Lorenzo derrotó por 2 a 0 a Deportivo Cuenca y es el puntero del Grupo D, después de dos fechas; la próxima cita por la Copa Sudamericana del Ciclón será con Santos, en el Nuevo Gasómetro.

Diez segundos demoró San Lorenzo en generar la primera situación de riesgo: una combinación entre Nahuel Barrios y Alexis Cuello, que remató cruzado. El Ciclón tomó nota del empate entre Santos y Deportivo Recoleta, el martes en Brasil, y entendió que tenía la oportunidad de ser el líder del grupo. Pero el apuro convirtió al empuje en desesperación y el aliento del público mutó a murmullos. Las trepadas de Nicolás Tripichio, por la banda derecha, se repetían y aunque el volante imponía condiciones la acción no se convertía en una situación de peligro; los envíos largos de Jhohan Romaña y de Mathías de Ritis no descubrían receptor.

Jhohan Romaña besa el escudo de San Lorenzo, tras abrir el marcador: el colombiano desató el nudo y el Ciclón festejó en el Nuevo Gasómetro ante una multitud LUIS ROBAYO - AFP

Una de las sorpresas en la alineación fue la inclusión de Matías Hernández. De 21 años, se sumó al club en 2015 y debutó en 2022, pero no tuvo continuidad: apenas siete partidos. Con la salida de Damián Ayude de la dirección técnica recuperó terreno: su ingreso en la Copa Argentina, en la goleada frente a Deportivo Rincón, renovó la confianza del nacido en Carlos Casares. Fue uno de los que se animó, aunque nunca encontró un socio. De una carambola en la que intervino Cuello -corrigió la dirección de un disparo de Hernández-, el Ciclón cerró las aproximaciones en el primer tiempo: lo que insinuó fue mucho más de lo que concretó.

Gonzalo Abrego maneja la pelota ante David González: con un desempeño de menor a mayor, San Lorenzo justificó la victoria sobre Deportivo Cuenca LUIS ROBAYO - AFP

La ambición y el protagonismo estuvo, pero la carencia de ideas para quebrar a un rival que se refugió y se olvidó de atacar –porque el arquero Orlando Gill resultó un espectador en el campo de juego- hizo que los hinchas dejaran un mensaje cuando los jugadores se marcharon a los vestuarios: “Movete, San Lorenzo movete... esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”. Un deseo, una búsqueda de contagio, de ánimo y de apoyo, también una exigencia: Deportivo Cuenca, cuyo director técnico Jorge Célico alineó a siete futbolistas argentinos, resultó un híbrido, que no tuvo valentía para adelantar las líneas y tampoco fue un conjunto sólido para defender.

Matías Hernández controla ante Lucas Mancinelli: el juvenil fue titular y el DT Gustavo Álvarez consideró su actuación entre aceptable y buena LUIS ROBAYO - AFP

El cuerpo técnico que lidera Gustavo Álvarez recurrió a Facundo Gulli, que tomó rodaje en el torneo Clausura 2025 y aunque con el nuevo ciclo comenzó como titular en los dos últimos encuentros estuvo entre los relevos, y a Rodrigo Auzmendi, el delantero que llegó desde Banfield que entre el torneo internacional y la Liga Profesional acumula siete presencias y tres goles. Cambiar la ecuación con nombres, también sostener el asedio sobre el área rival: la falta de elaboración el Ciclón la compensaba con la presión alta que forzaba el error de los futbolistas de Deportivo Cuenca.

Nicolás Tripichio y Matías Reali en pleno festejo: el volante convirtió y el platense saltó desde el banco para modificar el escenario LUIS ROBAYO - AFP

Con media hora para el final, el impacto inicial que enseñó Barrios ya no existía y el Perrito le dejó el lugar en la cancha a Matías Reali; para confirmar la pretensión, Agustín Ladstatter reemplazó a De Ritis: un volante con vocación ofensiva por un defensor-volante. Y la apuesta tuvo una rápida ganancia: de un córner que ejecutó Reali, el colombiano Romaña sentenció con un remate de cabeza, anticipándose a la marca. Un desahogo y un festejo que compartió con el cuerpo técnico, porque se trataba de un movimiento ensayado en las prácticas.

Resumen de San Lorenzo 2 vs. Cuenca 0

Los cambios renovaron a San Lorenzo, desde lo futbolístico y actitudinal: Gulli invitó a jugar, a que los compañeros ensayaran asociaciones, sucesión de pases, y se despojaran de los pelotazos que dividían la pelota. Llegó la pausa de hidratación y el DT Álvarez refrescó conceptos: “Es una prueba de carácter, de menos a más. Recuerden el partido con Estudiantes: el gol no puede ser lo peor que nos pase. Tenemos que ir a buscar el segundo, y después el tercero”, apuntó el entrenador, y el micrófono de la transmisión de televisión captó el mensaje. También los futbolistas: Ladstatter, Gulli, Reali combinaron y Tripichio definió con un remate cruzado, lejos del alcance de Ferrero.

El ciclo de Álvarez no sabe de derrotas en cinco partidos: tres empates y dos triunfos, sobre Estudiantes en el torneo Apertura y el de anoche en la Copa Sudamericana. No luce, pero se reacomoda: es primero en el grupo y el lunes, con Vélez, tiene un examen para ocupar una de las ocho plazas para los playoffs en el plano local.