Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
San Lorenzo construyó con paciencia la victoria sobre Cuenca, renovó el idilio con los hinchas y es puntero
Con goles de Romaña y Tripichio derrotó por 2 a 0 al equipo de Ecuador y tras dos fechas lidera la zona D de la Copa Sudamericana
- 5 minutos de lectura'
Una función de menor a mayor. Una actuación que no tuvo relució, pero resultó efectiva. Una victoria que recompone, que ayuda a reconstruir en tiempo de crisis. San Lorenzo derrotó por 2 a 0 a Deportivo Cuenca y es el puntero del Grupo D, después de dos fechas; la próxima cita por la Copa Sudamericana del Ciclón será con Santos, en el Nuevo Gasómetro.
Diez segundos demoró San Lorenzo en generar la primera situación de riesgo: una combinación entre Nahuel Barrios y Alexis Cuello, que remató cruzado. El Ciclón tomó nota del empate entre Santos y Deportivo Recoleta, el martes en Brasil, y entendió que tenía la oportunidad de ser el líder del grupo. Pero el apuro convirtió al empuje en desesperación y el aliento del público mutó a murmullos. Las trepadas de Nicolás Tripichio, por la banda derecha, se repetían y aunque el volante imponía condiciones la acción no se convertía en una situación de peligro; los envíos largos de Jhohan Romaña y de Mathías de Ritis no descubrían receptor.
Una de las sorpresas en la alineación fue la inclusión de Matías Hernández. De 21 años, se sumó al club en 2015 y debutó en 2022, pero no tuvo continuidad: apenas siete partidos. Con la salida de Damián Ayude de la dirección técnica recuperó terreno: su ingreso en la Copa Argentina, en la goleada frente a Deportivo Rincón, renovó la confianza del nacido en Carlos Casares. Fue uno de los que se animó, aunque nunca encontró un socio. De una carambola en la que intervino Cuello -corrigió la dirección de un disparo de Hernández-, el Ciclón cerró las aproximaciones en el primer tiempo: lo que insinuó fue mucho más de lo que concretó.
La ambición y el protagonismo estuvo, pero la carencia de ideas para quebrar a un rival que se refugió y se olvidó de atacar –porque el arquero Orlando Gill resultó un espectador en el campo de juego- hizo que los hinchas dejaran un mensaje cuando los jugadores se marcharon a los vestuarios: “Movete, San Lorenzo movete... esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”. Un deseo, una búsqueda de contagio, de ánimo y de apoyo, también una exigencia: Deportivo Cuenca, cuyo director técnico Jorge Célico alineó a siete futbolistas argentinos, resultó un híbrido, que no tuvo valentía para adelantar las líneas y tampoco fue un conjunto sólido para defender.
El cuerpo técnico que lidera Gustavo Álvarez recurrió a Facundo Gulli, que tomó rodaje en el torneo Clausura 2025 y aunque con el nuevo ciclo comenzó como titular en los dos últimos encuentros estuvo entre los relevos, y a Rodrigo Auzmendi, el delantero que llegó desde Banfield que entre el torneo internacional y la Liga Profesional acumula siete presencias y tres goles. Cambiar la ecuación con nombres, también sostener el asedio sobre el área rival: la falta de elaboración el Ciclón la compensaba con la presión alta que forzaba el error de los futbolistas de Deportivo Cuenca.
Con media hora para el final, el impacto inicial que enseñó Barrios ya no existía y el Perrito le dejó el lugar en la cancha a Matías Reali; para confirmar la pretensión, Agustín Ladstatter reemplazó a De Ritis: un volante con vocación ofensiva por un defensor-volante. Y la apuesta tuvo una rápida ganancia: de un córner que ejecutó Reali, el colombiano Romaña sentenció con un remate de cabeza, anticipándose a la marca. Un desahogo y un festejo que compartió con el cuerpo técnico, porque se trataba de un movimiento ensayado en las prácticas.
Resumen de San Lorenzo 2 vs. Cuenca 0
Los cambios renovaron a San Lorenzo, desde lo futbolístico y actitudinal: Gulli invitó a jugar, a que los compañeros ensayaran asociaciones, sucesión de pases, y se despojaran de los pelotazos que dividían la pelota. Llegó la pausa de hidratación y el DT Álvarez refrescó conceptos: “Es una prueba de carácter, de menos a más. Recuerden el partido con Estudiantes: el gol no puede ser lo peor que nos pase. Tenemos que ir a buscar el segundo, y después el tercero”, apuntó el entrenador, y el micrófono de la transmisión de televisión captó el mensaje. También los futbolistas: Ladstatter, Gulli, Reali combinaron y Tripichio definió con un remate cruzado, lejos del alcance de Ferrero.
El ciclo de Álvarez no sabe de derrotas en cinco partidos: tres empates y dos triunfos, sobre Estudiantes en el torneo Apertura y el de anoche en la Copa Sudamericana. No luce, pero se reacomoda: es primero en el grupo y el lunes, con Vélez, tiene un examen para ocupar una de las ocho plazas para los playoffs en el plano local.
Otras noticias de Copa Sudamericana
Líder. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Sudamericana 2026, tras la fecha 2
Semana inolvidable. Tras ganar el clásico, Lanús también festejó en la Libertadores gracias a su nuevo goleador
En exclusiva. En qué canal pasan San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca, por la Copa Sudamericana 2026
- 1
River vs. Boca, no siempre hubo odio: historias de vecinos, confraternidad y burlas
- 2
En qué canal pasan Platense vs. Peñarol por la Copa Libertadores 2026 hoy
- 3
Agenda de TV y streaming del jueves: San Lorenzo y más argentinos por copas, Europa League, tenis y Pumas 7s
- 4
Marcos Rojo, otra vez bajo la lupa: Racing perdió sobre la hora y el defensor fue filmado entre sonrisas