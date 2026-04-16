Marcos Rojo, otra vez bajo la lupa: Racing perdió sobre la hora y el defensor fue filmado entre sonrisas

Mientras que Racing se lamentará en las próximas horas por la derrota in extremis por 3-2 frente a Botafogo, su principal rival en el grupo E de la Copa Sudamericana, Marcos Rojo muestra seguir en otra sintonía, cualquiera sea la circunstancia. Su absurda acción que motivó la expulsión ante River y los chiflidos con los que el Cilindro lo despidió el domingo pasado se mantienen frescos, pero el zaguero parece no haber tomado nota y tensiona más la relación con los hinchas académicos. Esta vez, las cámaras lo captaron en una situación de nula empatía con el ánimo del equipo tras la caída de este martes en un vacío Cilindro de Avellaneda.

Mientras alrededor sobraba frustración por haber perdido un encuentro importante, debido a que en este certamen sólo el que termina en el primer puesto de su zona tiene garantizado jugar los octavos de final, el zaguero de 36 años mostró un semblante que se viralizó y causó enojo en los fanáticos racinguistas.

Los reencuentros son frecuentes en el fútbol, pero Rojo fue muy lejos con Medina: luego de que Racing cayera por la Copa Sudamericana, exhibió sonrisas en medio de la frustración de sus compañeros. Captura

Del lado del Fogão estaba Cristian Medina, volante argentino con el que compartió el plantel en Boca desde el inicio de 2021 (arribo del defensor al club xeneize) hasta fines de 2024 (ejecución de la cláusula de rescisión por parte del volante, que se marchó a Estudiantes de La Plata). El partido entre la Academia y Botafogo precedió a un reencuentro entre ambos, que se produjo cuando la derrota del equipo dirigido por Gustavo Costas recién se había consumado, en medio de saludos de vencedores y vencidos en la mitad de la cancha.

ROJO, A PURA RISA EN LA DERROTA DE RACING



El defensor se reencontró con Cristian Medina, intercambió camisetas y esta fue su reacción, una vez decretada la victoria de Botafogo en el Cilindro, por la #Sudamericana. pic.twitter.com/jOEmi6Nrha — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 16, 2026

El defensor no sólo fue cordial con su excompañero, sino que también compartió risas con Medina. Algo que no es bien visto en el fútbol luego de un mal resultado. Que el Cilindro estuviera vacío, debido a una sanción impuesta por Conmebol por exceso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo en una semifinal por la Copa Libertadores de 2025, enmarcó sin desazón popular in situ el diálogo de ambos ex boquenses. Y en ese contexto se dieron las sonrisas, que en el caso de Rojo llamaron la atención y enojaron a simpatizantes de la Academia en las redes. El zaguero se comportó como alguien que desconoce las repercusiones de algo semejante en el ámbito del fútbol argentino.

PARA EL DOLOR DE TODO RACING



Sobre el final del partido, Danilo marcó este gol para la victoria de Botafogo 3-2, en el Cilindro, por la #Sudamericana. pic.twitter.com/FLj4Ve9eWH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 16, 2026

Los hinchas venían reconociéndolo con respeto, al menos hasta el domingo pasado, cuando en primera instancia erró en un despeje y permitió a Facundo Colidio anotar el gol inicial de River. Pero aquello tomó relevancia cuando en el segundo tiempo golpeó sin la pelota a Lucas Martínez Quarta durante un córner favorable y, VAR mediante, fue echado. La catarata de insultos al árbitro Sebastián Zunino fue incluida en su informa por el juez, por lo que Rojo puede recibir una suspensión de varios partidos.

Aquella noche el ex defensor de Estudiantes, Manchester United y Sporting Lisboa dejó en medio de una reprobación del estadio. Aquello derivó en un ofrecimiento de disculpas al resto del plantel antes del encuentro con Botafogo, pero eso no bastó para que Costas lo considerara titular otra vez: Rojo fue al banco de suplentes y no ingresó frente a Botafogo.

Gustavo Costas apostó fuertemente al incorporar a Racing a Rojo, que era resistido durante sus últimos meses en Boca; el defensor es centro de polémicas en las últimas horas. Rodrigo Abd - AP

Sus risas con Medina, apenas un rato después del gol que Danilo anotó en el tercer minuto adicional para vencer a Racing, puede ser motivo de nueva decepción para el pasional director técnico de la Academia: su apuesta por el defensor fue fuerte en 2025 y los hinchas lo avalaron, pero sus recientes acciones –como tantas que protagonizó en Boca– le quitan el ya poco crédito que ostenta.