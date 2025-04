La hazaña de Central Córdoba en el Maracaná: el triunfo del equipo que vale 14 veces menos que Flamengo

El 9 de abril de 2025 ya quedó marcado a fuego en el fútbol argentino y sudamericano, testigo de una de esas gestas que trascienden el marcador. En el imponente Maracaná, el modesto Central Córdoba de Santiago del Estero escribió la página más gloriosa de su historia al vencer por 2 a 1 al poderoso Flamengo.

Después de desplegar su emoción y compartirla con los hinchas que viajaron más de 10 horas en micro para alentarlos, el plantel del Ferroviario salió del vestuario visitante danzando al ritmo de una samba e incluso cantando en portugués.

La fiesta interminable continuó en un viaje de regreso feliz, que culminó apenas pasadas las 10 de este jueves, cuando el avión que trasladaba al plantel tocó otra vez tierra santiagueña.

“Fue algo histórico. Sabíamos que Flamengo nos iba a someter. Es un equipo que además corre y tiene calidad. Intentamos hacer el mejor trabajo. Sabíamos que el rival nos iba a meter en nuestro arco y creo que respondimos muy bien“, destacó De Felippe tras el triunfo. Y agregó: “Estos chicos tienen un corazón bárbaro. No había que entregarse nunca. E intentar acertar nuestros pases cuando recuperábamos. Fue lo que pasó. Estoy contento por los pibes porque fueron leones. Quizás no tenemos el juego que tiene Flamengo ni las individualidades, pero sí mucho corazón”.

Omar de la Fe lo hizo de nuevo 🏁⭐️🚂🫡 pic.twitter.com/KrmimeiKtk — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) April 10, 2025

Pero no fue solo una victoria: fue una hazaña. Una epopeya que combina cifras, récords y, sobre todo, un sentimiento colectivo que une a un pueblo con su club.

El equipo dirigido por Omar De Felippe, el “Mago” que ya había conducido a este equipo a la consagración en la Copa Argentina hace solo 120 días, no solo consiguió su primer triunfo en la Copa Libertadores, sino que rompió una serie de marcas que parecían inquebrantables y, en el camino, desafió la lógica del poder y del peso histórico.

Lucas Abascia, Jonathan Galvan y Yuri Casermeiro se abrazan emocionados tras la victoria sobre Flamengo en el Maracaná PABLO PORCIUNCULA - AFP

“Somos un equipo humilde que lucha con lo que tiene, es histórico esto para nosotros, haber ganado en este estadio, así que hoy disfrutemos de esto y mañana veremos cómo empezamos a preparar el próximo partido”, dijo el entrenador de uno de los líderes del grupo C junto a Liga de Quito (con el que igualó 0 a 0 en el debut). “Antes del partido, la gente nos preguntaba en la calle, acá en Río, quiénes éramos y contra qué euipo íbamos a jugar. Les decíamos que el rival era Flamengo: algunos se hacían la señal de la cruz”, graficó el entrenador, sonriente en la conferencia de prensa.

El Ferroviario fue el primer equipo del interior argentino en ganar en el Maracaná, uno de los templos más sagrados del fútbol mundial, y el primero de nuestro país en ganarle al Flamengo en el Maracaná por Copa Libertadores, algo que no pudieron Boca, River, Independiente, Racing y tantos otros representantes de nuestro país. Al mismo tiempo, rompió una racha de 25 años sin victorias de un club de nuestro país en ese escenario. La última vez había sido River en la Copa Mercosur 2000, también ante Flamengo.

Para dimensionar el tiempo que pasó, cuando se produjo aquella victoria del Millonario Leonardo Heredia, autor del primer gol del club santiagueño en una competencia internacional (nada menos que en el Maracaná), tenía apenas 4 años… Su tanto y el de José Florentín (autor del segundo) quedan escritos en la historia grande de la Copa.

De Felippe también valoró el trabajo colectivo de su equipo y reconoció el poderío rival: “Este grupo dio todo y jamás sobró el partido. Fuimos inteligentes en no dejarlos enfrentar el arco. Tienen mucha jerarquía. En el principio no los podíamos agarrar. Los extremos salían y se nos metían. No podíamos agarrar a De La Cruz. No estamos acostumbrados a jugar con 56 mil personas. En el entretiempo los acomodamos y queríamos que el rival no nos lastimara”.

Hay más datos sorprendentes: Central Córdoba cortó una racha de 40 años sin triunfos argentinos en el Maracaná por Copa Libertadores. La última vez había sido Argentinos Juniors en la edición de 1985 (1 a 0 a Fluminense, con gol de Miguel Ángel Lemme).

Festejamos el Maracanazo 🏁⭐️🚂🙌 pic.twitter.com/Yx2VPG9z4z — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) April 10, 2025

Por si fuera poco, nunca antes un equipo argentino se había ido al descanso con una ventaja de 2 a 0 en ese estadio. Y un dato extra: la victoria fue ante uno de los planteles más poderosos del continente y uno de los grandes candidatos a ganar la presente edición.

Para graficar la diferencia económica entre un club y el otro, el plantel de Fla está valuado en US$ 219.000.000, mientras que el del Ferroviario es de US$ 16.000.000, según el sitio especializado transfermarkt.es. Sí, con el valor de mercado de todos los jugadores del equipo brasileño se puede comprar 14 veces el plantel completo de Central Córdoba.

“Hace unos meses se cambiaron 16 jugadores. Empezamos a jugar sin conocernos y fuimos sobre la marcha. Hoy llegamos a esto. Me dicen que hay que disfrutarlo. Yo les pregunto, ¿qué es disfrutar? Los técnicos no disfrutamos, quizás con el tiempo. Hoy lo estoy intentando”, destacó el DT.

Central Córdoba fue campeón de la Copa Argentina hace apenas cuatro meses Fotobaires

El entusiasmo va más allá de este resultado épico. En diálogo con el programa F12, que emite ESPN, el arquero Alan Aguerre compartió: “No sacamos cuentas, pero nos pensamos ganadores y confiamos en nosotros y en que vamos a ir a clasificar”

Además, el arquero del Ferroviario agregó: “Son rivales complicados porque habíamos visto el partido de Tachira con el Flamengo, y con Liga creo que fuimos muy superiores. Pero sabemos que entramos a la cancha sabiendo que no somos candidatos. Nos queda la altura de Quito y Flamengo de local. Pero iremos partido a partido, porque nosotros también somos un equipo complicado“.

Sobre lo que viene, De Felippe resumió: “Antes del sorteo rogaba que no nos tocara altura, que no nos tocara distancia larga y que no nos tocara un equipo brasileño. Nos pasó todo”.

Lo mejor del triunfo en el Maracaná

Pablo Lisotto Por