Vuelven la Libertadores y la Sudamericana: así llegan los equipos argentinos a los octavos de final

Con la fase de grupos ya cerrada, y después de un receso de más de dos meses, las copas Libertadores y Sudamericana 2025 entran en su etapa decisiva. Los equipos argentinos llegan con realidades dispares, pero todos con una certeza: no hay margen para el error. Este es el panorama, club por club.

Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata

Cerró un Grupo A impecable, en el que se midió con Botafogo, Universidad de Chile y Carabobo, y lo ganó con autoridad para meterse directo en octavos. El último capítulo de esa etapa fue el 27 de mayo, con un 2-0 sobre Carabobo en La Plata. Ahora lo espera Cerro Porteño, con la ida este miércoles a las 19 en Asunción y la vuelta el 20 en el estadio UNO.

Llegaron: Fernando Muslera (arquero), Leandro González Pírez (defensor) y Leonardo Suárez (volante ofensivo).

Se fueron: Bautista Kociubinski, Matías Mansilla, Matías Godoy, Luciano Giménez, Mauro Méndez, Sebastián Boselli y Alexis Manyoma Castillo.

Fernando Muslera, nuevo arquero de Estudiantes (x.com/EdelpOficial)

River

Hizo lo propio en el Grupo B, que compartió con Universitario de Perú, Barcelona de Ecuador e Independiente del Valle. El equipo que dirige Marcelo Gallardo cerró el grupo el 27 de mayo con un empate 1-1 en Lima ante Universitario, asegurando el primer puesto. En octavos, su rival será Libertad de Paraguay. La ida será este jueves desde las 21.30, en Asunción, y el desquite una semana más tarde en el Monumental.

Llegaron: Maxi Salas (delantero), Juan Fernando Quintero (mediocampista), Alex Woiski (delantero), Matías Galarza Fonda (mediocampista) y Juan Carlos Portillo (lateral izquierdo)

Se fueron: Franco Mastantuono, Leandro González Pírez, Gonzalo Tapia, Rodrigo Aliendro, Lucas Lavagnino y Enzo Rubio.

Maxi Salas , una gran incorporación para River. Prensa River

Racing

Se quedó con el Grupo E, superando a Colo Colo, Fortaleza y Atlético Bucaramanga. El 29 de mayo, en Avellaneda, cerró la etapa con un triunfo 1-0 sobre el conjunto brasileño. En octavos se reencontrará con un histórico del continente: Peñarol de Uruguay. La ida será este martes en Montevideo, desde las 21.30, y la vuelta una semana más tarde en Avellaneda, a la misma hora.

Llegaron: Marcos Rojo (zaguero central), Alan Forneris (mediocampista), Duván Vergara (delantero), Tomás Conechny (delantero), Elías Torres (delantero) y Franco Pardo (defensor).

Se fueron: Gastón “Chila” Gómez, Maxi Salas y Germán Conti.

Marcos Rojo, posando con la camiseta 6 que utilizará en Racing Prensa Racing

Vélez

Protagonizó un Grupo H parejo, en el que terminó arriba de Peñarol, San Antonio Bulo Bulo y Olimpia. El empate 0-0 del 29 de mayo frente a Peñarol le alcanzó para quedarse con el liderazgo. En octavos chocará este martes desde las 19 contra Fortaleza en Brasil y el desquite será una semana más tarde en Liniers.

Llegaron: Lisandro Magallán (defensor), Diego Valdés (mediocampista), Álvaro Montero (arquero) y Rodrigo Aliendro (mediocampista).

Se fueron: Álvaro Montoro, Christian Ordóñez, Mateo Seoane, Damián Fernández, Lenny Lobato y Valentín Gómez.

¡Bienvenido Rodri!



Aliendro es de Vélez 💙 pic.twitter.com/1zEHoQdWUd — Vélez Sarsfield (@Velez) July 24, 2025

Central Córdoba de Santiago del Estero

Vivió su primera Libertadores con intensidad en el Grupo C junto a Flamengo, Liga de Quito y Deportivo Táchira. El 28 de mayo cayó 3-0 en Quito, un resultado que lo dejó tercero por diferencia de goles y lo envió a la Sudamericana. Superó en el repechaje a Cerro Largo de Uruguay por 3-0 en el global, y en octavos se enfrentará a Lanús. La ida será este jueves a las 21.30 en el Madre de Ciudades mientras que la Fortaleza será escenario del desquite, el jueves 21.

Llegaron: Lucas Besozzi (extremo, firmó a préstamo de Lanús por un año), Matías Godoy (delantero, regresó a préstamo desde Estudiantes de La Plata), Juan Pablo Pignani (defensor, a préstamo desde Platense hasta diciembre 2026), Fernando Juárez (mediocampista central, a préstamo desde Platense hasta diciembre 2026) y Matías Vera (mediocampista, libre de Olimpia).

Se fueron: Lautaro Rivero, Luis Miguel Angulo, Nicolás Quagiatta y Dylan Glaby.

Copa Sudamericana

Huracán

Hizo un recorrido muy sólido en el Grupo C, que compartió con Corinthians, Racing de Uruguay y América de Cali. El 27 de mayo se impuso 1-0 sobre el Timao y se aseguró el liderazgo, que le permitió jugar directamente los octavos. Allí lo espera Once Caldas de Colombia. La ida será este martes a las 19 en Manizales, y el desquite siete días después, en Parque Patricios.

Llegaron: Juan Bizans (extremo), Nehuén Paz (defensor), Luciano Giménez (delantero), Hugo Nervo (defensor) y Facundo Waller (volante interno).

Se fueron: Marco Pellegrino, Walter Mazzanti, Franco Watson, Agostino Spina, Víctor Cantillo, Santiago Moya y Leandro Garate.

¡Bienvenido, Nehuén Paz! 📣



✍🏼 El marcador central firmó un contrato hasta diciembre de 2027 y ya se sumó a los entrenamientos con sus nuevos compañeros, bajo las órdenes de Frank Darío Kudelka.#VamosGlobo 🎈#HuracánYNadaMás pic.twitter.com/70bivOVfD8 — CA Huracán (@CAHuracan) July 8, 2025

Independiente

Se adueñó del Grupo A con una producción convincente ante Nacional Potosí, Boston River y Guaraní. La goleada 7-0 a los bolivianos en la última fecha selló el pase directo a octavos, donde se medirá con Universidad de Chile. La ida está programada para este martes a las 19.30 del otro lado de la Cordillera, mientras que la vuelta será en Avellaneda, una semana después.

Llegaron: Leonardo Godoy (lateral), Walter Mazzanti (delantero), Ignacio Pussetto (mediocampista), Milton Valenzuela (lateral izquierdo), Facundo Zabala (lateral izquierdo), Lucas Lavagnino (arquero) y Matías Abaldo (extremo).

Se fueron: Braian “Chaco” Martínez, Adrián Spörle, Santiago Salle, Álvaro Ángulo, Matías Giménez Rojas, Ignacio Maestro Puch, Lucas Román, David Martínez, Manuel Tasso y Santiago Hidalgo.

Ignacio Pussetto es nuevo refuerzo de Independiente @independiente

Godoy Cruz

Hizo un gran trabajo el Grupo D, que compartió con Gremio, Grau y Sportivo Luqueño. Sumó la misma cantidad de puntos que el equipo brasileño (12), pero terminó primero por una mejor diferencia de gol (+5 a +4). En octavos lo espera Atlético Mineiro: la ida será este jueves a las 19 en Belo Horizonte y la vuelta una semana más tarde, en Mendoza.

Llegaron: Guillermo Pol Fernández (mediocampista), Walter Montoya (mediocampista), Nicolás Cláa (arquero, de 20 años), Maximiliano González (mediocampista), Misael Sosa (delantero), Maximiliano Porcel (delantero) y Juan Escobar (central).

Se fueron: Matías González, Facundo Ardiles, Roberto Ramírez, Juan José Pérez, Mariano González, Bruno Leyes y Kevin Parzajuk.

Lanús

Ganó con autoridad el Grupo G, en donde finalizó primero con 12 puntos, por delante de Vasco Da Gama, Melgar y Puerto Cabello, con quien igualó 2 a 2 el 27 de mayo, antes del receso. En octavos protagonizará un cruce argentino frente a Central Córdoba, que entró a la Sudamericana por haber quedado tercero en su grupo de Libertadores. La ida será este jueves a las 21.30 en Santiago del Estero, mientras que la Fortaleza será escenario del desquite, el jueves 21.

Llegó: Rodrigo Castillo (centrodelantero).

Se fueron: Agustín Rodríguez, Nicolás Cláa y Franco Orozco.