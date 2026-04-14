Así está el cuadro de semifinales de la Champions League 2025-2026

Atlético de Madrid y PSG se impusieron en sus respectivas series de cuartos de final y dieron un paso más; la instancia concluirá el miércoles con otros dos partidos
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Se cerraron este martes dos de las cuatro series de cuartos de final de la Champions League 2025-2026 y se definieron los dos primeros semifinalistas que siguen en carrera por el título del certamen continental de clubes más importante del mundo: Atlético de Madrid y París Saint Germain.
El Colchonero perdió como local en el estadio Metropolitano vs. Barcelona 2 a 1, pero avanzó porque en la ida, de visitante, se impuso 2 a 0 en el Camp Nou. La actuación del arquero argentino Juan Musso fue determinante para que el conjunto de Diego Simeone gane 3 a 2 en el global y de un paso más.
PSG, por su parte, doblegó a Liverpool 4 a 0. En el primer juego, de local, sonrió 2 a 0 mientras que en la revancha, en Inglaterra, repitió el resultado. El elenco parisino dirigido por Luis Enrique es el defensor del título y uno de los máximos favoritos a conseguirlo.
El resto de las llaves se definirán el miércoles. Bayern Munich recibirá a Real Madrid en el Allianz Arena con una ventaja de 2 a 1, resultado que logró en la ida en el Santiago Bernabéu. Arsenal también ganó el primer choque ante Sporting Lisboa 1 a 0 y buscará sellar su paso a semifinales de local en el Emirates Stadium.
Fixture y resultados de los cuartos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Liverpool vs. PSG
- Ida: 0-2.
- Vuelta: 0-2.
Bayern Múnich vs. Real Madrid
- Ida: 2-1.
- Vuelta: Miércoles 15 de abril a las 16 en el Allianz Arena de Múnich.
Atlético de Madrid vs. Barcelona
- Ida: 2-0.
- Vuelta: 1-2.
Arsenal vs. Sporting Lisboa
- Ida: 1-0.
- Vuelta: Miércoles 15 de abril a las 16 en el Emirates Stadium.
Semifinales
- PSG vs. Real Madrid o Bayern Múnich.
- Atlético de Madrid vs. Arsenal o Sporting Lisboa.
La tabla de campeones de la Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Munich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Con la coronación de este sábado, PSG se suma a otros 10 equipos que levantaron el trofeo en una ocasión.
- Real Madrid (España) - 15 títulos
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) / Inter de Milán (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) / PSG (Francia) - 1
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