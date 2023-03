Chaco For Ever y Chacarita empataron 1-1 en la Primera Nacional

Chaco For Ever y Chacarita empataron 1-1 en el estadio Juan Alberto Garc铆a este domingo 12 de marzo, en un partido de la jornada 5 de la Primera Nacional. Para Chaco For Ever el gol fue marcado por Nicol谩s Ju谩rez (a los 90 minutos). Para Chacarita el gol fue marcado por Luciano Perdomo (a los 86 minutos).

En la pr贸xima fecha, Chacarita se medir谩 con Mitre, mientras que Chaco For Ever tendr谩 como rival a Trist谩n Su谩rez.

En los siguientes gr谩ficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION