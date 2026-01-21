Champions League: el gol en contra de Rulli, las joyas de Barcelona y los penales errados

Este miércoles se completó la séptima fecha de las ocho que conforman la primera etapa de la Champions League con un show de golazos, otros en contra, como el que sufrió el arquero de la selección argentina Gerónimo Rulli y penales fallados, entre tantas perlitas que arrojó la jornada.

Liverpool, con Alexis Mac Allister desde el inicio, se metió en la zona de clasificación directa a octavos de final con una goleada por 3-0 que sufrió como local Marsella, en el que fueron titulares los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina y Gerónimo Rulli, que sufrió un gol en contra, el del 0-2. El neerlandés Jeremie Frimpong llegó a la línea de fondo con decisión y buscó un centro al ras que dio en el pie derecho del guardameta, que salía a achicar, cambió el rumbo y se coló en el otro palo.

El gol en contra de Rulli

Antes, al final del primer tiempo, Dominik Szoboszlai había abierto el marcador con una resolución con clase y picardía en un tiro libre de frente al arco. El húngaro sorprendió a todos, incluyendo a Rulli, cuando decidió ejecutar la falta por debajo de la barrera, aprovechando el salto de los que la conformaban y que no había un rival recostado en el piso por detrás de ellos. Sin “cocodrilo”, los Reds se fueron al descanso con el 1-0 en la cartera.

Pasó de todo en la victoria de Barcelona como visitante por 4-2 sobre el ya eliminado Slavia Praga, de Chequia. En un partido en el que perdía a los 10 minutos del primer tiempo, el Barça lo dio vuelta y se quedó con una victoria que incluyó tres golazos. El 1-1 que marcó Fermín López fue una definición al primer palo que se le escurrió al arquero Jindrich Stanek, pero en la jugada hubo una acción de lujo: un taco de Raphina para Frenkie de Jong antes de que el goleador defina.

Después, Fermín marcó el segundo personal y de su equipo al recibir cerca de la medialuna del área y sacar un remate que viajó directo a la red, junto a un palo. Y mejor todavía resultó el derechazo al ángulo desde una posición similar de Dani Olmo, en el segundo tiempo, para el 3-2 parcial del conjunto culé. Olmo había ingresado por el lesionado Pedri.

Antes y después, el polaco Robert Lewandowski marcó en contra y a favor. El primer autogol de su trayectoria se generó cuando la pelota rebotó en su espalda en un tiro de esquina que había sido peinado en el primer palo. Su revancha en el mismo arco, pero atacando, fue a 20 minutos del final, cuando combinó el olfato goleador para posicionarse para el centro de Marcus Rashford y excelentes reflejos para un segundo toque cuando el balón le rebotó y se anticipó al arquero.

Lo mejor de Slavia Praga - Barcelona

Otro argentino que se fue derrotado resultó Nicolás Otamendi, con Benfica, que quedó al borde de la eliminación al caer por 2-0 en su visita a Juventus, de Italia. El francés Khephren Thuram y el estadounidense Weston McKennie anotaron los goles de la Vecchia Signora, mientras que el conjunto portugués no pudo anotar siquiera de penal: el griego Vangelis Pavlidis se resbaló en el momento de impactar la pelota y su remate se fue muy lejos del arco. Faltaban nueve minutos y podía haber significado el descuento.

¡AH NO, DÓNDE LA TIRÓ! Pavlidis tuvo la oportunidad de descontar para Benfica de penal pero ¡SE RESBALÓ EN LA EJECUCIÓN!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RCYWY5JJp1 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026

El de Pavlidis no fue el único penal fallado en la jornada. Harry Kane hizo los dos tantos en el 2-0 del clasificado Bayern Munich sobre Union Saint-Gilloise -fue titular Kevin Mac Allister-, pero el delantero inglés se quedó sin la pelota ni el hat-trick cuando, a nueve minutos del final, su tiro desde los doce pasos lo devolvió el travesaño. Pese a ello, Kane lleva 34 goles y 4 asistencias en los 29 partidos jugados en esta temporada con el equipo germano.

¡HARRY KANE FALLÓ UN PENAL Y ES NOTICIA! El delantero inglés, quien marcó un doblete para el 2-0 de Bayern Munich ante Union Saint Gilloise, perdió la chance de llevarse la pelota.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oaqwqcaqU4 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026

La última fecha será el miércoles próximo, con 18 partidos en simultáneo y seis lugares por definirse para ingresar directamente a los octavos de final, junto al puntero e invicto Arsenal (21 puntos) y Bayern Munich (18), que ya están clasificados para esa instancia.

En cambio, los que siquiera tienen posibilidades de luchar por un lugar en 16avos de final son Kairat de Kazajistán, que visitará al líder; Villarreal de España, Slavia Praga y el Eintracht Frankfurt alemán.