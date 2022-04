Champions League. En Inglaterra, duros con la reacción final de Atlético de Madrid ante Manchester City: “Vergüenza, mal gusto, payasadas”

La clasificación de Manchester City a las semifinales de la Champions League -y la eliminación de Atlético de Madrid-, con un desenlace caliente dentro y fuera del campo de juego, con discusiones, peleas en el camino al vestuario y acusaciones dialécticas que incluyeron a los entrenadores (Diego Simeone, el perdedor, y Pep Guardiola, como ganador) sigue generando reacciones periféricas. El duelo, si bien está cerrado, parece no haber terminado.

Acostumbrado a marcar diferencias a partir desde la posesión y la elaboración, el City salió airoso del Wanda Metropolitano luego de una batalla futbolística. El equipo inglés necesitó superar cierta angustia y de algunas interrupciones para conservar el resultado 0-0, que le dio la clasificación luego del 1-0 en el choque de ida. Al margen de las críticas que recibió el City por mostrar dentro del campo una faceta que mayormente desprecia, la pierna fuerte de los jugadores españoles, algunas provocaciones y las picantes palabras del Cholo Simeone en la conferencia de prensa (”No somos tan tontos los que tenemos un poco menos de léxico”) fueron motivos de reprobación en los medios británicos.

Diego Simeone, desencajado, en el partido ante el City, donde Atlético de Madrid quedó eliminado. Manu Fernandez - AP

Rio Ferdinand, ex defensor de Manchester United, actualmente en función de comentarista de BT Sport, comentó, con dureza: “Fue un comportamiento de mal gusto por parte de los jugadores del Atlético. Deberían estar avergonzados con las payasadas que han hecho. Es mejor que terminara así, pero es una pantomima. Tienes a Savic actuando como un tonto. Es genial que el City no reaccionase a esas payasadas. El City mostró coraje y determinación”.

El ex futbolista de los Diablos Rojos, asimismo, también reconoció el rendimiento del equipo español. “Hablando de fútbol hay que decirlo, enhorabuena al Atlético de Madrid que hizo jugar al Manchester City de una manera que hacía tiempo que no veíamos , los sacó de su ritmo. Pero algunas de las cosas que sucedieron al final del partido no es lo que queremos ver en un partido de fútbol”, apuntó Ferdinand.

Phil Foden, con la cabeza "emparchada", y Stefan Savic, uno de los duelos calientes en el Wanda Metropolitano. Manu Fernandez - AP

Otro exfutbolista, pero de Manchester City, como Joleon Lescott, reprobó lo sucedido al final, sobre el intercambio de palabras y gestos entre Simeone y Guardiola. “No puedes tolerar lo que sucedió en los últimos diez minutos. No es lo que quieres ver de dos equipos con dos entrenadores de élite”, lamentó Lescott, de 39 años y 27 partidos en la selección de Inglaterra.

Otro ex internacional británico que vistió la camiseta del City en la temporada 2011/2012, Owen Hargreaves, condenó el comportamiento de los futbolistas del club rojiblanco: “Los jugadores del City tuvieron mucha compostura y clase. El final fue una desgracia para el Atlético. Ellos jugaron bien al fútbol, pero las payasadas finales fueron basura. Hay que dar crédito al Manchester City por su resiliencia durante un partido muy, muy difícil”.

Rio Ferdinand, un símbolo de Manchester United y actual comentarista: "Fue un comportamiento de mal gusto por parte de los jugadores del Atlético. Deberían estar avergonzados".

Sobre el final de un partido jugado con dientes apretados, faltando 90 segundos para cumplirse el tiempo reglamentario, Felipe (Atlético de Madrid) fue a buscar a Phil Foden contra un lateral y en la fuerte entrada, con el joven inglés ya fuera de la cancha, el brasileño le pegó desde atrás. Enseguida, el habilidoso futbolista del City, que tenía la cabeza vendada por un golpe recibido en el primer tiempo, se fue revolcando hasta que logró volver al campo, en una actitud de aprovechar la situación para perder tiempo. De pronto apareció el montenegrino Stefan Savic, que lo intentó sacar de mala manera y eso desencadenó un bochorno colectivo.

Los titulares de ambos equipos, varios suplentes y parte de los integrantes del cuerpo técnico aparecieron a toda velocidad para interceder en la trifulca. Se observó de todo: empujones, amenazas, agarrones, pechazos y en medio de las agresiones, con el juez alemán Daniel Siebert a un lado observando lo que ocurría en primer plano. Savic tomó del pelo a Jack Grealish, uno de los suplentes, y a Nathan Aké, que había ingresado en la segunda etapa. Tras unos segundos de caos, el partido se reanudó y el City terminó celebrando.