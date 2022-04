Golpes, tumulto, De Paul vs Guardiola, un show de Diego Simeone y la policía en el túnel en el final caliente de Atlético de Madrid-Manchester City

La eliminación del Atlético de Madrid y la clasificación del Manchester City a las semifinales de la Champions League, tras la igualdad sin goles este miércoles en el partido de vuelta, tuvo un desenlace caliente. Fueron cuatro minutos en los que pasó de todo y precedieron a un cierre del encuentro que se extendió por más de 11 minutos e incluyó nuevas polémicas, a los entrenadores casi dentro de la cancha en situaciones infrecuentes y a la policía interviniendo camino a los vestuarios.

Foden en el piso, en medio de una trifulca y golpes entre Felipe y Sivchenko

Todo comenzó faltando 90 segundos para cumplirse el tiempo reglamentario cuando Felipe fue a buscar a Phil Foden contra un lateral y en el envión, con el joven inglés ya fuera de la cancha, el brasileño le pegó de atrás. Enseguida, el habilidoso futbolista del City, que tenía la cabeza vendada, se fue revolcando por el césped hasta que logró volver al campo, en una actitud de aprovechar la situación para perder tiempo. De pronto apareció el montenegrino Stefan Savic, lo sacó como quien corre una bolsa y eso desencadenó un bochorno similar al del final del primer tiempo entre Boca y Always Ready por la Copa Libertadores el martes.

Un golpe, tumulto y una expulsión en el final

Los titulares de ambos equipos, varios suplentes y parte de los integrantes del cuerpo técnico aparecieron a toda velocidad para iniciar el primero de los nueve minutos de descuento que había dado el juez con una trifulca. Allí se observó de todo. Empujones, amenazas, agarrones, pechazos y en medio de las agresiones, con el juez alemán Daniel Siebert a un lado observando lo que ocurría en primer plano, el regreso a escena del desbordado Savic, que tomó del pelo a Jack Grealish, uno de los suplentes, y a Nathan Aké, que había ingresado en la segunda etapa.

Los aplausos del Cholo Simeone: ¿a sus jugadores o a las argucias del City para hacer tiempo?

De ahí en más, el partido ingresó en una zona de efervescencia tanto en el juego como cuando la pelota no estaba en movimiento. Felipe vio la tarjeta roja antes de que el encuentro se reanudara, a Savic el referí le mostró la amarilla y el Atlético de Madrid estuvo muy cerca de lograr el gol que le permitía llevar el duelo al alargue. Entonces, el City, como un boxeador que había sentido el golpe, se despegó de su lirismo y algunos de sus jugadores se dejaron caer por momentos para que el reloj siguiera su curso y el final estuviera más cerca. Eso generó nuevos enojos y discusiones... y aún más pérdida de tiempo que lo que se llevaron los minutos de disturbios.

Simeone aplaude e ¿ironiza a los de Guardiola?

Los nueve minutos adicionados pasaron a ser más de 11, con ambos DT sumándose al momento caliente. Diego Simeone llegó a meterse en el campo para evitar que Savic volviera a confrontar con Foden, les pedía a sus jugadores que siguieran jugando y a los hinchas, en las tribunas del Wanda Metropolitano, que aplaudieran. Para algunos, aplaudía el esfuerzo de sus dirigidos. Para otros, irónicamente, la actitud de los adversarios. Todo un show, al que el árbitro le sumó una amonestación al Cholo cuando ingresó a separar. Por su parte, Pep Guardiola se trenzó en una discusión con Rodrigo De Paul, con algunos gestos de fastidio y sonrisas falsas entre ellos. “Mientes, mientes”, se llegó a leer de los labios del entrenador del City en un instante que lo enfocó una de las cámaras y le apuntaba con un dedo al argentino.

El cruce entre De Paul y Guardiola

Tras el pitazo final, inmediatamente después de otra salvada del City, algunos volvieron a cruzarse, Simeone fue a reclamarle al juez por la pérdida de tiempo no recuperada y se produjeron encontronazos camino al vestuario. En el túnel siguió la trifulca, con Savic, Hermoso y Berta buscando pelearse con algunos rivales, insultando y arrojando cosas, mientras autoridades de la UEFA le pedían a la Policía que interviniera.

Ya en rueda de prensa, Simeone mantenía los dientes apretados en las declaraciones, dirigidas a Guardiola aunque sin mencionarlo. “Aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero no somos tan tontos los que tenemos un poco menos de léxico. Me gusta ver que cuando nos ganan lo celebran porque, al final, lo importante es ganar”, sostuvo, con las expresiones de Pep sobre el estilo de juego defensivo del Aleti que hizo en la semana muy frescas. Esta vez, el catalán evitó hablar del rival y se lamentó por el juego: “Sin la pelota, evidentemente, no somos un buen equipo”.