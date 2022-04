Diego Simeone y el mensaje tras la batalla contra el City de Guardiola: “No somos tan tontos los que tenemos un poco menos de léxico”

El más resultadista terminó siendo el equipo que sublima el juego. Manchester City llegó a las semifinales de la Champions League sin su manual de estilo. Acostumbrado a marcar diferencias a partir de la posesión y la elaboración, en el Wanda Metropolitano salió vivo después de una batalla. El abanderado del ritmo necesitó de los tiempos muertos y las interrupciones para conservar el resultado. Un 0-0 conseguido con angustia y zozobra, agarrado a la tapada de Ederson al remate de Ángel Correa a los 56 minutos del segundo tiempo, cuando la serie era una caldera a punto de explotar.

Al Atlético de Madrid no le alcanzó, si bien disputó los cuartos de final que imaginó: defensa a ultranza en el Etihad, sin tomar riesgos; se llevó una derrota mínima (1-0). Desquite de local con una primera etapa de estudio y contención para mantener abierta la eliminatoria, y una segunda para atacar con la decisión y la artillería ofensiva que se había reservado. Su plan estratégico no fue suficiente para avanzar de rueda, pero llevó a Manchester City al territorio que más lo incomoda y del que suele salir peor parado porque no está acostumbrado a aguantar, a dejar pasar el tiempo, a depender más del azar que de sus convicciones futbolísticas. El capitán Koke devolvió los cuestionamientos que habitualmente recibe el Atlético: “A veces se nos critica a nosotros por perder el tiempo, jugar feo. Hoy todos pudieron ver lo que pasó”.

El desahogo de los jugadores de Manchester City tras la sufrida clasificación

En los cuartos de final que fueron presentados como un duelo de estilos antagónicos, Manchester City terminó celebrando más el resultado que su juego. “No me gustó cómo tuvimos que defendernos en el segundo tiempo, pero no nos quedó otra. El Atlético nos apretó mucho”, expresó Pep Guardiola, que llegó al récord de la novena semifinal de Champions League entre Barcelona, Bayern Munich y Manchester City,

Desde la semana pasada, el enfrentamiento se fue cargando de frases, la mayoría para leer entrelíneas porque llevaban reivindicación de lo propio y un aire despectivo por lo ajeno. A Guardiola lo había desesperado el cerrado planteo del Atlético en la ida: “En la Prehistoria, hoy y en 100.000 años es muy difícil atacar una formación 5-5”.

Lo más destacado de un 0-0 muy caliente

En los días previos, dos voces autorizadas subieron la temperatura. Dijo Arrigo Sacchi: “El Atlético juega con una idea vieja, no te da alegría ni cuando gana”. Se sumó Marco Van Basten: “Mejor cambiar de canal o poner Netflix que ver al Atlético”.

La serie fue más tensa y emotiva que bien jugada. A los 10 minutos de la revancha, Phil Foden quedó aturdido y debieron vendarle la cabeza por una brutal carga desde atrás del brasileño Felipe. Atlético sumó revoluciones ofensivas con los ingresos de Rodrigo De Paul -llegó al área con dos remates- y Correa, muy activo para tirar diagonales y exigir a una defensa rival cada vez con menos piernas.

El partido tuvo un cierre volcánico por la insistencia ofensiva del Atlético y la resistencia al límite de Manchester. La carga ambiental era tremenda, con Diego Simeone levantando al público con sus aplausos, aunque no pocos vieron un mensaje socarrón dirigido al banco visitante porque el City estaba muy lejos de ser el equipo que presume ser. Posteriormente, el Cholo se hizo el desentendido: “¿Si yo aplaudí irónicamente a Guardiola? No, para nada, era para la gente, que fue enorme lo que hizo en todo el partido. El equipo respondió a ese apoyo. No es común ver la comunión que hubo entre las tribunas y el campo”.

El cruce de De Paul con Guardiola

Por el tiempo adicionado se jugó -en realidad, se guerreó- hasta los 58 minutos. Fue necesario para compensar los tumultos y agresiones que hubo en un costado por la expulsión de Felipe, que desde el piso le tiró una patada a Foden. Hubo empujones, manotazos, insultos, agarradas de pelo (de Savic a la melena del suplente Grealish). Un pandemónium.

Los incidentes entre ambos equipos continuaron tras el final, en el pasillo interno a los vestuarios, con Stefan Savic y Sime Vrsaljko como los más exaltados. A este último se lo vio lanzar un escupitajo hacia donde estaban los jugadores del City.

Con las pulsaciones altas por lo que se había vivido. Simeone se declaró “orgulloso” porque el Atlético supo competir ante el que considera como “uno de los mejores equipos del mundo, sino el mejor”. Pero para su filosofía de vida eso no es todo: “Estoy jodido porque no pasamos. La prioridad absoluta es ganar y la segunda es estar orgulloso. La eliminación no me deja en paz ni contento”.

Los tumultos durante la expulsión de Felipe PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Después el Cholo, que hasta este miércoles había tratado de evitar toda la contienda dialéctica sobre los estilos de juego, respondió a si había considerado como una falta de respeto algunas críticas al Atlético: “El fútbol tiene un montón de facetas y no me voy a poner a opinar cómo se comportó el rival. Pero sí me da tranquilidad que hoy cuando me acueste… pffff, mi viejo (fallecido hace unas semanas) Luis Aragonés y los que se fueron por la pandemia hayan visto allá arriba un equipo que sigue compitiendo muy bien. Cuando uno habla demasiado, se termina desnudando. Aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y consiguen alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos los que tenemos un poco menos de léxico”.

Hace seis años, Atlético de Madrid eliminó al Bayern Munich de Guardiola tras soportar un acoso ofensivo pocas veces visto. Cada uno había estado en su papel. Pasó el tiempo y los dos entrenadores se reafirmaron en su ideario. Hasta que volvieron a encontrarse y esta definición tuvo un cierre que mezcló los guiones y le reservó un capítulo especial a la polémica.