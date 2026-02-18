Champions League, en vivo

Los partidos serán transmitidos de la siguiente manera y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

14:45 Qarabag vs. Newcastle. Los 16avos de final, partido de ida. Fox Sports