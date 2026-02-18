LA NACION
en vivo

Champions League, en vivo

Se juegan cuatro partidos correspondientes al segundo día de los 16avos del certamen europeo

Anthony Gordon marcó un triplete para Newcastle
Anthony Gordon marcó un triplete para NewcastleGIORGI ARJEVANIDZE - AFP

Otro gol de Newcastle

Jacob Murphy puso el 6-1 a favor del equipo inglés como visitante ante un Qarabag que no logra acortar distancias.

Descontó Qarabag

En el inicio del segundo tiempo, Elvin Cafarquliyev marcó el descuento poniendo el 5-1 en el marcador, con un poco de ayuda del arquero y un chequeo del VAR.

El toro titular y capitán

Inter visita al sorpresivo Bodo/Glimt, con Lautaro Martínez titular y capitán para el equipo italiano.

Juega la araña

Julián Alvarez será titular en el ataque del Atlético de Madrid del Cholo Simeone ante Brujas en Bélgica, acompañado también de Nahuel Molina y Giuliano Simeone. En el banco estarán Juan Musso y Thiago Almada.

Olympiacos con dos argentinos desde le arranque

Santiago Hezze y Francisco Ortega serán titulares como locales con Olympiacos, mientras que en el banco estará Lorenzo Scipioni.

Exequiel Palacios titular

Exequiel Palacios será titular en Bayer Leverkusen, mientras que Equi Fernández al banco.

Póker en 42 minutos

Anthony Gordon marcó otro penal que le cometieron a él, y firmó su cuarto gol en el partido, en apenas 42 minutos. Es el segundo jugador en la historia de la Champions League en marcar cuatro goles en la primera mitad de un partido, después de Luiz Adriano para Shakhtar Donetsk contra BATE Borisov en octubre de 2014, según un dato de Opta.

Ya es goleada

Newcastle golea 4 a 0 a Qarabag y Anthony Gordon marcó por triplicado en poco más de media hora. Fue el autor del primer tanto, a los tres. También anotó el tercero, de penal a los 32, y el cuarto a los 34. Los ingleses de a poco se aseguran el pase a los octavos a pesar de que el desquite se jugará el próximo martes.

Presencia nacional

Sin confirmaciones oficiales sobre las formaciones de los equipos, la jornada contará con varios jugadores argentinos. Inter visita a en Noruega al durísimo y sorpresivo Bodo/Glimt y en el cuadro italiano estará Lautaro Martínez. Brujas recibe a Atlético de Madrid. En el equipo español dirigido por diego Simeone estarán Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Alvarez. En Grecia, Olympiacos juega ante Bayer Leverkusen. Los locales contarán con Santiago Hezze y Francisco Ortega. Además, Equi Fernández jugará en el equipo alemán.

Ventaja desde temprano

En el único duelo del primer turno, Newcastle se puso 2 a 0 al frente en su visita a Azerbaiyán ante Qarabag. Anthony Gordon, a los 3, y Malick Thiaw, a los 8, marcaron los dos tantos de los ingleses.

Cómo ver online los partidos

Los partidos serán transmitidos de la siguiente manera y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

14:45 Qarabag vs. Newcastle. Los 16avos de final, partido de ida. Fox Sports

Bienvenidos a la cobertura al instante de los 16vos de final

Comenzamos el seguimiento de los cuatro encuentros de ida más atractivos de los 16avos de final de la Champions League correspondientes a la segunda jornada.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Del penal para Newell’s al delantero del Malevo que definió y... ¡sacó la pelota de la cancha!
    1

    Del penal sancionado para Newell’s ante Riestra al delantero que sacó la pelota de la cancha: los dos siguen mal

  2. Los playoffs de la Champions League, ensayos de la Fórmula 1 y tenis en Río de Janeiro y Qatar
    2

    La agenda de la TV del miércoles: los playoffs de la Champions League, ensayos de la Fórmula 1 y tenis

  3. River ganó y avanzó en la Copa Argentina, gracias a un penal marcado por Quintero
    3

    River le ganó a Ciudad de Bolívar con un gol de penal sobre el final y avanzó en la Copa Argentina

  4. Los playoffs de la Champions son un fuego: el equipo de Icardi goleó 5-2 a Juventus en el infierno de Estambul
    4

    Galatasaray venció 5-2 a Juventus en los playoffs de la Champions League: un partido de locos