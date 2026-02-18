Champions League, en vivo
Se juegan cuatro partidos correspondientes al segundo día de los 16avos del certamen europeo
Otro gol de Newcastle
Jacob Murphy puso el 6-1 a favor del equipo inglés como visitante ante un Qarabag que no logra acortar distancias.
Descontó Qarabag
En el inicio del segundo tiempo, Elvin Cafarquliyev marcó el descuento poniendo el 5-1 en el marcador, con un poco de ayuda del arquero y un chequeo del VAR.
El toro titular y capitán
Inter visita al sorpresivo Bodo/Glimt, con Lautaro Martínez titular y capitán para el equipo italiano.
La nostra formazione 🖤💙— Inter ⭐⭐ (@Inter) February 18, 2026
Forza Nerazzurri 💪 pic.twitter.com/xxIMbcQdrP
Juega la araña
Julián Alvarez será titular en el ataque del Atlético de Madrid del Cholo Simeone ante Brujas en Bélgica, acompañado también de Nahuel Molina y Giuliano Simeone. En el banco estarán Juan Musso y Thiago Almada.
El once ❤️🤍 pic.twitter.com/Q4vlpVbbHK— Atlético de Madrid (@Atleti) February 18, 2026
Olympiacos con dos argentinos desde le arranque
Santiago Hezze y Francisco Ortega serán titulares como locales con Olympiacos, mientras que en el banco estará Lorenzo Scipioni.
Exequiel Palacios titular
Exequiel Palacios será titular en Bayer Leverkusen, mientras que Equi Fernández al banco.
The lads on the pitch this evening! 💫🖤❤️ #OLYB04 pic.twitter.com/8ZHesr748Q— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 18, 2026
Póker en 42 minutos
Anthony Gordon marcó otro penal que le cometieron a él, y firmó su cuarto gol en el partido, en apenas 42 minutos. Es el segundo jugador en la historia de la Champions League en marcar cuatro goles en la primera mitad de un partido, después de Luiz Adriano para Shakhtar Donetsk contra BATE Borisov en octubre de 2014, según un dato de Opta.
¡¡EL PARTIDO DE SU VIDA!! ¡PÓKER DE GORDON EN EL PRIMER TIEMPO DE NEWCASTLE 5-0 QARABAG!— SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IyYr4A929T
Ya es goleada
Newcastle golea 4 a 0 a Qarabag y Anthony Gordon marcó por triplicado en poco más de media hora. Fue el autor del primer tanto, a los tres. También anotó el tercero, de penal a los 32, y el cuarto a los 34. Los ingleses de a poco se aseguran el pase a los octavos a pesar de que el desquite se jugará el próximo martes.
¡¡HAT-TRICK EN MEDIA HORA!! Qarabag sacó del medio, perdió rápidamente la pelota y Anthony Gordon aprovechó a la perfección para poner el 4-0 de Newcastle a los 34' del PT.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kwVLSPq9q0
Presencia nacional
Sin confirmaciones oficiales sobre las formaciones de los equipos, la jornada contará con varios jugadores argentinos. Inter visita a en Noruega al durísimo y sorpresivo Bodo/Glimt y en el cuadro italiano estará Lautaro Martínez. Brujas recibe a Atlético de Madrid. En el equipo español dirigido por diego Simeone estarán Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Alvarez. En Grecia, Olympiacos juega ante Bayer Leverkusen. Los locales contarán con Santiago Hezze y Francisco Ortega. Además, Equi Fernández jugará en el equipo alemán.
Ventaja desde temprano
En el único duelo del primer turno, Newcastle se puso 2 a 0 al frente en su visita a Azerbaiyán ante Qarabag. Anthony Gordon, a los 3, y Malick Thiaw, a los 8, marcaron los dos tantos de los ingleses.
¿SE VIENE GOLEADA? Centro exquisito de Trippier y mejor cabezazo de Malick Thiaw para el 2-0 parcial en 8 minutos de Newcastle sobre Qarabag.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/h9wS52KYE5
Cómo ver online los partidos
Los partidos serán transmitidos de la siguiente manera y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
14:45 Qarabag vs. Newcastle. Los 16avos de final, partido de ida. Fox Sports
17 Brugge vs. Atlético Madrid. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
17 Bodo/Glimt vs. Inter. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2
17 Olympiacos vs. Bayer Leverkusen. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 3
Bienvenidos a la cobertura al instante de los 16vos de final
Comenzamos el seguimiento de los cuatro encuentros de ida más atractivos de los 16avos de final de la Champions League correspondientes a la segunda jornada.
Seguí leyendo
El oro imposible para Brasil. Renunció a la Federación Noruega, volvió a sus raíces y ganó en los Juegos de Invierno respetando su esencia
“Todo el mundo lo ama”. Heinze dio un paso atrás para ir hacia adelante: su influencia en el gigante Arsenal de su amigo Arteta
"Es la evolución tecnológica". Los drones olímpicos están causando polémica: ¿son un peligro para la seguridad de los atletas?
- 1
Del penal sancionado para Newell’s ante Riestra al delantero que sacó la pelota de la cancha: los dos siguen mal
- 2
La agenda de la TV del miércoles: los playoffs de la Champions League, ensayos de la Fórmula 1 y tenis
- 3
River le ganó a Ciudad de Bolívar con un gol de penal sobre el final y avanzó en la Copa Argentina
- 4
Galatasaray venció 5-2 a Juventus en los playoffs de la Champions League: un partido de locos