A qué hora juega hoy River vs. San Lorenzo y por dónde se puede ver el partido del Torneo Apertura 2026

River Plate y San Lorenzo protagonizan este domingo en el estadio Monumental y con arbitraje de Sebastián Zunino una nueva edición del clásico correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026, que comenzaron el sábado con victorias de Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Argentinos Juniors y Huracán.

El cotejo inicia a las 19 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Rodrigo Auzmendi es la carta de gol de San Lorenzo para visitar a River en el Monumental FERNANDO MACHADO - AFP

La previa de River vs. San Lorenzo

El Millonario fue escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza en el Grupo B con 29 puntos gracias a nueve victorias, dos empates y cinco derrotas. Aunque desde la llegada de Eduardo Coudet perdió solo dos partidos, el Superclásico ante Boca y el último duelo como local con Atlético Tucumán, el equipo recibe reproches por cómo juega y el propio entrenador reconoció públicamente que deben mejorar.

Lo positivo para el conjunto del barrio porteño de Núñez es que entre semana, con mayoría de habituales suplentes, elevó su nivel y le ganó de visitante a Carabobo de Venezuela 2 a 1 por la Copa Sudamericana, donde tiene encaminada su clasificación a los playoffs.

Giuliano Galoppo y Nicolás Tripichio serían titulares este domingo en el clásico entre River y San Lorenzo Canchallena

El Ciclón, por su parte, también juega la Sudamericana y entre semana empató con Deportivo Cuenca 0 a 0 en Ecuador. En la primera etapa del Torneo Apertura se ubicó séptimo en el Grupo A con 22 unidades conseguidas en cinco triunfos, siete igualdades y cuatro derrotas. Desde que Gustavo Álvarez reemplazó en el banco de suplentes a Damián Ayude, solo sufrió una derrota.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.67 contra 5.89 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición al tiempo suplementario de media hora y, después, a los penales; paga hasta 3.55.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en julio de 2025 por la tercera fecha del Torneo Clausura de ese año y empataron sin goles en el estadio Monumental.

Quien se imponga en el cruce avanzará a cuartos de final y se medirá contra el ganador de Vélez vs. Gimnasia de La Plata, que se enfrentan este domingo desde las 21.30.

Cronograma y resultados de octavos de final del Torneo Apertura 2026

Estudiantes de La Plata vs. Racing - Domingo 10 de mayo a las 17.

Rosario Central vs. Independiente - Domingo 10 de mayo a las 15.

River Plate vs. San Lorenzo - Domingo 10 de mayo a las 19.

Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Domingo 10 de mayo a las 21.30.

Independiente Rivadavia 1-2 Unión de Santa Fe.

Talleres de Córdoba 0-1 Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors 1-0 Lanús.

Boca Juniors 2-3 Huracán.

Cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Estudiantes o Racing vs. Rosario Central o Independiente - Miércoles 13 de mayo.

River Plate o San Lorenzo vs. Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Miércoles 13 de mayo.

Unión de Santa Fe vs. Belgrano de Córdoba - Martes 12 de mayo.

Argentinos Juniors vs. Huracán - Martes 12 de mayo.