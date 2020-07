Champions League: cuándo se sortean los cuartos de final y cómo se jugarán

Lionel Messi, en acción durante el 1-1 entre Barcelona y Napoli disputado en el San Paolo. El partido de vuelta será en agosto. Este viernes, la UEFA sorteará los cuartos de final, que se jugarán en Lisboa. Fuente: Archivo

El viernes al mediodía (las 7 de la mañana de Argentina) la UEFA sorteará en su cuartel general de Nyon (Suiza) los cuartos de final de su competencia estrella, la Champions League . Hay cuatro equipos ya clasificados : Atalanta , de Italia, Paris Saint Germain , de Francia, Leipzig , de Alemania, y Atlético Madrid , de España. Los otros cuatro integrantes del sorteo saldrán de las series que quedaron sin definición cuando la pelota se detuvo por el coronavirus : Chelsea vs. Bayern (0-3 en el global); Barcelona vs. Napoli (1-1); Manchester City vs. Real Madrid (2-1) y Juventus vs. Lyon (0-1). Como estas eliminatorias recién se definirán el 7 y 8 de agosto , el lugar asignado para los ganadores no tendrá el nombre de un club sino el de los dos candidatos para ese casillero.

Toda la fase final se jugará en Lisboa (Portugal) , la sede elegida por la UEFA debido a las condiciones sanitarias que el país le ofreció a la entidad rectora del fútbol europeo. Los cuartos de final y las semifinales se disputarán a partido único en dos estadios lisboetas: el José Alvalade , de Sporting, y la cancha de Benfica . Este último recinto hospedará el p artido por el título , que se jugará el 23 de agosto desde las 17 de Argentina , horario en el que también comenzarán los encuentros de cuartos de final y de semifinales.

Para esta definición la UEFA adoptó la sugerencia de la IFAB aprobada por FIFA sobre los cambios durante el partido: se permitirán cinco cambios, pero, tal como explica la entidad rectora del fútbol europeo, "sólo se les permitirá hacer estos cambios en tres momentos del partido". Además, las formaciones oficiales podrán incluir 12 suplentes, en lugar de los siete que admitidos hasta el comienzo de la pandemia.

Habrá un contingente de futbolistas argentinos pegados a la TV durante el sorteo: Atalanta tiene en su plantel a Alejandro Gómez (capitán) y José Luis Palomino, París Saint Germain cuenta con Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi, mientras que en Atlético Madrid dirigido por Diego Simeone milita Ángel Correa.