En qué canal pasan PSG vs. Flamengo por la Final de la Copa Intercontinental 2025 hoy

Este miércoles, desde las 14 (horario argentino), París Saint Germain (PSG) y Flamengo se enfrentan en el marco de la final de la Copa Intercontinental 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, se disputa en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán, Qatar, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma FIFA+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo parisino se clasificó directamente a la final como campeón de la UEFA Champions League 2024-2025. La explicación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para que esto ocurra es: según el reglamento, el ganador de la Champions avanza a la definición por ranking histórico y competitividad deportiva.

Las casas de apuestas ponen a PSG como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Flamengo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT� - AFP�

El Mengão, por su parte, se metió en el encuentro definitorio luego de derrotar a Pyramids de Egipto por 2 a 0 con goles de Léo Pereira y Danilo. Se ganó el derecho de disputar el certamen tras conquistar recientemente la cuarta Copa Libertadores de su historia, al vencer a Palmeiras por 1 a 0 en la final con un tanto de Danilo, el lateral derecho con pasado en Real Madrid, Manchester City y Juventus.

Cómo ver online la final de la Copa Intercontinental 2025

La final de la Copa Intercontinental 2025 está programada para este miércoles a las 14 (horario argentino) en Qatar y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de FIFA+. Por su parte, quienes cuenten con DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.70 contra los 5.66 que se repagan por un hipotético triunfo de Flamengo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.91.

A pesar de no partir como favorito, Flamengo intentará dar el batacazo frente a PSG Hussein Sayed - AP

Posibles formaciones