Champions League: la noche soñada de Julián Álvarez, la goleada aplastante de Benfica y los posibles rivales de PSG

Este miércoles se jugaron los últimos partidos de la fase de grupos de una de las ediciones recientes más imprevisibles de la Champions League. A diferencia de años anteriores, en los cuales era muy fácil predecir quiénes pasarían de ronda y en qué puesto terminarían en sus zonas, en la actual temporada se dieron algunas sorpresas y cayeron eliminados varios equipos de peso, muchos de los cuales probarán suerte en la Europa League. A continuación, lo mejor que dejó la jornada final:

La gran noche de Julián Álvarez

A raíz de las molestias que aquejan a Erling Haaland, Julián Álvarez está gozando de una potable racha de cuatro partidos consecutivos como titular en Manchester City que quizá no estaba en los planes al momento de su llegada. No obstante, en aquellos duelos (victorias contra Brighton y Leicester y un empate ante Copenhague) el ex River no pudo sumar goles y se lo notó incómodo como único delantero, teniendo que retroceder y alejarse del arco para recibir la pelota.

En el último duelo de la fase de grupos de la Champions, contra Sevilla, Pep Guardiola le dio una nueva oportunidad en un equipo muy alternativo y joven, y el delantero de Calchín la agarró con ambas manos, participando de todos los goles en la victoria por 3-1, a pesar de empezar abajo gracias al gol de Rafa Mir. Primero, en los minutos iniciales del complemento le dio un gran pase al debutante Rico Lewis, de 17 años, para conseguir el empate; luego recibió un exquisito cambio de frente de Kevin de Bruyne para eludir al arquero Yassine Bounou y dar vuelta el resultado; y finalmente cortó una salida de los españoles para asistir a Riyad Mahrez sobre el final.

El insólito desempate que dejó a Benfica como líder

Las campañas de PSG y Benfica en el grupo H habían sido casi idénticas, con una diferencia clave. Ambos ganaron todos sus partidos excepto en los que se enfrentaron, donde empataron 1-1 en ambas ocasiones, pero el campeón francés le había sacado una importante ventaja a los portugueses con el 7-2 que obtuvieron contra Maccabi Haifa, en París. Por ende, el conjunto de Lisboa necesitaba conseguir otra goleada contra los israelíes de visitantes para tener la posibilidad de pelear ese primer puesto de la zona.

El primer tiempo fue mayormente igualado, con Goncalo Ramos abriendo el marcador pero Tjaronn Chery consiguiendo la igualdad de penal seis minutos después. Pero los lusitanos salieron al segundo tiempo a avasallar a su rival, y así encontraron el arco Petar Musa, Álex Grimando (con un brillante tiro libre) y Henrique Araújo. Entrado el tiempo de descuento, el 5-1 no le alcanzaba a las Águilas, hasta que Joao Mário apareció con un derechazo desde el semicírculo para asegurar que Benfica supere a PSG en la tabla del grupo. Ambos equipos estaban igualados en puntos, el resultado de los partidos entre sí, diferencia de gol y goles a favor, por lo que el factor que desempató el grupo fueron los goles de visitante marcados por el equipo de Roger Schmidt a lo largo del grupo: la quinta instancia.

Carlo Ancelotti, hombre récord en Real Madrid

A pesar de haber terminado tan solo un punto por arriba de RB Leipzig, el grupo F se le hizo relativamente fácil a Real Madrid, que ya se había asegurado su presencia en los octavos de final de la Champions League en la cuarta fecha. En su último encuentro de la zona se dio el lujo de golear a Celtic, el último, por 5-1, gracias a los goles de Luka Modric, Rodrygo (ambos de penal), Marco Asensio, Vinícius Júnior y Federico Valverde, pero para su entrenador Carlo Ancelotti la victoria tuvo un aditivo similar. Se trata de su triunfo número 102 en la competición, número que iguala a nada menos que Sir Alex Ferguson como los entrenadores que más partidos ganaron en la historia del torneo.