Champions League: la responsabilidad de Enzo Fernández en el gol de Borussia Dortmund y su disparo a un ángulo que casi se convirtió en el empate de Chelsea

No fue una buena presentación en los octavos de final de la Champions League la de Chelsea. El equipo inglés cayó por 1 a 0 ante Borussia Dortmund como visitante en el duelo de ida de su serie. Y tampoco fue bueno el debut de Enzo Fernández en la competencia con la camiseta del cuadro de Londres. El volante casi anotó un gol sobre el final, pero tuvo cierta responsabilidad en el único tanto del partido. En un contraataque letal del conjunto alemán, el argentino no logró detener la marcha de Karim Adeyemi a lo largo de más de 50 metros y la jugada terminó en el gol.

En un partido deslucido, Dortmund dio el primer golpe. Claro está que falta el desquite, pero el equipo de Borussia viajará a Inglaterra con una mínima ventaja, la que consiguió a los 18 minutos de la segunda parte en el siempre repleto Signal Iduna Park. Hubo un saque de esquina para Chelsea. En el centro, primero cabeceó Kai Havertz y luego João Félix. En las dos ocasiones, muy cerca del arco. Pero después de dos rechazos, los visitantes quedaron muy mal parados.

Enzo Fernández protagonizó su tercer partido en Chelsea y todavía no conoce la victoria con la camiseta azul. Martin Meissner - AP

Y Enzo Fernández, como último hombre de Chelsea. Entonces Adeyemi comenzó el contragolpe perfecto. El delantero de 21 años corrió con la pelota dominada desde el primer cuarto de la cancha. A partir del mediocampo, el argentino lo siguió, pero llegando al área grande, el alemán tiró largo el balón, le ganó en velocidad a Fernández y también al arquero y definió.

El gol de Adeyemi que sufrió Fernández

El perfecto traslado de Adeyemi dejó de espalda a la jugada al argentino, sin chance de que le sacara la pelota en algún momento en esa carrera de más de 50 metros con el balón. Festejo con una pirueta en un estadio que, como siempre, fue una fiesta, con más de 81.000 espectadores.

A los 49 minutos de la segunda parte, el mediocampista argentino tuvo la oportunidad de establecer la igualdad. Con un Chelsea desesperado y volcado al ataque, Fernández recibió a la altura de la medialuna y, tras un amague, remató de derecha. La pelota llevaba destino de gol, pero el arquero Gregor Kobel voló hacia el palo izquierdo y la sacó de manera estupenda.

El disparo que por poco no resultó el 1-1

Fue la tercera actuación en Chelsea del volante campeón del mundo, que todavía no ganó en el club inglés. Acumula empates en su debut frente a Fulham y contra West Ham United, en este caso con una asistencia, y la derrota de este miércoles a manos de Dortmund. Fernández venía siendo foco de comentarios, tanto favorables como críticos. Según Sky Sports, el ex defensor lateral derecho de Manchester United Gary Neville no estuvo positivamente impresionado por la manera de jugar de ninguno de los futbolistas y calificó lo hecho como “muy básico”. “Creo que Graham Potter [el DT de Chelsea] no tuvo tiempo de trabajar con ellos ni de desarrollarlos”, sostuvo Neville.

Salih Ozcan y Fernandez disputan la pelota en el aire; el estadio de Borussia estuvo poblado por más de 81.000 hinchas, y el desquite será en Londres el 7 de marzo. INA FASSBENDER - AFP

Por otra parte, Enzo Fernández recibió encendidos elogios por parte de Rio Ferdinand, otro ex defensor del United y ahora comentarista en televisión: “Creo que su confianza es lo que más se destaca en alguien tan joven. Su trayectoria en el último año es... Realmente nunca había visto algo así”, expresó una de las leyendas del seleccionado de Inglaterra a BT Sport.

Más allá de eso, ahora Chelsea tiene la presión y debe ganar en Stamford Bridge por un gol para trasladar la serie a los penales o por dos o más para acceder a los cuartos de final. El desquite será el 7 de marzo, pero previamente los Blues deberán enderezar su rumbo en la Premier League, en la que marchan décimos a 10 unidades del ingreso a la próxima Champions League.

