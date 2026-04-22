Atlético de Madrid perdió ante Elche por la Liga de España: dos goles de Nico González y la expulsión de Thiago Almada

A 50 días del Mundial 2026, el seguimiento de los futbolistas argentinos de la selección en las ligas europeas se vuelve más exhaustivo. Y lo que sucedió en la dura derrota de Atlético de Madrid por 3-2 ante Elche, por la Liga de España, entregó nuevas señales para el búnker albiceleste. En realidad, es una buena noticia para Lionel Scaloni y una mala: mientras que Nico González anotó dos golazos en favor del equipo del Cholo Simeone, Thiago Almada se fue expulsado y propició un penal para el equipo visitante que pudo haberse evitado.

A los 10 minutos comenzó el show de Nico González, que se quedó afuera de Qatar 2022 a último momento por lesión. El polifuncional jugador dominó la pelota en la mitad de la cancha y avanzó por el centro. En la maniobra combinó con Rodrigo Mendoza, exjugador de Elche, y después de recibir nuevamente el balón ingresó al área grande, también por el sector central, para sacar un zurdazo potente y rasante que abrió el marcador y selló el 1-0 como visitante. De ese modo, anotó su cuarto gol en la actual temporada de LaLiga.

El festejo de Nico González en el segundo gol de Atlético de Madrid ante Elche JOSE JORDAN - AFP

Con el transcurso de los minutos y en un contexto de intensa adrenalina, Elche reaccionó, dio vuelta el resultado y pasó a ganar 2-1. El segundo tanto llegó desde el punto penal, luego de la tarjeta roja que recibió el argentino Thiago Almada por una infracción sobre el austríaco David Affengruber, quien será su rival en el próximo Mundial.

La respuesta no tardó en llegar. En la jugada siguiente, a los 34 minutos, Nico González encaró por la derecha, rescató una pelota que parecía haberse ido por la línea de fondo, ejecutó un primer cabezazo con un “sombrero” y, con otro impacto de cabeza, convirtió el 2-2. En la acción dejó atrás a Germán Valera y al arquero argentino Matías Dituro, mientras Affengruber intentó despejar.

El remate de Nico Gonzalez en el primer gol de Atlético Madrid ante Elche JOSE JORDAN - AFP

En un primer momento, el árbitro no convalidó el gol al considerar que el defensor austríaco había rechazado el balón sobre la línea. Sin embargo, tras la revisión del VAR, quedó establecido que la pelota había traspasado completamente la línea de gol y el tanto fue validado. Ya en el segundo tiempo, a los 76′, Elche volvió a ponerse en ventaja (3-2) después del tanto del portugués André Silva, que había sido también el autor del segundo gol.

El francés Antoine Griezmann, que ingresó a los 62 minutos en reemplazo de Baena, se perdió una ocasión inmejorable a cinco minutos del final, pero falló en el mano a mano ante el arquero Dituro. Así, Aleti encadena una nueva frustración después de perder la final de Copa del Rey ante Real Sociedad. Desde una mirada más amplia, el conjunto del Cholo ganó un solo partido de los últimos ocho partidos; en el medio, solo venció a Barcelona por la Champions League (2-0), en aquella resonante victoria del 14 de abril pasado.

El conjunto colchonero ocupa el cuarto puesto en LaLiga y no puede relajarse si pretende asegurar su clasificación a la próxima edición de la Champions League Cuenta con margen (8 puntos sobre Betis), aunque todavía no tiene garantizado matemáticamente su pasaje al torneo continental.

El primer gol de Nico González: un correcaminos

¡QUÉ GOLAZO HICISTE, NICO! González recuperó en su campo, corrió toda la cancha y marcó un gol sensacional para Atlético de Madrid ante Elche.



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El segundo gol de Nico González: malabares en el aire

¡OTRO GOLAZO DE NICO GONZÁLEZ! El argentino se armó un jugadón impresionante y, tras la revisión en el VAR, se confirmó su doblete para Atlético de Madrid.



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La expulsión de Thiago Almada: se encerró solo