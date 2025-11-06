Champions League: Lautaro Martínez, el goleador recio al que su entrenador quiere ver más alegre

Lautaro Martínez siempre fue un goleador de gestos recios y semblante duro. Sus festejos son los de un guerrero al que se le tensan los músculos del rostro. Siempre vivió el fútbol así, independientemente de que los goles le fluyan o de que atraviese por una sequía. Le hace honor a su apodo de Toro, lo suyo se canaliza mucho por la furia. Una expresión de desahogo, seguida por el alivio. Está en su naturaleza de futbolista.

También es su personalidad y carácter, aspectos sobre los que el director técnico de Inter, Cristian Chivu, se permitió aconsejarlo públicamente: “[Lautaro] Debe sonreír más, la responsabilidad no debe agobiarlo. Más que goles, necesita una sensación: alegría. A veces, sus pensamientos nublan su mente; siente el peso del liderazgo, pero le he dicho que no hay motivo para preocuparse. Todos lo admiramos por lo que es".

El remate de Lautaro dentro del área chica se convertirá en el primer gol de Inter STEFANO RELLANDINI - AFP

Habrá que esperar para saber si el campeón del mundo con la selección argentina tomará en cuenta las palabras de Chivu. Por lo pronto, en la noche que alcanzó a Hernán Crespo en el tercer puesto entre los argentinos más goleadores en la Champions League, el N° 10 siguió con su instinto de delantero visceral y poco relajado. En el Giuseppe Meazza, Lautaro marcó el primer gol en el discreto 2-1 de Inter sobre Kairat Almaty, el equipo de Kazajistán debutante en la competencia europea y el más ubicado al este del continente entre los 36 participantes.

¿Cómo reaccionó el ex-Racing, tras una primera definición que dio en un defensor y un segundo remate que venció la resistencia del arquero? Como lo indican sus antecedentes: salió corriendo con el rostro tenso, en el camino pateó fuerte una pelota, a puro grito embravecido. Tuvo un instante de relajación para una dedicatoria a Achraf Hakimi, el excompañero en Inter que el martes sufrió una importante lesión cuando Luis Díaz lo enganchó desde atrás en Paris Saint Germian-Bayern Munich. Martínez hizo el gesto con las palmas de las manos hacia abajo, como festeja sus goles el marroquí. Y luego cerró su celebración con un fuerte abrazo a Chivu.

L’hommage de Lautaro Martinez à Achraf Hakimi 🤝🙏 pic.twitter.com/VyUx5FQ88P — 🇨🇷 (@PARlSIEN) November 5, 2025

Inter, que en un descuido defensivo sufrió el inesperado empate de Kairat, ganó con un gol desde fuera del área del brasileño Carlos Augusto. Los tres puntos le permiten al equipo italiano compartir el primer puesto con Bayern Munich y Arsenal, los tres con puntaje ideal, al cabo de cuatro fechas.

Lautaro tenía otro motivo para esbozar una sonrisa: con 25 goles en 61 partidos equiparó a Crespo entre los argentinos más efectivos de la Champions, detrás de Lionel Messi (129) y Sergio Agüero (41). Crespo llegó a esa cifra en 65 encuentros.

Tras el primer tiempo, Lautaro fue reemplazado por Ange-Yoan Bonny. Fue preservado para la fecha del próximo fin de semana contra Lazio. Tras el triunfo, Chivu insistió con su visión sobre Martínez: “El fútbol es alegría; no hay que ver fantasmas. Hay que jugar con una sonrisa. El cambio fue acordado”.

El compacto de Inter 2 - Kairat Almaty 1

Desde la temporada anterior, Lautaro muestra mejor promedio en la Champions que en la Serie A, de la que fue el máximo anotador en el último scudetto de Inter (23/24), con 24 tantos. En la temporada pasada bajó la eficacia en el calcio (12 goles en 31 partidos; 0,38 de promedio) y tampoco repunta mucho en el actual curso (3 en 10; 0,30).

Sin embargo, en la Champions, torneo en el que sus primeros años en Inter le resultaba un tanto esquivo, ahora le funciona mejor el olfato. Tomando la Champions anterior, en la que Inter perdió la final por amplio margen frente a Paris Saint Germain, y lo que se lleva disputado en la actual, el bahiense acumula 12 tantos en 11 cotejos, con un hat-trick a Monaco y goles a Barcelona y Bayern Munich.

En esta Champions tiene cuatro tantos en tres cotejos, y se ubica a dos del primero en la tabla, el nigeriano Victor Osimhen, que en esta fecha saltó a la cima con un hat-trick (dos penales) en el 3-0 de Galatasaray a Ajax.

Zurdazo cruzado de Garnacho para el segundo gol de Chelsea frente a Qarabag GIORGI ARJEVANIDZE - AFP

El otro gol argentino de la jornada fue de Alejandro Garnacho para Chelsea, en el empate 2-2 de visitante frente a Qarabag. El extremo ingresó en el segundo tiempo y marcó con un zurdazo cruzado. Fue su primer tanto por la Champions con el equipo londinense, y el segundo en su carrera en la competencia, tras el que en noviembre de 2023 con Manchester United.

Lo más destacado de Qarabag 2 - Chelsea 2

Garnacho, que pasó a Chelsea en una transferencia por 46,20 millones de euros tras los desencuentros que tuvo con el entrenador Ruben Amorim, es entrando de a poco en la dinámica de Chelsea. “Garnacho está mejorando poco a poco. Esto es lo que queremos de nuestros extremos: que hagan goles y den asistencias”, expresó el director técnico Enzo Maresca.

Maresca hizo una rotación en la formación, con la entrada en el segundo tiempo de Enzo Fernández, que estuvo cerca del gol con dos remates: uno fue desviado por el arquero y el otro salió por encima del travesaño. Maresca se refirió a los motivos del recambio en la alineación: “Creo que ya lo he intentado explicar muchas veces: la intención era dar descanso a Moisés [Caicedo], Enzo, Malo [Gusto] y otros jugadores. No pueden jugar cada tres días. El Mundial de Clubes influyó mucho.”