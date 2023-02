Champions League: Lionel Messi vuelve a cruzarse con el ogro Bayern Munich, mientras la renovación de su contrato con PSG sigue en el aire

escuchar

La obtención del Mundial provocó en Lionel Messi tal sensación de plenitud, de realización personal y profesional, que cualquiera de los avatares cotidianos del fútbol pasaron a un segundo plano. En algún punto, su carrera quedó suspendida en esa duradera ensoñación, que lo lleva a relativizar los contratiempos que vayan surgiendo. “Después de esto no hay más nada”, sentenció, mientras acunaba la copa entre sus brazos, un par de horas después de la final contra Francia.

Ese estado de relajación y confort tendrá un punto de quiebre este martes, con la reanudación de la Champions League y el partido de ida por los octavos entre Paris Saint Germain y Bayern Munich, en el Parque de los Príncipes. La revancha se disputará el 8 de marzo, en el Allianz Arena. La temporada se pone muy seria para el argentino y para un club que, si no está sumido en una crisis, le pasa rozando.

Messi y Neymar, una dupla ofensiva que será muy observada en la serie frente a Bayern Munich NICOLAS TUCAT - AFP

Es una serie que puede traer consecuencias para el futuro, sobre todo si es adversa. Hay varias cuestiones por dilucidar. Por un lado está la obsesión de la administración qatarí del club de coronar su gestión comenzada en 2011 con el máximo trofeo europeo. Lo más cerca que estuvo fue en el 2020, el año de la pandemia, con la final perdida justamente ante el poderoso Bayern de Hans Flick, que arrasó con todos los títulos en esa temporada.

En ese Final Eight disputado en Portugal a un solo partido entre los cuartofinalistas -fórmula para adaptarse a los condicionamientos por la pandemia-, Messi fue una de las víctimas de la aplanadora germana. El 8-2 sufrido con la camiseta de Barcelona fue una de las peores derrotas de su carrera. El fracaso deportivo, sumado a sus cortocircuitos de arrastre con la dirigencia que presidía Josep María Bartomeu, lo indujeron a mandar el famoso burofax para irse. La historia es conocida: Barcelona se parapetó en el año de contrato que le quedaba a Leo para no permitirle la salida; un año después asumió Joan Laporta y sorprendió a la familia Messi con que no había dinero para renovar el vínculo. PSG le abrió las puertas e hizo las valijas rumbo a la capital francesa.

Messi, desolado tras la goleada 8-2 sufrida con Barcelona ante Bayern Munich en la Champions League 2020 Manu Fernandez - Getty Images Europe

Messi transita los últimos cuatro meses y medio del contrato por dos años que firmó con PSG. La renovación parecía encaminada, así se lo hizo saber Jorge Messi, padre de Lionel, al club durante el Mundial. La firma y el apretón de manos se daría de regreso de Qatar. Pero el acuerdo todavía no fue sellado. Todo sigue en el aire, y los vientos que desaten los choques contra Bayern pueden marcar el rumbo.

Messi está cómodo en París, con la familia adaptada a la nueva vida post-Barcelona, pero también percibe que este es el momento más crítico del equipo desde su llegada. PSG viene de quedar eliminado de la Copa de Francia en el clásico contra Olympique de Marsella y en este 2023 perdió tres de los siete partidos por la Ligue 1. Crecen los cuestionamientos para el entrenador Christopher Galtier, a quien ya no lo ven como un factor superador de la herencia de Mauricio Pochettino, y para el director deportivo Luis Campos, señalado por no haber cerrado ninguna contratación en el mercado de pases de enero.

La serie contra Bayern incidirá en los ánimos y el humor. Si algo no consiguió Messi hasta ahora es la adoración de los hinchas de PSG, sobre todo de los ultras, quienes lo señalaron junto a Neymar como los responsables de la estrepitosa eliminación del curso pasado frente a Real Madrid. De regreso del fiasco en el Bernabéu, en el primer partido en el Parque de los Príncipes hubo silbidos para Leo y el brasileño.

El entrenador Galtier atraviesa por el momento más crítico desde que asumió en PSG ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La afinidad con Messi no se recompuso ni con la conquista de la Ligue 1 -un trámite deportivo que ni siquiera mereció un efusivo festejo de los jugadores- ni cuando volvió como campeón del mundo de Qatar. Entre todos los futbolistas argentinos que volvieron a sus clubes europeos, la recepción que PSG le dio a Messi fue la más fría y distante de todas. El contraste es notable con lo ocurrido en Inglaterra, donde cada club y sus hinchas colmaron de halagos a los argentinos campeones.

¿Cuál será la reacción de Messi a una prematura eliminación en la Champions, el torneo que obtuvo cuatro veces, el último en 2015, y que tanto lo desvelaba en sus últimos años en Barcelona (“esa copa tan linda y deseada”, expresó en 2018)? Por ahora, son todas conjeturas, como la que reflejó el medio Footmercato, en el sentido de que Messi evaluaría un nuevo rumbo. En el horizonte siempre tiene la propuesta de Inter Miami para incorporarse a la MLS. Y otro jugador fuerte se sumaría a la puja para atraerlo: Arabia Saudita, que ya reclutó a Cristiano Ronaldo. Messi ya tiene un contrato promocional con la oficina de Turismo de Arabia Saudita, país que quiere reforzarse como un polo futbolístico para presentar la candidatura a la organización del Mundial 2030. Hace unos días, Ramón Díaz, entrenador del sorprendente Al Hilal finalista en el Mundial de Clubes, lo alentó a Messi a sumarse a la aventura en Medio Oriente.

Lo concreto es que Messi reaparecerá este martes, tras la ausencia en la derrota del sábado contra Monaco por la molestia muscular sufrida ante Olympique Marsella, cuando en el final del partido no quiso forzar ningún remate. Y en cuanto a la formación, otra novedad trascendente es que Kylian Mbappé, desgarrado el 1° de febrero en Montpellier, figura entre los convocados. Aun sin estar en su mejor condición física, muy probablemente no sea titular, pero podría ingresar desde el banco de acuerdo a cómo se presente el partido. Fuera del tridente, PSG está muy justo de recambio ofensivo. Cuando falta alguno de los tres tenores, el reemplazante obligado es el juvenil Hugo Ekitike (20 años). Por eso lamentan tanto que no hayan podido concretar la incorporación de Hakim Ziyech en el cierre del libro de pases; PSG denunció a Chelsea por maniobras dilatorias para entorpecer la operación.

Mbappé, cuando se lesionó el 1° de febrero, en Montpellier; vuelve a estar entre los convocados

En el día previo al encuentro con Bayern, Neymar, que está en el ojo de la tormenta, dio una conferencia de prensa. Reconoció que tuvo un altercado con Luis Campos tras la caída en Monaco: “Sí, hubo una pequeña discusión, un desacuerdo, pero nos entendimos. Son cosas que pasan en el día a día. Incluso con mi novia. No estamos habituados a perder. El PSG está acostumbrado a ganar todos los partidos. Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace”.

El brasileño denunció que se dicen “muchas mentiras”, entre las cuales incluye los planes de PSG para sacárselo de encima al final de la temporada. Llegó en 2017 tras el pago a Barcelona de la cláusula récord de 222 millones de euros. Si PSG desea prescindir de Neymar no le resultará sencillo porque tiene contrato hasta 2025 y no hay muchos candidatos que puedan asumir su contrato anual de 40 millones de euros, salvo que medie alguna propuesta del fútbol árabe. Liberarse del alto salario de Neymar le ayudaría a PSG a cuadrar sus cuentas, sospechadas de vulnerar reiteradamente el Fair Play financiero de la UEFA.

Bayern Munich, lógicamente, llega como puntero de la Bundesliga, pero con menos amplitud que en temporadas anteriores: solo le saca un punto de ventaja a Unión Berlín y tres a Borussia Dortmund. El gigante bávaro también tiene sus cuitas internas: dos veteranos y pesos pesados, Manuel Neuer -se repone de una operación tras una fractura en una pierna mientras esquiaba- y Thomas Müller, recelan del nuevo presidente, el exarquero Oliver Kahn, que pretende llevar adelante una renovación del plantel. Neuer consideró una traición que fuera despedido el entrenador de arqueros, Toni Tapalovic: “No lo entendí en absoluto. Me pisaron cuando estaba en el suelo. Sentí que me arrancaban el corazón”.

A principios de noviembre, PSG cerró la etapa de grupos con un sabor amargo. La imprevista goleada 6-1 de Benfica sobre Maccabi Haifa en la última fecha lo relegó al segundo lugar, ubicación que lo lleva a decidir su destino en los octavos en un segundo partido de visitante. Y Messi tendrá más elementos sobre la mesa para saber qué decisión tomar.

Las probables formaciones

Paris Saint Germain : Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos y Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Danilo Pereira y Marco Verrati; Lionel Messi, H. Ekitike o C. Soler o K. Mbappé y Neymar. DT: Christophe Galtier.

: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos y Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Danilo Pereira y Marco Verrati; Lionel Messi, H. Ekitike o C. Soler o K. Mbappé y Neymar. DT: Christophe Galtier. Bayern Munich: Yann Sommer; Joao Cancelo, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt y Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka y Jamal Musiala; Leroy Sané, Thomas Müller y Serge Gnabry. DT: Julian Nagelsmann.

Yann Sommer; Joao Cancelo, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt y Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka y Jamal Musiala; Leroy Sané, Thomas Müller y Serge Gnabry. DT: Julian Nagelsmann. Estadio: Parque de los Príncipes.

Parque de los Príncipes. Hora: 17 (Argentina)

17 (Argentina) TV: Fox Sports.