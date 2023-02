El Beto Alonso destrozó a Daniel Passarella luego del homenaje a los campeones del mundo: “No quería salir con él a la cancha”

escuchar

Una tarde muy particular se vivió en Monumental este domingo. La victoria de River ante Argentinos Juniors por 2 a 1 fue la frutilla del postre de una jornada que tuvo la presentación de las obras del renovado estadio con capacidad para más de 83.000 espectadores, pero también el homenaje a los campeones del mundo. Del agasajo participaron Franco Armani, Ubaldo Fillol, Oscar Ruggeri, Héctor Enrique, Pablo Aimar, Roberto Ayala y Cinthia, hija de Leopoldo Jacinto Luque. Además, estuvo Daniel Passarella, cuya presencia fue tomada con indiferencia por los hinchas. Lo cierto es que otro de los invitados fue Norberto Alonso, quien sí se mostró molesto por la presencia de su excompañero y expresidente de River, a quien criticó con dureza.

En diálogo con DSports Radio, el Beto disparó fuerte contra el expresidente del Millonario y lo hizo con frases muy elocuentes. En primer término, el ídolo del Millonario, dijo: “Yo no me hablo con Passarella, no tengo relación. Él me invitó cuando hacía campaña para presidente y le dije que no. Sabía que por su soberbia algo le iba a pasar a River”, comenzó expresando Alonso, luego de haber asistido al reconocimiento de este domingo.

Pablo Aimar, Cinthia, hija de Leopoldo Jacinto Luque y el Beto Alonso, durante el agasajo a los campeones del mundo Mauro Alfieri

Luego, contó lo que le pasó por la cabeza en la previa al homenaje y también afirmó lo que piensa el hincha de River en general: “Ayer me vino a hablar. No quería salir con él a la cancha. No quería poner incómoda a la gente que estaba alrededor. No se negocia con los que le hicieron tanto daño a River. Yo sé lo que pasa en la calle, la gente no lo quiere. Cuando la gente te abrió las puertas del Monumental y vos los traicionaste, no hay vuelta atrás”, expresó Alonso.

El Beto también se refirió a las renovaciones que tuvo el estadio Monumental y elogió las obras que se hicieron: “El estadio de River es una cosa impresionante. Es un orgullo para los hinchas. Para mi es el mejor estadio del mundo”. También habló del entrenador Martín Demichelis y destacó que sea el reemplazo de Marcelo Gallardo: “Esperemos que a Martin (Demichelis) le vaya bien. Tiene bajo perfil, es educado, es trabajador y es uno de los chicos nacidos en River”, cerró.

Daniel Passarella tuvo contacto con la prensa en el momento en el que al Monumental. Con un cabestrillo en el brazo izquierdo, mientras caminaba por los pasillos del estadio, expresó: “Voy a disfrutar mucho de esto, estoy con mi familia. Del público no sé que espero, yo vengo porque me invitaron. Me esperaba la invitación, ya me lo habían hecho saber”. Sin embargo, el agasajo dispuesto para los campeones se realizó a las apuradas, con cierto desorden, y en el caso del Káiser, se impuso la indiferencia entre los seguidores del Millonario.

Único futbolista argentino que se consagró dos veces campeón del mundo, porque integró la lista en México 1986, aunque no jugó ningún minuto por sufrir una infección intestinal, la presencia de Passarella fue tomada con indiferencia por los hinchas. Algunos pocos lo insultaron mientras en el desorden posaba con el resto de los invitados y era acreedor de un presente y una camiseta de River. La mayor parte del tiempo estuvo junto a Ubaldo Pato Fillol, compañero en River y la selección campeona de 1978 –como Norberto Beto Alonso y Leopoldo Jacinto Luque, que estuvo representado por su hija Cinthia–, al momento de las fotografías también posó con Pablo Aimar y Roberto Ayala, los dos integrantes del cuerpo técnico que lideró Lionel Scaloni en Qatar 2022.

