El medido festejo de los jugadores de Lyon luego de eliminar a Juventus Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2020 • 11:00

Ni el hincha más optimista de Lyon, probablemente, habrá imaginado que el equipo francés eliminaría a Juventus en los octavos de final de la Champions League, ganándose un lugar entre los mejores ocho equipos de la máxima competencia europea. Pero así ocurrió y Manchester City, que despidió a Real Madrid, será el rival de Lyon el sábado próximo. Claro que muchos protagonistas franceses mantienen los pies en la tierra. Uno de ellos, el presidente del club, que expresó que existe "una posibilidad entre un millón" de ganar el torneo.

Lyon no se clasificó para la próxima edición de la Champions tras su participación en la Ligue 1 francesa, por lo que sus opciones de disputarla pasan por ganar la final de Lisboa, la ciudad elegida por la UEFA para esta suerte de "Súper 8", con partidos de eliminación directa.

"Queda una posibilidad entre un millón de regresar a la Champions, así que hay que jugarla. El recorrido es difícil. Hay que dejar en el camino al Manchester City, que viene de eliminar al Real Madrid", indicó el presidente del club, Jean-Michel Aulas, en el diario Progrès.

Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, consideró plausible y real la opción de jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra la Juventus en campo neutral. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Lyon logró el batacazo de eliminar a Juventus, con Cristiano Ronaldo, en los octavos de final (1-0 y 1-2 fueron los marcadores), pero los franceses no son favoritos en los cuartos de final, el 15 de agosto en Lisboa, ante un Manchester City que llegará tras eliminar a Real Madrid.

El presidente de Lyon criticó a la Liga Profesional de Fútbol francés (LFP), que en abril decidió terminar la Ligue 1 debido a la pandemia de coronavirus. Es decir que antes de medirse con Juventus, Lyon solo había disputado un partido oficial desde hacía cinco meses (la derrota ante PSG, una semana atrás, en la final de la Copa de la Liga francesa). "No hay derecho a detener un campeonato cuando hay tanto en juego, a parar un campeonato cuando los otros países no paran. Es una injusticia profunda y no lo perdonaré", disparó el dirigente.

Aulas estimó en 100 millones de euros la cifra que dejó de ingresar su club en esta temporada atípica. "Los 8-9 millones de euros ganados por el partido de la Juve no son nada. Si hubiese habido un partido con público en casa, habríamos sacado entre 6 o 7 millones. Estamos hablando de 15 a 20 millones máximo, a comparar con los 100 millones perdidos", calculó.