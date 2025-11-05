Champions League: Mac Allister, un crack para derribar al inexpugnable Courtois, en un Liverpool que se despertó

Era inexpugnable Thibaut Courtois. Se le contabilizaban siete atajadas, más de una milagrosa, para evitar que Real Madrid sucumbiera al asedio de Liverpool. Recordaba al arquero de la final de la Champions League 2022, cuando el belga fue un muro contra el equipo que dirigía Jürgen Klopp, mientras una corrida de Vinicius le alcanzaba a Real Madrid para llevarse la 14a. Orejona, cosecha que dos años más tarde se incrementó a 15 en una definición frente a Borussia Dortmund.

Los brazos de Courtois, que se movían como aspas de un helicóptero para despejar remates y cabezazos, fueron por una vez insuficientes para bloquear el cabezazo de Alexis Mac Allister, muy astuto para encontrar el espacio que le permitió conectar el tiro libre en centro de Dominik Szoboszlai. Iban 15 minutos del segundo tiempo y el gol del volante de la selección argentina significó el 1-0 de un triunfo que Liverpool mereció llevarse por una diferencia mayor.

En 12 encuentros con Liverpool por la Champions League en dos temporadas, Mac Allister convirtió tres goles. Dos fueron a Real Madrid; el anterior también fue en Anfield Road, el año pasado, en un 2-0. El versátil y rendidor mediocampista apuntaló la recuperación de un equipo que hasta el sábado cargaba con una crisis de seis derrotas en siete encuentros.

El cabezazo de Mac Allister superará a un Courtois inexpugnable hasta ese momento PAUL ELLIS - AFP

Los cuestionamientos se sucedían para un equipo que conmovió el último mercado de pases, con una inversión de 260 millones de euros en refuerzos, de los cuales 145 fueron destinados para el delantero Alexander Isak, ausente este martes por lesión.

Lo más destacado de Liverpool 1 - Real Madrid 0

Mac Allister, pieza clave en la obtención de la última Premier League, había ingresado desde el banco en los tres cotejos anteriores por la Champions. Más allá de algunas molestias físicas que le impedían estar a pleno, trascendió que la marginación venía acompañada por cierto malestar y desentendimiento con el director técnico Arne Slot.

Hasta que llegó uno de esos partidos que marcan la temporada, más allá de que la Champions recién transite por la cuarta fecha de una Liguilla con ocho encuentros para cada equipo. La competencia europea cruzaba por cuarto año consecutivo a Liverpool con Real Madrid, que llegaba a Inglaterra con el segundo mejor inicio de temporada (13 victorias y una caída) en la historia del club, solo superado por el de 1928/29 (13 triunfos y un empate).

En una cita tan especial, Mac Allister estuvo desde el comienzo por primera vez en esta Champions, en un medio campo que desde el curso pasado se recita de memoria, junto a Szoboszlai y Ryan Gravenverch. Recostado sobre la izquierda en un esquema en el que la movilidad y el intercambio de posiciones son una constante, el argentino contribuyó a crear superioridad sobre Camavinga y Güler.

“En el último tiempo fui descubriendo muchas cosas de mi cuerpo y mi cabeza. Hoy me siento física y mentalmente en un buen lugar. Siento que estoy para jugar y disfrutar”, expresó Mac Allister tras la victoria. Slot siente alivio por la reacción del equipo tras un mal comienzo de temporada: “Macca y el resto del equipo están cada vez en mejores condiciones y nos ayuda a conseguir los resultados que necesitamos”.

🗣 "SIEMPRE QUEREMOS TENER A MESSI CON NOSOTROS" Mac Allister y lo que significa tener a Leo como compañero y líder en la Selección.



▶ Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YLxtk4vP7M — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 4, 2025

Mac Allister encuadra perfecto en los parámetros del volante moderno: cubre diversos sectores del campo y con él se puede contar para la recuperación, la construcción del juego en tres cuartos y la llegada al área por sorpresa. En su último cotejo con la selección marcó dos goles en el 6-0 a Puerto Rico, un rival muy débil, es cierto, pero Mac Allister también da el presente en los choques entre potencias.

El ex-Argentinos y Boca fue uno de los tantos que había puesto a prueba al imbatible Courtois. Un remate se le fue desviado, y en el siguiente encontró el manotazo del arquero, que también reaccionó a puro reflejos ante cabezazos de Van Dijk y Ekitike. No había manera con Courtois, hasta que el cabezazo de Mac Allister derribó el muro. “No soy un gran cabeceador, sí me gusta meterme en los centros. Mi trabajo principal en los centros es bloquear para que pueda entrar Ekitike. Vi el espacio y la pelota cayó ahí, para el cabezazo”, explicó en los micrófonos de ESPN. Liverpool es el equipo con más goles (5) en jugadas con la pelota detenida en esta Champions.

Entre Valverde y Bellingham cierran el paso de Ekitike PAUL ELLIS - AFP

Unos minutos antes, el volante campeón del mundo había sido amonestado por un necesario foul táctico, para frenar a Kylian Mbappé en un contraataque. Su condición de papá primerizo desde hace un mes y medio lo llevó a festejar el gol de una manera particular: “Hice [con los dedos de ambas manos] la A porque hoy fue la primera vez que mi hija (Alaia) venía a la cancha con mi novia. El gol se lo dediqué a ellas”. La aclaración fue oportuna porque en las redes sociales muchos asociaron la celebración de Alexis con una sorna dirigida a Alexander Arnold, que hacía la A tras cada gol y que en su vuelta a Anfield -ingresó en los últimos 10 minutos- recibió silbidos por haber forzado su salida a Real Madrid, tras finalizar el contrato en Merseyside.

A los 34 minutos del segundo tiempo, Mac Allister fue reemplazado por Curtis Jones. Batiendo sus palmas devolvió los sostenidos aplausos que bajaban desde las cuatro tribunas. “Estoy en un buen lugar, rodeado de gente que me ayuda. Lo que más me llena es ver la cara de felicidad de los hinchas”, dijo quien fue elegido el mejor Jugador del Partido. No de un partido cualquiera, sino de uno para individualidades de la jerarquía de Mac Allister.