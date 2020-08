La Sociedad Polideportiva Tre Fiori, de San Marino, ganó la Copa Titano y busca su primer triunfo en una Champions League

7 de agosto de 2020

Este fin de semana se reinicia la Champions League 2019/2020, con los encuentros de vuelta pendientes de los octavos de final. Pero, además, a la sombra del Barcelona de Lionel Messi y del Juventus de Cristiano Ronaldo, hay cuatro equipos muy poco populares que disputarán la ronda preliminar de la edición 2020/2021, que se juega a partido único en Suiza desde este sábado. Sólo uno de ellos avanzará a la primera de las cuatro etapas clasificatorias hasta llegar a los ocho grupos definitivos.

En las "semifinales" se medirán Sociedad Polideportiva Tre Fiori, de San Marino, vs. Lingfield, de Irlanda del Norte, y Drita, de Kosovo, vs. Inter Club d'Escaldes, de Andorra. Los ganadores se enfrentarán el martes próximo para definir el equipo que avanzará de etapa, mientras que los otros tres ingresarán a la segunda ronda de clasificación de la Europa League.

Son un póker de equipos casi desconocidos, pero con algunas historias llamativas en cada caso:

Sociedad Polideportiva Tre Fiori

Obtuvo siete veces la liga de San Marino y otras tantas la Copa Titano, que el año pasado se adjudicó luego de nueve temporadas y le permitió clasificarse a esta instancia del torneo europeo de clubes. Fundado en 1949, sus actividades más populares fueron el boxeo y el ciclismo durante algunas décadas. Esta es su cuarta participación en la ronda preliminar de la Champions League, donde hasta aquí no ganó ninguno de sus seis partidos: perdió las tres eliminatorias que disputó, en tres años consecutivos. De todos modos, ostenta dos récords. Uno, es el único conjunto sanmarinense que logró empatar en un juego por este torneo, algo que sucedió dos veces ante el UE Sant Julia, de Andorra, aunque cayó por penales y fue eliminado. Y el otro, en 2018/2019 logró avanzar a la primera ronda de la Europa League, algo sin precedente en un club del Estado soberano más antiguo del mundo.

Linfield

Es el equipo norirlandés que hace 99 años conquistó siete títulos en su país en la misma temporada, una hazaña que repitió cuatro décadas exactas más tarde. No obstante, la calidad bajó por el auge del rugby, un conflicto armado interétnico durante la segunda mitad del Siglo XX, la desaparición de otros clubes destacados y el éxito del fútbol inglés. Lingfield nunca logró pasar la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones o la Europa League en sus formatos actuales. A nivel nacional conserva tres récords: es el más ganador de la Liga (54 veces), de la Copa (43) y de la Copa de la Liga (10). En sus planteles no utiliza los dorsales 11 y 13. El primero de ellos fue retirado en 2011 al despedirse Noel Bailie, paradójicamente un defensor central, que jugó 1013 partidos en su trayectoria profesional de 22 años, todos en The Blues, el apodo del conjunto de Belfast donde, levantó 17 copas y, además, pasó por las inferiores. El otro número no lo usan por supersticiosos.

Noel Bailie jugó más de 1000 partidos en Lingfield, de Irlanda del Norte

Drita FC

Le dicen Los Intelectuales al equipo kosovo que ganó dos de las últimas tres Superliga de su país, incluida la reciente, y jugará por segunda vez la ronda preliminar de la Champions League. En la temporada 2018/2019, dejó en el camino a Santa Coloma, de Andorra, y a Lincoln Red Imps, de Gibraltar, en sendos encuentros que se definieron en tiempo suplementario, y avanzó a la primera etapa clasificatoria, donde fue eliminado por Malmo, de Suecia. El apodo con el que se los conoce está referido a que en sus inicios, en 1947, se trataba de una institución cultural que además del fútbol fomentaba grupos de canto y de baile. Con el tiempo, el deporte se dividió de las otras actividades y el SHKA Drita tomó el nombre de Drita FC, manteniendo el nombre que para los habitantes de Gjilan es un grito contra el régimen comunista serbio. Aunque tiene 73 años de vida, sus cinco títulos los consiguió en este siglo, desde aquella Copa de Kosovo 2000/2001.

Inter Club d'Escaldes

Será su debut en un torneo internacional, luego de haber conseguido su primer título en la Primera División en Andorra, tres años después de volver a la máxima categoría luego de jugar en la segunda división dos temporadas. Su entrenador es un español, Adolfo Baines Pilart, un exarquero que pasó por nueve clubes desde que integró por primera vez un plantel profesional en 1991, el año en el que coincidentemente se fundó Inter Club d'Escaldes. Sin ser un club con mucha historia, la crisis por su descenso provocó un revuelo tal que la nueva dirigencia cambió hasta el escudo cuando asumió. En el equipo juega el español Genís Soldevila, que con 30 tantos es el goleador histórico del club: 20 festejos los concretó en la reciente temporada, el último de ellos casi desde la mitad de la cancha.