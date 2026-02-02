En qué canal pasan Racing vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026 hoy

La tercera fecha del Torneo Apertura 2026 continúa este lunes con cinco encuentros y uno de ellos es el que protagonizan Tigre y Racing desde las 19.45 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria con arbitraje de Pablo Echavarría, correspondiente al Grupo B.

El cotejo se transmite únicamente por TV a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Tigre vs. Racing

El Matador está invicto en el certamen porque le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 0 e igualó ante Belgrano en Córdoba 1 a 1. Suma cuatro puntos y en caso de ganar puede quedar en el primer puesto junto a River con siete unidades, aunque depende del resultado de Independiente Rivadavia de Mendoza -recibe el martes a Sarmiento de Junín-. El refuerzo más rutilante del elenco de Diego Dabove es Gonzalo ‘Pity’ Martínez, quien se está acondicionando físicamente.

La Academia, en contrapartida, perdió los dos cotejos que disputó hasta el momento -vs. Gimnasia de La Plata y Rosario Central, ambos 2 a 1- y está última en la tabla de posiciones de su zona sin unidades. A pesar de la llegada de un jugador de jerarquía como Valentín Carboni, el plantel de Gustavo Costas todavía no sumó y necesita hacerlo cuanto antes en un certamen en el que, todavía, está entre los favoritos al título.

El Tigre de Diego Dabove está invicto en el Torneo Apertura 2026 Fotobaires

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni o Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.37 contra 3.69 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.94.

La última vez que se vieron las caras fue el 1° de diciembre de 2025 por los cuartos de final del Torneo Clausura de ese año y Racing ganó por penales 4 a 2, tras igualar 0 a 0 en 120 minutos de juego en el Cilindro de Avellaneda. Fueron expulsados Gastón Martirena y Santiago Sosa en el local y Ramón Arias en el visitante.