La agenda de la TV del miércoles: las copas de Europa, la Copa Argentina, la Libertadores y la NBA
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 4 enero de 2026.
FÚTBOL
Carabao Cup
- 17 Manchester City vs. Newcastle. La semifinal, partido de vuelta. ESPN
Copa Argentina
- 19 Talleres (Córdoba) vs. Argentino de Merlo. TyC Sports
- 21.15 Platense vs. Argentino de Monte Maíz. TyC Sports
Copa del Rey
- 17 Valencia vs. Atlhetic Bilbao. Canal 116 (Flow)
- 17 Alavés vs. Real Sociedad. Canal 117 (Flow)
Copa Italia
- 17 Inter vs. Torino. Los cuartos de final. DSports (1610)
Brasileirão
- 21.30 Gremio vs. Botafogo. Flow (Canal 116)
- 21.30 Palmeiras vs. Vitória. Flow (Canal 117)
Copa de Francia
- 16.30 Toulouse vs. Amiens. Los octavos de final. DSports (1615)
- 16.30 Niza vs. Montpellier. Los octavos de final. DSports (1616)
- 16.30 Olympique Lyon vs. Laval. Los octavos de final. DSports2 (1612)
- 17 Troyes vs. Lens. Los octavos de final. DSports2 (1611)
Copa Libertadores
- 21.30 2 de Mayo vs. Alianza Lima. La primera rueda, partido de ida. Fox Sports
BÁSQUETBOL
La NBA
- 21 New York Knicks vs. Denver Nuggets. ESPN 2
- 23:30 San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 2
