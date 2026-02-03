LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: las copas de Europa, la Copa Argentina, la Libertadores y la NBA

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Manchester City recibe a Newcastle en busca del pase a la final de la Carabao Cup
Manchester City recibe a Newcastle en busca del pase a la final de la Carabao CupDARREN STAPLES - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 4 enero de 2026.

FÚTBOL

Carabao Cup

  • 17 Manchester City vs. Newcastle. La semifinal, partido de vuelta. ESPN

Copa Argentina

  • 19 Talleres (Córdoba) vs. Argentino de Merlo. TyC Sports
  • 21.15 Platense vs. Argentino de Monte Maíz. TyC Sports

Copa del Rey

  • 17 Valencia vs. Atlhetic Bilbao. Canal 116 (Flow)
  • 17 Alavés vs. Real Sociedad. Canal 117 (Flow)

Copa Italia

  • 17 Inter vs. Torino. Los cuartos de final. DSports (1610)
Inter se mide ante Torino, por la Copa Italia
Inter se mide ante Torino, por la Copa ItaliaPIERO CRUCIATTI - AFP

Brasileirão

  • 21.30 Gremio vs. Botafogo. Flow (Canal 116)
  • 21.30 Palmeiras vs. Vitória. Flow (Canal 117)

Copa de Francia

  • 16.30 Toulouse vs. Amiens. Los octavos de final. DSports (1615)
  • 16.30 Niza vs. Montpellier. Los octavos de final. DSports (1616)
  • 16.30 Olympique Lyon vs. Laval. Los octavos de final. DSports2 (1612)
  • 17 Troyes vs. Lens. Los octavos de final. DSports2 (1611)
Nicolas Tagliafico, jugador de Olympique de Lyon
Nicolas Tagliafico, jugador de Olympique de LyonANP - Getty Images Europe

Copa Libertadores

  • 21.30 2 de Mayo vs. Alianza Lima. La primera rueda, partido de ida. Fox Sports

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 21 New York Knicks vs. Denver Nuggets. ESPN 2
  • 23:30 San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 2
