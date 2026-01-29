Santiago Hezze: el argentino figura de la noche histórica de Champions League para Olympiacos

Olympiacos volvió a escribir una página dorada en su recorrido europeo. Con el argentino Santiago Hezze como gran protagonista, el equipo griego venció este último miércoles a Ajax por 2-1 en Ámsterdam y selló su pase a los playoffs de la Champions League. El mediocampista, titular indiscutido para el técnico español José Luis Mendilibar, marcó el gol decisivo a diez minutos del final. Junto a Francisco Ortega y Lorenzo Scipioni, Hezze representa una creciente presencia argentina en uno de los clubes más poderosos de Grecia. Que ayer se metió en fase de eliminación por primera ves desde la temporada 2017/18, con el formato anterior.

En un Johan Cruyff Arena colmado y en un contexto de máxima tensión para ambos equipos que llegaban con chances a la última fecha de la fase de liga para meterse en los playoffs -aunque los griegos con dos puntos de ventaja sobre los locales-, Hezze se convirtió en héroe. Fue en el minuto 79 cuando, tras un córner desde la derecha, el mediocampista se anticipó en el primer palo y conectó un cabezazo cruzado e inatajable que desató la euforia visitante y selló el resultado final. Olympiacos, con ese tanto, se aseguró la victoria y avanzó a la primera ronda eliminatoria de la Champions, donde enfrentará a Atalanta o Bayer Leverkusen.

El gol, el tercero de Hezze con la camiseta rojiblanca y el primero en la máxima competencia europea de clubes, no solo tuvo valor estadístico: fue un símbolo de liderazgo y presencia en uno de los escenarios más exigentes del continente. La imagen del argentino celebrando de cara a la tribuna silenciada sintetizó la magnitud del momento.

El gol de cabeza de Santiago Hezze

Más allá del gol, la actuación de Hezze fue superlativa. Disputó los 90 minutos, completó 27 de 31 pases (87 % de precisión), ganó cuatro de siete duelos, recuperó cuatro pelotas y se convirtió en el eje del mediocampo. Según estadísticas publicadas por medios partidarios griegos, el argentino registró 19 intercepciones en el encuentro, su marca más alta desde que llegó a Olympiacos. “Santiago Hezze, ¿hombre o máquina?”, se preguntaban en redes sociales.

Desde su llegada a Olympiacos en 2024, tras una destacada etapa en Huracán y su participación en los Juegos Olímpicos de París, el joven mediocampista se consolidó como uno de los pilares del equipo griego. Con 121 partidos oficiales y titularidad sostenida, su evolución como mediocampista central lo convirtió en una pieza clave del esquema del entrenador. Su despliegue, criterio con la pelota y llegada al área lo posicionaron como referente en un plantel con marcada impronta sudamericana. La actuación frente a Ajax ratificó su crecimiento y lo volvió a poner en la órbita de la selección argentina.

Además de Hezze, otros dos futbolistas argentinos integran el plantel de Olympiacos. Francisco Ortega, lateral izquierdo, ex Vélez, con pasos por convocatorias de la selección mayor, es titular habitual y suma casi 100 partidos en el club. Con 26 años, su aporte ofensivo por la banda izquierda le valió un lugar estable en el once inicial. Lorenzo Scipioni, surgido en Tigre y con menos rodaje -apenas 606 minutos-, se incorporó en 2025. Aunque aún no logró continuidad, formó parte del plantel campeón en todos los títulos recientes y es una opción de recambio joven en el mediocampo, con solo 21 años.

Lorenzo Scipioni, Francisco Ortega y Santiago Hezze (de izquierda a derecha) los primeros campeones argentinos en 2026, tras ganar la Supercopa de Grecia @santihezze5

El presente del club acompaña el rendimiento individual de los futbolistas. Olympiacos, fundado en 1925 en El Pireo, es el club más laureado del fútbol heleno. Acumula 81 títulos nacionales, entre ellos 48 Superligas y 29 Copas de Grecia. En 2024, también bajo la conducción del español Mendilibar, alcanzó su primer éxito continental al consagrarse en la Conference League de la UEFA, tras vencer en la final a Fiorentina. Esa conquista marcó un punto de inflexión para la institución, que cuenta con una hinchada multitudinaria que lo sigue en todos lados.

Y el año pasado, el conjunto dirigido por Mendilibar logró el doblete doméstico (liga y copa), y en enero de 2026 sumó la Supercopa de Grecia al vencer 3-0 a OFI Creta, coronando un nuevo triplete. En todas esas conquistas, los argentinos Ortega y Hezze estuvieron presentes. Y en esta última, también Scipioni, convirtiendose en los tres en los primeros argentinos en gritar campeón en el año.

El festejo de gol de Santiago Hezze ayer ante Ajax para Olympiacos en Ámsterdam Patrick Post - AP

La victoria en Ámsterdam no fue un trámite. Olympiacos se adelantó con un tanto de Gelson Martins, pero Ajax reaccionó con un penal convertido por Kasper Dolberg. El empate dejaba a los griegos al borde de la eliminación. Fue entonces cuando Hezze rompió el equilibrio con su cabezazo certero. En los minutos finales, el equipo resistió con carácter, incluida una salvada sobre la línea de Panos Retsos, y concretó un triunfo que quedará en la historia del club.

Resumen del partido

A sus 24 años, Santiago Hezze atraviesa el mejor momento de su carrera. Convertido en una de las figuras del Olympiacos más competitivo de las últimas décadas, su impacto en la Champions League podría representar un nuevo salto. Según medios partidarios del Olympiacos, equipos de la Premier League y La Liga ya pusieron sus ojos en él. Y, por rendimiento y continuidad, su nombre también empieza a sonar con fuerza en la consideración de Lionel Scaloni para futuras convocatorias de la selección argentina, con el Mundial ya a la vista.

Olympiacos, acostumbrado a dominar en Grecia, se ilusiona ahora con dar otro paso en Europa. Con una base sólida, un técnico experimentado, un club con historia y tres argentinos en su plantel. Hezze marcó el gol, lideró en la cancha y ratificó que su presente ya lo pone entre los nombres destacados del fútbol argentino en el exterior.