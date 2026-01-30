El sorteo de la Champions League: Real Madrid vs. Benfica y Atlético de Madrid vs. Brujas, entre lo más destacado de los playoffs

Diego “Cholo” Simeone irá a Brujas, la pintoresca ciudad belga, mientras que Lautaro Martínez viajará al polo. Esas son las dos principales conclusiones para los argentinos que dejó el sorteo de los playoffs de la Champions League, destinado a los equipos que concluyeron la etapa de liga entre los puestos 9 y 24. La serie más atrayente, sin embargo, la jugarán Benfica de Portugal y Real Madrid. Primero en Lisboa y, más tarde, en el estadio Santiago Bernabéu.

El sorteo realizado esta mañana en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, definió que Atlético de Madrid, el equipo de los argentinos Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso y Giuliano Simeone se mida con Brujas, el conjunto belga que es el único representante del fútbol de su país. A priori, una llave relativamente accesible para los colchoneros, que si pasan se medirán con un rival inglés en octavos de final: Tottenham o Liverpool.

🏆 ¡Ya tenemos play-offs de la fase eliminatoria!



Ida: 17/18 de febrero

Vuelta: 24/25 de febrero#UCL pic.twitter.com/4oh2MxdeDS — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) January 30, 2026

Lautaro Martínez e Inter de Milán, por su parte, harán una larga travesía al Círculo Polar Ártico. Allí, en la fría ciudad de Bodø, jugarán contra una de las revelaciones de la fase de liga: el Bodø/Glimt. Al igual que el Brujas, el equipo de camiseta amarilla es el único representante de su fútbol, el noruego. En caso de solventar la eliminatoria, el equipo italiano se verá las caras en octavos de final con Manchester City o Sporting de Lisboa.

Los playoffs definieron un duelo fratricida. Al igual que la temporada pasada, en la que terminó levantando la Orejona en una recordada final ante Inter, PSG jugará contra otro rival francés. En febrero de 2025 goleó por un global de 10-0 para meterse en los octavos de final; ahora, su rival será el Mónaco, que llega en horas bajas y con una crisis de juego. Parece todo dado para que los dirigidos por Luis Enrique avancen una vez más a los octavos de final. Allí esperan Barcelona o el Chelsea de los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y el repescado Aaron Anselmino.

El momento en el que el francés Robert Pires saca la bolilla de Atlético de Madrid en el sorteo de los playoffs de la Champions League realizado esta mañana en Nyon (Suiza) HAROLD CUNNINGHAM - AFP

Otro equipo con presencia argentina, el sorprendente Olympiacos de Grecia -allí militan Santiago Hezze, Lorenzo Scipioni y Francisco Ortega- jugará su chance contra el Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios. El ganador de esta llave jugará en octavos de final contra Bayern Münich o Arsenal, el equipo inglés que tuvo puntaje ideal en la fase de liga y se perfila como el máximo candidato a quedarse con el título en la final de Budapest (Hungría).

Además, Borussia Dortmund se medirá con Atalanta y el Qarabaj de Azerbaiyán jugará contra Newcastle, de la Premier League inglesa. Galatasaray, el equipo turco en el que es capitán el argentino Mauro Icardi, tendrá un rival de fuste: el sorteo lo emparejó con la Juventus, de Italia. En caso de pasar, el camino de los turcos los hará medirse con un rival inglés en octavos de final: Liverpool o Tottenham.

El trofeo de la Champions League, que será entregado luego de la final de Budapest (Hungría) del próximo 30 de mayo HAROLD CUNNINGHAM - AFP

La UEFA comunicó que en la noche europea de hoy estará disponible el calendario de los partidos de la fase de playoffs, aunque se sabe que los encuentros de ida se disputarán entre el 17 y el 18 de febrero. El equipo con peor posición final en la fase de liga será local en primera instancia. Las series se definirán en el estadio del mejor ubicado. Por caso, Real Madrid sellará su serie contra el Brujas en el Santiago Bernabéu.

El sorteo de este viernes, que tuvo como invitado al francés Robert Pires (autor de 14 goles en la competencia, ex jugador de Arsenal y Olympique de Marsella, entre otros equipos), también comenzó a allanar el camino de los conjuntos que ingresaron en forma directa a los octavos de final. Los ocho equipos ya clasificados (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City) ya saben que su rival en la próxima instancia saldrá de cuatro equipos posibles. Una vez que se resuelvan los playoffs, la UEFA volverá a sortear las llaves de los octavos de final y quedará completamente confirmada la ruta a Budapest. La capital húngara albergará la final el próximo 30 de mayo en el Puskas Arena.

Así fue el sorteo de los playoffs de la Champions League

La Europa League

Después de la Champions le tocó el turno a la hermana del medio, la Europa League. Desde las 9 de la mañana (hora de la Argentina), y con la presencia del turco Ilhan Mansiz (ex delantero de Besiktas, de su país) como invitado especial, la segunda competencia en importancia del Viejo Continente también resolvió el cuadro de los playoffs.

Los emparejamientos, que comenzarán a disputarse a mediados de febrero, son los siguientes: Dinamo Zagreb (Croacia) vs. Brann (Noruega); Celtic (Escocia) vs. Ludogorets (Bulgaria); Fenerbahce (Turquía) vs. Panathinaikos (Grecia); PAOK (Grecia) vs. Lille (Francia); Estrella Roja (Serbia) vs Celta (España); Nottingham Forest (Inglaterra) vs. Viktoria Plzen (República Checa); Stuttgart (Alemania) vs. Ferencvaros (Hungría) y Genk (Bélgica) vs. Bologna.