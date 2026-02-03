Finalissima: cuándo juegan Argentina vs. España y todo lo que se sabe del partido pendiente

La selección argentina y España tienen por delante un partido trascendental en la previa del Mundial 2026. Será en el marco de la Finalissima, que enfrenta a los últimos campeones de América y Europa, y está programada para el 27 de marzo de este año, a las 15 (horario argentino), en el estadio Icónico de Lusail de Qatar. Lo llamativo es que, para la FIFA, no es un partido oficial, caso contrario a lo que ocurre con la Conmebol y la UEFA.

La cuenta regresiva ya comenzó y tanto Lionel Scaloni como Luis de la Fuente, entrenadores de la albiceleste y la Furia Roja, respectivamente, planifican cómo conformarán la lista de convocados. La gran incógnita es si será la misma que tienen en mente para la Copa del Mundo o si servirá como excusa para probar variantes en los puestos en los que aún hay dudas. Además, otra decisión clave es si conviene poner lo mejor en cancha o es preferible no arriesgar a las principales figuras, con el Mundial a la vuelta de la esquina.

De no mediar inconvenientes, Lionel Scaloni terminará de definir la lista para el Mundial en la Finalissima JOSE JORDAN - AFP

Por lo pronto, la Argentina sabe que tiene dos bajas: Juan Foyth y Giovani Lo Celso. El defensor de Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y no solo se perderá la Finalissima, sino que ya está descartado para el certamen ecuménico. El mediocampista de Real Betis, por su parte, tiene una lesión miotendinosa proximal moderada en el recto anterior del muslo derecho y volvería a jugar recien en abril. La gran duda es si llegará óptimo para pelear un lugar o no.

En contrapartida, los españoles también perderán una pieza importante para el encuentro frente a los argentinos: Mikel Merino. El volante de Arsenal, clave en el funcionamiento de la Furia Roja, padece una lesión ósea que lo obligará a un período de recuperación prolongado y a pasar por el quirófano, por lo que no tiene posibilidades de sumar minutos hasta dentro de varios meses.

Mikel Merino, mediocampista de Arsenal, se perderá la Finalissima frente a la Argentina FRANCK FIFE - AFP

Un condimento especial para este encuentro es el posible choque generacional entre Lionel Messi, de 38 años, y la joven estrella Lamine Yamal, de 18. Ambos debutaron profesionalmente en Barcelona, aunque sus carreras nunca los pusieron cara a cara hasta ahora. El argentino, dominador del fútbol mundial en las últimas dos décadas, se enfrentará al español, quien está llamado a ser una de las grandes estrellas del futuro, por primera vez.

Cómo se clasificaron a la Finalissima

La selección argentina llega a esta Finalissima como bicampeona de América. En 2024 superó a Colombia por 1 a 0 en la final con un gol de Lautaro Martínez. La campaña albiceleste fue impecable, culminando invicta con cinco victorias en tiempo reglamentario y un empate que se resolvió exitosamente en tanda de penales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni anotó nueve goles y recibió solo uno, sellando así su boleto a este certamen intercontinental a partido único.

España, por su parte, se alzó con la Eurocopa 2024 y logró la cuarta consagración de su historia en el Viejo Continente. El título lo consiguió en el estadio Olímpico de Berlín de Alemania al derrotar a Inglaterra, subcampeón por segunda edición consecutiva, por 2 a 1. Nico Williams y Mikel Oyarzabal fueron los autores de los goles de la victoria española, mientras que Cole Palmer había logrado el empate transitorio para los Tres Leones.